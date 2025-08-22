domingo, agosto 24, 2025

Top 5

Más Noticias

¡Con la pasión del mundial! Así celebran su último año los seniors 2026 de El Buen Pastor

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
Lectura menos de 1 min.
Con pasión de mundial, la generación 2026 de El Buen Pastor da la bienvenida a su último año escolar. ( Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – ¡La emoción del próximo mundial de fútbol invadió los pasillos de la Escuela Episcopal El Buen Pastor! Con banderas y atuendos de los países que competirán en la justa deportiva, los seniors de la generación 2026 dieron una espectacular bienvenida a su último año escolar.

Inspirados en esta vibrante temática, los estudiantes de último año partieron desde la Estación de Bomberos del Barrio Los Andes para protagonizar su esperada “Senior Entrance”.

Padres de familia, autoridades académicas y el alumnado les esperaban en la instalación educativa con ovaciones y humo de colores para recibir a los jóvenes en su entrada triunfal. El momento culminó con enérgicas coreografías que pusieron a todos a bailar y celebrar.

Ahora, estos seniors se preparan para un año lleno de intensas actividades, desde ágapes y estudio, hasta deporte y, por supuesto, la emoción de planear su tan esperada graduación.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Previous article
“Renacimiento del Arte” en homenaje a los maestros de la plástica Pablo Zelaya Sierra y Armando Lara Hidalgo
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

“Renacimiento del Arte” en homenaje a los maestros de la plástica Pablo Zelaya Sierra y Armando Lara Hidalgo

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula. El Grupo Cultural Tribu y la...

La Fundación Verón fortalece la Escuela del Vidrio con su evento benéfico “CAFECITO”

Destacada 0
San Pedro Sula. - La Fundación Verón, una organización...

Un tribunal de apelaciones le permite a Trump poner fin al TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal

Internacionales 0
Los Ángeles, EE.UU.- Un tribunal de apelaciones permitió este...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.