¡Con la pasión del mundial! Así celebran su último año los seniors 2026 de El Buen Pastor

San Pedro Sula. – ¡La emoción del próximo mundial de fútbol invadió los pasillos de la Escuela Episcopal El Buen Pastor! Con banderas y atuendos de los países que competirán en la justa deportiva, los seniors de la generación 2026 dieron una espectacular bienvenida a su último año escolar.

Inspirados en esta vibrante temática, los estudiantes de último año partieron desde la Estación de Bomberos del Barrio Los Andes para protagonizar su esperada “Senior Entrance”.

Padres de familia, autoridades académicas y el alumnado les esperaban en la instalación educativa con ovaciones y humo de colores para recibir a los jóvenes en su entrada triunfal. El momento culminó con enérgicas coreografías que pusieron a todos a bailar y celebrar.

Ahora, estos seniors se preparan para un año lleno de intensas actividades, desde ágapes y estudio, hasta deporte y, por supuesto, la emoción de planear su tan esperada graduación.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz