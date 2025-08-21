“Renacimiento del Arte” en homenaje a los maestros de la plástica Pablo Zelaya Sierra y Armando Lara Hidalgo

San Pedro Sula. El Grupo Cultural Tribu y la Alianza Francesa de San Pedro Sula celebraron el 20 de agosto el evento cultural “Renacimiento del Arte”, un emotivo homenaje a dos pilares de la plástica hondureña: los maestros Pablo Zelaya Sierra y Armando Lara Hidalgo.
El evento reconoció la valiosa trayectoria de Armando Lara Hidalgo, un artista prolífico y de gran seriedad que ha trascendido fronteras con su obra. Nacido en La Lima, Cortés, en 1959, se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y ha dedicado más de 40 años a una carrera impresionante, con exposiciones a nivel nacional e internacional.
Su trabajo, que fusiona lo clásico con lo contemporáneo, es un reflejo de su tenacidad y maestría técnica. Es conocido por abordar la problemática social de Honduras a través de un estilo personal que integra el surrealismo con elementos tropicales y de la vida rural, como el ferrocarril y los campos bananero. Su obra también explora la complejidad del cuerpo humano como un espacio de confrontación y refugio, consolidándolo como una figura clave en el arte hondureño.
El homenaje también honró la memoria de Pablo Zelaya Sierra, un ícono del arte hondureño cuyo nombre lleva el máximo Premio Nacional de Arte. Nacido en Ojojona en 1896, Zelaya Sierra estudió en Madrid y expuso en importantes salones de París. Su manifiesto “Apuntes con Lápiz” es un documento fundamental de la cultura del país. A través de su obra, no solo exploró la estética, sino que también se adentró en la realidad social e histórica de Honduras.
Este evento subraya la importancia de preservar y difundir el legado de los grandes maestros del arte hondureño, inspirando a las nuevas generaciones a continuar enriqueciendo el panorama cultural de la nación.
En el evento cultural estuvo como invitado de honor el académico Dr. Rolando Sierra Fonseca quien presentó su libro “Pablo Zelaya Sierra: El Pozo y la ventana regeneracionista de Honduras”.