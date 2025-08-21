domingo, agosto 24, 2025

“Renacimiento del Arte” en homenaje a los maestros de la plástica Pablo Zelaya Sierra y Armando Lara Hidalgo

En un gesto de reconocimiento, Ruth Rápalo del Grupo Cultural Tribu, hizo entrega de una placa al artista Armando Lara Hidalgo. / Foto El Diario HN

San Pedro Sula. El Grupo Cultural Tribu y la Alianza Francesa de San Pedro Sula celebraron el 20 de agosto el evento cultural “Renacimiento del Arte”, un emotivo homenaje a dos pilares de la plástica hondureña: los maestros Pablo Zelaya Sierra y Armando Lara Hidalgo.

El maestro de la plástica hondureña Armando Lara Hidalgo y Dr. Rolando Sierra Fonseca, escritos del libro “Pablo Zelaya Sierra: el Pozo y la ventana regeneracionista de Honduras”.

El evento reconoció la valiosa trayectoria de Armando Lara Hidalgo, un artista prolífico y de gran seriedad que ha trascendido fronteras con su obra.  Nacido en La Lima, Cortés, en 1959, se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y ha dedicado más de 40 años a una carrera impresionante, con exposiciones a nivel nacional e internacional.

Julio Escoto, Marco Rietti, Alejandra Cerna, Armando Lara Hidalgo, Antonio Vinciguerra y Tony Sansur.

Su trabajo, que fusiona lo clásico con lo contemporáneo, es un reflejo de su tenacidad y maestría técnica. Es conocido por abordar la problemática social de Honduras a través de un estilo personal que integra el surrealismo con elementos tropicales y de la vida rural, como el ferrocarril y los campos bananero. Su obra también explora la complejidad del cuerpo humano como un espacio de confrontación y refugio, consolidándolo como una figura clave en el arte hondureño.

Alejandra Cerna, dio la bienvenida en nombre de la Alianza Francesa de san Pedro Sula y el Grupo Cultural Tribu.
El escritor Armando García, fue el encardo de leer la hoja de vida del homenajeado Armando Lara Hidalgo.

El homenaje también honró la memoria de Pablo Zelaya Sierra, un ícono del arte hondureño cuyo nombre lleva el máximo Premio Nacional de Arte. Nacido en Ojojona en 1896, Zelaya Sierra estudió en Madrid y expuso en importantes salones de París. Su manifiesto “Apuntes con Lápiz” es un documento fundamental de la cultura del país. A través de su obra, no solo exploró la estética, sino que también se adentró en la realidad social e histórica de Honduras.

Adela Méndez, Marco Rietti, Dr. Rolando Sierra e Hilda Sabillón.

Este evento subraya la importancia de preservar y difundir el legado de los grandes maestros del arte hondureño, inspirando a las nuevas generaciones a continuar enriqueciendo el panorama cultural de la nación.

En el evento cultural estuvo como invitado de honor el académico Dr. Rolando Sierra Fonseca quien presentó su libro “Pablo Zelaya Sierra: El Pozo y la ventana regeneracionista de Honduras”.  

La Fundación Verón fortalece la Escuela del Vidrio con su evento benéfico “CAFECITO”
¡Con la pasión del mundial! Así celebran su último año los seniors 2026 de El Buen Pastor
