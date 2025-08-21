La Fundación Verón fortalece la Escuela del Vidrio con su evento benéfico “CAFECITO”

San Pedro Sula. – La Fundación Verón, una organización española con sede en Madrid, celebró con éxito la primera edición de su evento benéfico anual, “CAFECITO”, un desayuno solidario que busca apoyar la educación técnica en Honduras a través de la Escuela del Vidrio.

El evento se realizó el martes 19 de agosto, en el Salón Los Encuentros del Hotel Copantl. Su objetivo principal fue reunir a los benefactores actuales de la fundación para mostrarles los logros de la escuela en sus primeros diez años, compartir los planos a futuro y, al mismo tiempo, sumar nuevos colaboradores a su Red de Benefactores para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la institución.

La Escuela del Vidrio, ubicada en la Aldea Camalote, El Progreso, Yoro, es un pilar fundamental de la Fundación Verón en Honduras. Actualmente atiende a 150 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles una educación completa que va más allá de las aulas.

El programa incluye: Educación técnica en gastronomía y vidrio. Estudios secundarios desde séptimo grado hasta bachillerato. Beneficios adicionales como beca alimenticia, seguro médico, equipo técnico, material didáctico y uniformes.

Gracias a este modelo integral, la escuela brinda a sus estudiantes oportunidades de desarrollo personal y profesional, lo que tiene un impacto positivo en sus familias y comunidades.

Un llamado a la acción por la educación

María Isabel Rodríguez de Vera Sala, embajadora de la Fundación Verón en Honduras, destacó la importancia del evento como un espacio para agradecer y motivar a los colaboradores. “CAFECITO nos permite agradecer en persona a quienes colaboran con sus aportaciones, mostrarles los logros obtenidos y motivarles a continuar apoyando. Es también un espacio para que nuevos amigos y empresas conozcan la labor de la Escuela del Vidrio y se sumen a nuestra causa”, afirmó.

Rodríguez concluyó su intervención con una poderosa reflexión: “Creo firmemente que la educación es el motor de cambio que Honduras necesita para convertirse en un país de oportunidades para todos”.

La Fundación Verón, ha impulsado La Escuela del Vidrio durante más de una década, demostrando su compromiso con el futuro de la juventud hondureña.

