Laboratorio Bueso Arias conmemora su 75 aniversario con un acto de fe y gratitud

San Pedro Sula. – Como parte de las actividades conmemorativas de su 75 aniversario, Laboratorio Bueso Arias (LBA) celebró una emotiva misa de Acción de Gracias el pasado sábado 23 de agosto. La ceremonia, un gesto de gratitud y fe, se llevó a cabo de manera simultánea en tres ciudades del país, uniendo a sus colaboradores y familias en un solo momento especial.

Padre Fausto Leonardo.

Unidos por la fe: Laboratorio Bueso Arias celebra 75 años con una misa simultánea en todo el país .

En San Pedro Sula, el evento central tuvo lugar en la Iglesia San Vicente de Paúl, con una nutrida asistencia de colaboradores y sus familiares. La misa, celebrada por el padre Fausto Leonardo, sirvió como un espacio para reflexionar sobre la trayectoria del laboratorio. Al finalizar la homilía, la colaboradora Irma García tomó la palabra para agradecer a Dios por los 75 años de historia, y a todo el personal y los pacientes que han hecho posible este camino de éxito.

Lic. Ana Clemencia Bueso-Ferez y Dr. Eduardo Bueso.

La celebración se extendió a otras localidades, con misas simultáneas en: Siguatepeque, en la Iglesia San Pablo y Tegucigalpa, en la Iglesia Medalla Milagrosa.

Los colaboradores de la sucursal de El Progreso se unieron a la ceremonia de San Pedro Sula, demostrando el espíritu de unidad y familia que caracteriza a la institución.

Con este acto de fe y gratitud, Laboratorio Bueso Arias reafirma que su compromiso con la salud de los hondureños va de la mano con los valores que han guiado sus siete décadas y media de servicio, innovación y cercanía con la comunidad.

En Tegucigalpa, Iglesia Medalla Milagrosa

En Siguatepeque, Iglesia San Pablo