lunes, agosto 25, 2025

Top 5

Más Noticias

Laboratorio Bueso Arias conmemora su 75 aniversario con un acto de fe y gratitud

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Laboratorio Bueso Arias agradece 75 años de servicio junto a sus colaboradores en una misa conmemorativa. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. – Como parte de las actividades conmemorativas de su 75 aniversario, Laboratorio Bueso Arias (LBA) celebró una emotiva misa de Acción de Gracias el pasado sábado 23 de agosto. La ceremonia, un gesto de gratitud y fe, se llevó a cabo de manera simultánea en tres ciudades del país, uniendo a sus colaboradores y familias en un solo momento especial.

Padre Fausto Leonardo.
Unidos por la fe: Laboratorio Bueso Arias celebra 75 años con una misa simultánea en todo el país.

En San Pedro Sula, el evento central tuvo lugar en la Iglesia San Vicente de Paúl, con una nutrida asistencia de colaboradores y sus familiares. La misa, celebrada por el padre Fausto Leonardo, sirvió como un espacio para reflexionar sobre la trayectoria del laboratorio. Al finalizar la homilía, la colaboradora Irma García tomó la palabra para agradecer a Dios por los 75 años de historia, y a todo el personal y los pacientes que han hecho posible este camino de éxito.

Lic. Ana Clemencia Bueso-Ferez y Dr. Eduardo Bueso.

La celebración se extendió a otras localidades, con misas simultáneas en: Siguatepeque, en la Iglesia San Pablo y Tegucigalpa, en la Iglesia Medalla Milagrosa.

Los colaboradores de la sucursal de El Progreso se unieron a la ceremonia de San Pedro Sula, demostrando el espíritu de unidad y familia que caracteriza a la institución.

Con este acto de fe y gratitud, Laboratorio Bueso Arias reafirma que su compromiso con la salud de los hondureños va de la mano con los valores que han guiado sus siete décadas y media de servicio, innovación y cercanía con la comunidad.

En Tegucigalpa, Iglesia Medalla Milagrosa

En Siguatepeque, Iglesia San Pablo

Previous article
¡Con la pasión del mundial! Así celebran su último año los seniors 2026 de El Buen Pastor
Next article
Una noche de ensueño para Brittany Orellana en su fiesta de XV años
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Una noche de ensueño para Brittany Orellana en su fiesta de XV años

Destacada 0
San Pedro Sula. - Ambientado con el brillo de...

¡Con la pasión del mundial! Así celebran su último año los seniors 2026 de El Buen Pastor

Destacada 0
San Pedro Sula. - ¡La emoción del próximo mundial...

“Renacimiento del Arte” en homenaje a los maestros de la plástica Pablo Zelaya Sierra y Armando Lara Hidalgo

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula. El Grupo Cultural Tribu y la...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.