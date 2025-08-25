Una noche de ensueño para Brittany Orellana en su fiesta de XV años

San Pedro Sula. – Ambientado con el brillo de la luna y el destello de las estrellas, Villa D’Ilina Centro de Eventos se vistió de gala para la mágica velada de celebración de los 15 años de Brittany Orellana. La decoración, inspirada en una “noche bajo la luna“, combinó elegantemente los colores verde, dorado y blanco, creando un ambiente de ensueño.

Brittany Orellana festeja sus 15 años en una velada de ensueño. / Foto Lucinio Rivera.

La protagonista de la noche deslumbró con un vestido vaporoso de corte princesa en tono verde claro, adornado con delicadas flores y una fina tiara de pedrería que realzaba su encanto juvenil. Con una sonrisa radiante, Brittany cautivó a sus invitados y compartió con ellos el emotivo brindis y el tradicional vals.

El brindis por el futuro prometedor de Brittany.

Brittany Orellana mientras baila el tradicional vals de quinceañera. / Foto Lucio Rivera.

Brittany Orellana deslumbra en su noche de debut. / Foto Lucio Rivera.

El evento, que contó con un refinado catering y una variada estación de postres, ofreció una experiencia inolvidable. La música y la animación crearon un ambiente acogedor y festivo, en el que cada detalle, desde el pastel hasta el candy bar, fue diseñado exclusivamente para celebrar este importante hito en la vida de la quinceañera.

Fotos El Diario HN/ Hugo Día y Lucinio Rivera

Brittany Orellana con su madre Eydin Pineda.

Lorena Alfaro, Coralia Pineda, Brittany Orellana, Eydin Pneda y Evelyn Pineda.

Micha y Marna Schmidt.

Javier Lagos, Brittany Orellana, Lucy de Lagos y Eydin Pneda.

Lorena Alfaro, Dina Bulnes y Ester Amaya.

Diana Aguilar y Madelin Linajam.

Stefany Reyes y Daniela Martínez.

Angie Orellana y Daysi Artica.

Melanie Leninjam y Kamila Rivas.

Sofia Delpapa y Sofia Lagos.

David Moya e Ingrid Amaya.

Fernando Santos, Andrea Santos y Julio Corleto.

Araixa y Aracely Ruiz.