Una noche de ensueño para Brittany Orellana en su fiesta de XV años

San Pedro Sula. – Ambientado con el brillo de la luna y el destello de las estrellas, Villa D’Ilina Centro de Eventos se vistió de gala para la mágica velada de celebración de los 15 años de Brittany Orellana. La decoración, inspirada en una “noche bajo la luna“, combinó elegantemente los colores verde, dorado y blanco, creando un ambiente de ensueño.
La protagonista de la noche deslumbró con un vestido vaporoso de corte princesa en tono verde claro, adornado con delicadas flores y una fina tiara de pedrería que realzaba su encanto juvenil. Con una sonrisa radiante, Brittany cautivó a sus invitados y compartió con ellos el emotivo brindis y el tradicional vals.
El evento, que contó con un refinado catering y una variada estación de postres, ofreció una experiencia inolvidable. La música y la animación crearon un ambiente acogedor y festivo, en el que cada detalle, desde el pastel hasta el candy bar, fue diseñado exclusivamente para celebrar este importante hito en la vida de la quinceañera.
Fotos El Diario HN/ Hugo Día y Lucinio Rivera