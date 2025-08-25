Cónsules de San Pedro Sula se reúnen en una noche de camaradería y amistad

San Pedro Sula. – La Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS) tuvo su encuentro mensual correspondiente a agosto, en un evento auspiciado por el Consulado de la República del Paraguay. El anfitrión, el cónsul Ricardo Mejía, quien organizó una recepción para sus colegas diplomáticos e invitados especiales en un ambiente de cordialidad.

Ricardo y Blanca Mejía, anfitriones de la velada.

La noche arrancó con las palabras del cónsul Mejía, quien no solo dio una calurosa bienvenida, sino que también quiso destacar la presencia de un invitado de honor: el abogado Eladio Arévalos y su esposa, quien describió al invitado como un distinguido ciudadano paraguayo, con una trayectoria admirable y una activa colaboración con su comunidad en Honduras.

Ricardo y Blanca Mejía con Carmen Zelaya y Eladio Felipe Arévalos.

“Más que una organización civil, somos una familia”, expresó el cónsul Mejía al hablar de la ACCS. Su mensaje resonó en todos los presentes, resaltando el respeto y el servicio que define al grupo en su trabajo por San Pedro Sula y la comunidad extranjera.

Carmen Zelaya y Eladio Felipe Arévalos.

Por su parte, el abogado Arévalos agradeció el gesto del cónsul Mejía y su esposa, Blanca. Se sintió honrado de poder compartir sus vivencias como paraguayo en Honduras con un grupo tan distinguido.

La parte protocolaria dio paso a una deliciosa cena, que extendió la velada, permitiendo a los asistentes seguir disfrutando de un momento de compañerismo inolvidable.

Maurizio y Suyapa Chiovelli.

María Isabel Rodríguez, Silke Koehl y Jan Holiday.

Elías y Reina Kharoufe h.

Roberto y Carmen Dibán.

Verónica chicas con Jairo Mejía.

Gilberto Limón, Gregory Werner, Gregory Werner Jr. y Elías Kharoufeh.

Karim y Ellen Qubain, Juliette Handal y Ricardo Castillo.

Gilberto y Maribel Limon.

Elias Kharoufeh, Maurizio Chiovelli y Jorge Panayotti.