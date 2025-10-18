Demandan al Gobierno de Trump por «vigilancia ideológica» de redes sociales de inmigrantes

Nueva York.- Tres sindicatos de trabajadores demandaron al Gobierno de Donald Trump por la «vigilancia ideológica» de las redes sociales de los inmigrantes con visado en Estados Unidos mediante la inteligencia artificial (IA) con el fin de «castigar» las opiniones contrarias a sus políticas.

Los sindicatos Trabajadores del Automóvil Unidos (UAW), Trabajadores de Comunicaciones de América (CWA) y Federación Americana de Profesores (AFT) interpusieron ayer la demanda contra los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional, según detallan medios locales este viernes.

La Electronic Frontier Foundation (EFF), que representa a los sindicatos en la demanda, la primera de este tipo, argumentó en un comunicado que el «programa de vigilancia ‘online’ basado en la opinión viola la Primera Enmienda (libertad de expresión) y la Ley de Procedimiento Administrativo».

Un migrante mira su celular durante su espera en un hotel, en una fotografía de archivo.

La demanda contra el Gobierno Trump por revisión a las redes sociales

«Usando IA y otras tecnologías de automatización, el programa vigila las cuentas de redes sociales de personas con visados para identificar y castigar a los que expresan opiniones que al Gobierno no le gustan», una medida que va acompañada de una «campaña pública de intimidación», sostienen.

Los demandantes pidieron a un juez de Nueva York una orden que paralice ese programa de vigilancia del Gobierno de Trump porque «ha silenciado y asustado a ciudadanos y no ciudadanos (de EE.UU.), y socavado la capacidad de los sindicatos para asociarse con sus miembros y potenciales miembros».

Un 80 % de los miembros del UAW que son inmigrantes con visado y conocedores del programa de vigilancia dijeron en una encuesta haber cambiado su actividad en redes sociales, y en el caso del CWA, un 40 %, indica la nota.

Una abogada del EFF, Lisa Femia, agregó que las herramientas de IA permiten al Gobierno analizar datos «a una escala que nunca fue posible solo con la revisión humana», y advirtió que «la escala de este espionaje es igualada por un efecto igualmente espeluznante y masivo sobre la libertad de expresión».

Con información de EFE