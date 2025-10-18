sábado, octubre 18, 2025

Top 5

Más Noticias

Wine & Spirits Experience 2025: Noche de elegancia y degustación Premium

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Nancy Iscoa, Carola Mestayer, Maribel Hernández, Mayela Sandino, Tania Cose, Nora Landablanco, Isabel Escobar y Suyapa Escobar. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Marcas Mundiales transformó el Club Hondureño Árabe en un santuario de sabores y distinción, al celebrar por primera vez el evento: “Wine & Spirits Experience 2025”. La capital industrial fue testigo de una velada que elevó los sentidos, creando uno de los ambientes más exclusivos para el encuentro de la alta sociedad, clientes y socios comerciales.

Gustavo, Emma, Andrea y Gustavo Robelo.

El Salón Jerusalén se vistió de gala, convirtiéndose en el escenario perfecto para una inmersión en la cultura del vino y los destilados. Los asistentes tuvieron el privilegio de explorar una cuidadosa selección de licores y vinos premium provenientes de reconocidas bodegas vinícolas a nivel global, una auténtica travesía de aromas y matices.

La soberana de la belleza nacional, Alejandra Fuentes, Miss Universe Honduras 2025, engalanó la velada como invitada especial.

La atmósfera de sofisticación se complementó con un espectáculo musical de primer nivel. El talentoso artista nacional Daniel Ochoa cautivó a los presentes con un show fabuloso, interpretando las melodías más emblemáticas de todos los tiempos y llenando el espacio con un toque de nostalgia y elegancia. La noche no decayó gracias a la energía contagiosa de DJ Beis, quien mantuvo el ambiente vibrante y animado hasta altas horas de la madrugada.

Antonio Garza y Melissa Gutiérrez.
Mariela Fernández, Fidel Illescas, Flor de Bustillo y Silvia Martínez.

Indudablemente, la “Wine & Spirits Experience 2025” fue una atmósfera fascinante. Más allá de la excepcional oferta de vinos, cocteles y licores, el evento se destacó por su propuesta integral de sabor y cultura, incluyendo un variado y exquisito menú de bocadillos diseñado para maridar a la perfección con las bebidas, ofreciendo una experiencia gastronómica completa para todos los gustos. Marcas Mundiales brindó una noche memorable de elegancia, sabor y exclusividad.

Janira Tábora, Eugenio Laínez, Karla de Faraj y Jeanette Enamorado.
Luis Narváez, Ana Navas, Mónica y Erik Ramírez.
Emma y Gustavo Robelo.
Carlos Bejarano y Grecia Dubón.
Ena Interiano, Julio Avila, Isabella Interiano y Gustavo Robelo.
Santiago y Daniela Robelo.
José Antonio y Ena Interiano con Ramón Fuentes.
Sobeyda Verde y Víctor Toledo.
Alejandra Moreno, Andrea Córdoba, Francis Medina y Tricia Sorto.
Aida Soto y María José Paguaga.
Daniel Miles y María Eugenia Sáenz.
María José Funez y Francisco Paz.
Yamal Sokaffy y Denesse González.
Fabiola y Carolina Icaza.
Meray González y Wendy Parada.

Previous article
Demandan al Gobierno de Trump por «vigilancia ideológica» de redes sociales de inmigrantes
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Demandan al Gobierno de Trump por «vigilancia ideológica» de redes sociales de inmigrantes

Actualidad 0
Nueva York.- Tres sindicatos de trabajadores demandaron al Gobierno...

CNI y Maquiladores se unen para blindar la inversión y consolidar el liderazgo textil de Honduras

Ciudad 0
San Pedro Sula. - El Consejo Nacional de Inversiones...

CrediRapid Foresta cumple 4 años consolidándose como líder en soluciones de financiamiento con garantía vehicular

Empresas 0
La sucursal, ubicada en Plaza La Foresta, celebra su...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.