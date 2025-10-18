Wine & Spirits Experience 2025: Noche de elegancia y degustación Premium

San Pedro Sula. – Marcas Mundiales transformó el Club Hondureño Árabe en un santuario de sabores y distinción, al celebrar por primera vez el evento: “Wine & Spirits Experience 2025”. La capital industrial fue testigo de una velada que elevó los sentidos, creando uno de los ambientes más exclusivos para el encuentro de la alta sociedad, clientes y socios comerciales.
El Salón Jerusalén se vistió de gala, convirtiéndose en el escenario perfecto para una inmersión en la cultura del vino y los destilados. Los asistentes tuvieron el privilegio de explorar una cuidadosa selección de licores y vinos premium provenientes de reconocidas bodegas vinícolas a nivel global, una auténtica travesía de aromas y matices.
La atmósfera de sofisticación se complementó con un espectáculo musical de primer nivel. El talentoso artista nacional Daniel Ochoa cautivó a los presentes con un show fabuloso, interpretando las melodías más emblemáticas de todos los tiempos y llenando el espacio con un toque de nostalgia y elegancia. La noche no decayó gracias a la energía contagiosa de DJ Beis, quien mantuvo el ambiente vibrante y animado hasta altas horas de la madrugada.
Indudablemente, la “Wine & Spirits Experience 2025” fue una atmósfera fascinante. Más allá de la excepcional oferta de vinos, cocteles y licores, el evento se destacó por su propuesta integral de sabor y cultura, incluyendo un variado y exquisito menú de bocadillos diseñado para maridar a la perfección con las bebidas, ofreciendo una experiencia gastronómica completa para todos los gustos. Marcas Mundiales brindó una noche memorable de elegancia, sabor y exclusividad.