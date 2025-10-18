Wine & Spirits Experience 2025: Noche de elegancia y degustación Premium

San Pedro Sula. – Marcas Mundiales transformó el Club Hondureño Árabe en un santuario de sabores y distinción, al celebrar por primera vez el evento: “Wine & Spirits Experience 2025”. La capital industrial fue testigo de una velada que elevó los sentidos, creando uno de los ambientes más exclusivos para el encuentro de la alta sociedad, clientes y socios comerciales.

Gustavo, Emma, Andrea y Gustavo Robelo.

El Salón Jerusalén se vistió de gala, convirtiéndose en el escenario perfecto para una inmersión en la cultura del vino y los destilados. Los asistentes tuvieron el privilegio de explorar una cuidadosa selección de licores y vinos premium provenientes de reconocidas bodegas vinícolas a nivel global, una auténtica travesía de aromas y matices.

La soberana de la belleza nacional, Alejandra Fuentes, Miss Universe Honduras 2025, engalanó la velada como invitada especial.

La atmósfera de sofisticación se complementó con un espectáculo musical de primer nivel. El talentoso artista nacional Daniel Ochoa cautivó a los presentes con un show fabuloso, interpretando las melodías más emblemáticas de todos los tiempos y llenando el espacio con un toque de nostalgia y elegancia. La noche no decayó gracias a la energía contagiosa de DJ Beis, quien mantuvo el ambiente vibrante y animado hasta altas horas de la madrugada.

Antonio Garza y Melissa Gutiérrez.

Mariela Fernández, Fidel Illescas, Flor de Bustillo y Silvia Martínez.

Indudablemente, la “Wine & Spirits Experience 2025” fue una atmósfera fascinante. Más allá de la excepcional oferta de vinos, cocteles y licores, el evento se destacó por su propuesta integral de sabor y cultura, incluyendo un variado y exquisito menú de bocadillos diseñado para maridar a la perfección con las bebidas, ofreciendo una experiencia gastronómica completa para todos los gustos. Marcas Mundiales brindó una noche memorable de elegancia, sabor y exclusividad.

Janira Tábora, Eugenio Laínez, Karla de Faraj y Jeanette Enamorado.

Luis Narváez, Ana Navas, Mónica y Erik Ramírez.

Emma y Gustavo Robelo .

Carlos Bejarano y Grecia Dubón.

Ena Interiano, Julio Avila, Isabella Interiano y Gustavo Robelo.

Santiago y Daniela Robelo.

José Antonio y Ena Interiano con Ramón Fuentes.

Sobeyda Verde y Víctor Toledo.

Alejandra Moreno, Andrea Córdoba, Francis Medina y Tricia Sorto.

Aida Soto y María José Paguaga.

Daniel Miles y María Eugenia Sáenz.

María José Funez y Francisco Paz.

Yamal Sokaffy y Denesse González.

Fabiola y Carolina Icaza.