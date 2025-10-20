La Clase 2026 de Seran School celebra su Senior Breakfast

San Pedro Sula. – La generación 2025 – 2026 de la Seran School ha dado inicio a sus actividades del último año con la celebración de su tradicional Senior Breakfast, un evento que marca la recta final de su vida escolar y fortalece sus lazos de amistad.

Los 54 seniors , luciendo elegantes atuendos de coctel, posaron juntos para una fotografía memorable.

El salón Los Encuentros del Hotel Copantl que lució una decoración otoñal, se convirtió en el escenario de una mañana de glamour y camaradería, reuniendo puntualmente a los 54 jóvenes seniors, quienes lucieron elegantes atuendos de coctel para la ocasión.

María José Vijil y Daniela Somoza.

Fernanda Marsan y Sebastián Girón.

Perla Lobo y Ariana Reyes.

La reunión, organizada con esmero por el comité de padres de familia, se desarrolló en medio de un ambiente festivo. El protocolo incluyó momentos emotivos como la oración de Acción de Gracias, palabras de bienvenida y un brindis especial que selló el compromiso de la promoción.

Luis Asfura, Sergio Robelo, Geovany Cartagena y Hugo Martínez.

Diego Felipe González, Gerardo Recarte, Claudio Galo y Rodrigo Amaya.

Los bachilleres disfrutaron de un exquisito bufé y aprovecharon la agradable mañana para capturar innumerables selfies y fotografías de grupo que nutrirán las páginas de su anuario.

Andrés Rivera y María José Banegas.

Marcella Acosta y Adriana Arguelles.

Ana Craniotis, María Fernanda Robleda y María Fernanda Nájera.

Con esta primera actividad social, los estudiantes de la Seran School ponen en marcha su agenda de despedida. La generación se prepara desde ya para los actos de graduación y la posterior gala de promoción, que se llevarán a cabo en junio de 2026, culminando así su ciclo de secundaria para emprender su camino universitario.

Ataviadas con sus mejores galas, las jovencitas compartieron el grato acontecimiento matutino, irradiando glamour.

Wilfredo Hernández, Mario Rivera, Pablo Castro, Sebastián Girón y Luis Asfura.

Skarleth Alvarado y Natalia Rivera.

Rodrigo Amaya y Daniela Somoza.

Mariana Ocampo Emily Chávez.

Natalia Miranda y Jaroly Chávez.

Anthony Carvajal, Fernanda Marsan, Isabela Fernández y Adrián Acevedo.

Alesandro Paredes, Sebastián Girón y Wilfredo Hernández.

Ester Medina y Marisol Agurcia.

Isabella Fernández y Wilfredo Hernández.