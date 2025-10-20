domingo, octubre 19, 2025

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Yojoa inaugura su primer “Bazar del Sábado”

CiudadNacionales
el evento reunió a emprendedores dedicados a la elaboración de café artesanal, manualidades, plantas ornamentales, gastronomía y otros productos locales. * Fotos Cortesía.

Santa Cruz de Yojoa. — La Cámara de Comercio e Industrias de Santa Cruz de Yojoa inauguró este sábado la primera edición del Bazar del Sábado, una iniciativa que busca fortalecer la economía local y brindar un espacio permanente para que los emprendedores puedan ofrecer sus productos y generar nuevas oportunidades de negocio.

Autoridades de la CCIC acompañaron alcalde de Santa Cruz de Yojoa, Marlon Pineda para inaugurar la primera edición del Bazar del Sábado.

Con la participación de más de cuarenta expositores, el evento reunió a emprendedores dedicados a la elaboración de café artesanal, manualidades, plantas ornamentales, gastronomía y otros productos locales, en un ambiente familiar y de convivencia comunitaria.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Yojoa, Alejandro Matuty, destacó que este espacio “surge con el apoyo de aliados estratégicos como la 𝐂𝐂𝐈𝐂 y, sobre todo, con el respaldo de los emprendedores que dan vida a la economía local. Es una plataforma para el talento, la innovación y la tradición. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando proyectos como el Bazar del Sábado que fortalecen el tejido social”, expresó.

Durante la inauguración, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (𝐂𝐂𝐈𝐂), Karim Qubain, acompañado por el director Menoti Maradiaga, felicitó a la directiva santacruceña por sumarse a esta iniciativa que ha transformado la vida de cientos de emprendedores en el país.

“Les motivamos a seguir trabajando unidos. El Bazar del Sábado es una gran plataforma que cambia vidas, esperamos que tenga el apoyo de la población y de las autoridades. Nada es fácil, pero con trabajo honesto se puede salir adelante”, señaló Qubain.

El alcalde del municipio, Marlon Pineda, reconoció el esfuerzo conjunto entre la Cámara de Comercio, los emprendedores y la comunidad, destacando que esta iniciativa “será de gran beneficio para el desarrollo económico de Santa Cruz de Yojoa”.

El Bazar del Sábado nació en 2016 por el expresidente de la 𝐂𝐂𝐈𝐂, Jorge Faraj, como un espacio para visibilizar el talento emprendedor hondureño, fomentar el consumo local y crear un punto de encuentro entre productores y consumidores. A través de la Fundación Bazar del Sábado, el modelo ha sido replicado por diversas cámaras de comercio del país. En septiembre fue inaugurado también en Tocoa, Colón, y próximamente se reactivará en La Ceiba, sumando así más capítulos a esta red de oportunidades para los pequeños negocios.

