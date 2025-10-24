Diunsa inaugura moderna tienda en Villanueva

Villanueva. – Diunsa, la cadena de tiendas por departamento líder en Honduras, abrió sus puertas al público de Villanueva, con la más amplia variedad de artículos, de las mejores marcas y con la mejor experiencia de compra.

Diunsa Villanueva, la 18ª tienda de esta empresa, genera 70 empleos directos y cerca de 280 empleos indirectos para esta región del país; además, en la etapa de construcción generó aproximadamente mil empleos directos.

El evento de inauguración y bendición de las instalaciones reunió a autoridades municipales, empresarios, clientes y ejecutivos de la empresa, que destacaron la relevancia de esta inversión, que consta de 4,200 metros cuadrados de construcción y un amplio estacionamiento para 250 vehículos.

Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa

Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, destacó que “este es un paso muy importante en nuestro plan de expansión, generando empleos, contribuyendo al bienestar de las familias hondureñas, a través de nuestros productos y servicios, así como de nuestra gestión empresarial socialmente responsable y sostenible”.

La nueva tienda Diunsa Villanueva está ubicada en la primera calle sur, salida a Pimienta, frente a la carretera CA-5.

Diunsa Villanueva cuenta con los departamentos de tecnología y electrónica; deportes, motores, hogar, camas y mobiliario; electrodomésticos, juguetería, bebé, belleza y cuidado personal.

Además, de acuerdo con los principios de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad que la empresa ha adoptado desde hace más de 15 años, el inmueble cuenta con sistemas de alta eficiencia energética y con generación de energía fotovoltaica (solar), así como sistemas hídricos de alta eficiencia para el ahorro en el consumo del agua.

Diunsa ha preparado una agenda de actividades de inauguración para las familias villanovenses, iniciando a las 12 del mediodía, con DJ en vivo y batucada, grupo musical, pastel de aniversario, el show infantil de Bluey y Bingo finalizando con fuegos artificiales a las 7:00 p.m.

“Tenemos una gran agenda de inauguración, con actividades para niños, jóvenes y adultos; además, contamos con ofertas especiales de aniversario y las facilidades que ofrece CrediDiunsa para que puedan comprar todo lo que quieran y disfrutar del mejor ambiente de compras”, expresó Carlos Murillo, representante de Mercadeo de Diunsa.