Llegó la nueva tarjeta de crédito Diunsa Visa de BAC, que ofrece 10% de descuento inmediato

San Pedro Sula. – BAC, institución financiera líder en la región, junto a Diunsa, la cadena de tiendas por departamento líder en Honduras, dan un paso adelante en la innovación financiera con el lanzamiento de “Diunsa Visa de BAC”. La nueva tarjeta de marca compartida está diseñada para ofrecer una experiencia de compra diferenciada, adaptada a las necesidades y estilo de vida de cada cliente.

BAC y Diunsa unen Fuerzas para presentar la tarjeta exclusiva “Diunsa Visa de BAC.

Esta alianza estratégica entre dos empresas líderes, ambas con 49 años de trayectoria en Honduras, fortalece el ecosistema empresarial, creando oportunidades y dinamizando la economía local.

La tarjeta Diunsa Visa de BAC brinda beneficios diseñados para premiar la lealtad de sus clientes y hacerles la vida más fácil, entre los que destacan: 10% de descuento inmediato en caja de las tiendas Diunsa, Diunsa Electrohogar y Sportia. Compras con Extrafinanciamiento y Cuotas 0% de interés hasta 24 meses, sobre precios de descuento, de manera permanente en Diunsa. Acumulación de Puntos BAC por compras en otros comercios a nivel nacional e internacional.

Mario Alejandro Faraj, Mario Roberto Faraj, Valeria Ríos, Carlos Handal y César Enamorado.

Además, redención de Puntos BAC, acceso a descuentos y al catálogo mipromo de BAC, promociones exclusivas y diferenciadas durante el año, y seguros y asistencias de la marca Visa.

Carlos Handal, Presidente Ejecutivo de BAC Honduras.

“En BAC estamos contentos de ampliar nuestra propuesta de valor a través de esta importante alianza estratégica con Diunsa, la cual beneficiará a nuestros clientes, ofreciéndoles una solución financiera alineada a sus necesidades. Hoy presentamos la nueva tarjeta Diunsa Visa de BAC, que llega para disfrutar al máximo las compras, generando ahorros permanentes e inmediatos para los hogares hondureños. Les invito a solicitarla y empezar a gozar en esta temporada de todos sus beneficios”, señaló Carlos Handal, Presidente Ejecutivo de BAC Honduras.

Mario Roberto Faraj, Presidente Ejecutivo de Diunsa.

Mario Roberto Faraj, Presidente Ejecutivo de Diunsa, expresó: “Estamos dando un paso importante en nuestra promesa de dar a nuestros clientes lo mejor siempre, que nos lleva a desarrollar alianzas estratégicas valiosas, como tenemos con BAC Honduras y VISA. Nuestro objetivo es ofrecer un medio de pago que facilite la adquisición de productos y servicios que contribuyan al bienestar de las familias hondureñas”, destacó.

Mario Faraj y Carlos Handal.

“Con Diunsa Visa de BAC, acercamos a los hondureños a una experiencia de pago más simple y conveniente. Esta alianza estratégica entre BAC y Diunsa dinamiza la economía local y pone la innovación al servicio de cada cliente”, dijo Juan Pablo Taylor, Gerente General de Visa Guatemala, Honduras y El Salvador.

Valeria Ríos con Gina Villamizar.

“En Visa celebramos este lanzamiento, resultado de una alianza entre dos empresas de gran trayectoria en Honduras que impulsa la innovación financiera y fortalece el ecosistema empresarial. Esta propuesta de marca compartida ofrece a los clientes una experiencia de compra diferenciada, segura y adaptada a su estilo de vida, premiando su lealtad y facilitando su día a día”.

Sarah Zepeda, Alfonso Lacayo y Valeria Ríos.

Para solicitar esta nueva tarjeta de crédito, puedes hacerlo de forma digital en el sitio web de BAC https://www.baccredomatic.com/es-hn/personas/tarjetas/visa-diunsa/solicitud , así como en Banca en Línea, Banca Móvil, WhatsApp (9438-945) o directamente con sus asesores comerciales especializados que estarán presentes en tiendas Diunsa a nivel nacional para ampliar sobre los elementos diferenciadores de esta tarjeta.

Para más información sobre Diunsa Visa de BAC, puedes visitar el siguiente enlace: https://www.baccredomatic.com/es-hn/personas/tarjetas/diunsa/visa.

Mario Leyla Faraj.

Raúl y Sandra Faraj.

Lilian y José Jaar.

Sebastián Hidalgo y María José Fuentes.

José Kamashda con Gina Villamizar.

Gabriela Nodarse y Luis Gómez.

Gladys Ramírez, Julio Gom y Elisa Pineda .

Ana Oviedo, Frances Campagnola y Cindy Silva.

Fanny Ballestero y Mau Zacapa.

Leyla Faraj Con Melissa Stefan.

Margarita Flores con Gina Villamizar.

Fernando Peña, Claudia Mejía, Andrea Ramírez, Wendy Sales, Karla Avelar y Mauricio Contreras.