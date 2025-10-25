Los sabores de San Pedro Sula se encienden con la 32 edición del Restaurant Tour 2025 de Davivienda

San Pedro Sula. – Este noviembre, Davivienda invita a todos a salir de la rutina y disfrutar un recorrido lleno de sabor, creatividad y experiencias únicas con el Restaurant Tour 2025 32 Edición, una iniciativa que convierte a San Pedro Sula en el epicentro gastronómico más esperado del año.

Del 1 al 30 de noviembre, algunos de los restaurantes más reconocidos de la ciudad Clementina, Sanu, Bagel Shop, Al Dente, Lima 51, Casa Nuova, El Manzano, Gastroteca, entre otros ofrecerán menús especiales diseñados exclusivamente para esta experiencia.

Jacobo Hernández, Gerente gerente comercial Restaurant Tour 2025.

Y hay más razones para disfrutarlo: los tarjetahabientes Davivienda, tanto de crédito como de débito, podrán acceder a precios preferenciales al pagar con sus tarjetas, combinando sabor, exclusividad y beneficios reales.

“Queremos que nuestros clientes salgan de la rutina y se desconecten por un momento, que vivan la ciudad desde su gastronomía y disfruten experiencias que dejen huella” expresó Dennis Flores, Gerente de Medios de Pago.

Dennis Flores, Gerente de Medios de Pago.

El Restaurant Tour 2025 Tercera Edición celebra el talento culinario local, impulsando el desarrollo del sector y ofreciendo a los sampedranos una forma deliciosa de compartir, descubrir y saborear lo mejor de su ciudad.

Este noviembre, la vida también se saborea… y Davivienda quiere que cada experiencia sea inolvidable.