“Met Galaween”: la fiesta de disfraces más divertida de San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Gran derroche de color y creatividad invadió la atmósfera de entretenimiento de la escalofriante y divertida fiesta de Halloween que, como cada año, realiza el Hotel Real InterContinental de San Pedro Sula. Esta celebración, considerada la más esperada y preferida por la juventud sampedrana, superó las expectativas con una producción de alto impacto.
Alrededor de las 9:30 pm, los jóvenes de todas las edades empezaron a llegar al lobby y salones del hotel, luciendo ingeniosos y originales disfraces que competían en talento por el premio a los tres mejores disfraces. La energía del festejo se desató con la música en vivo, que puso a bailar a todos los asistentes. La cabina de DJ estuvo a cargo de la invitada especial Beats by DJ Saw, directamente desde Colombia, junto al talento local de DJ Zacapa.
Los amantes de este tipo de eventos sucumbieron a la espeluznante noche, inmersos en una atmósfera y decoración original creada por el personal de la casa hotelera. Los ambientes tradicionales se renovaron, predominando los efectos visuales y luminosos que pusieron los “pelos de punta” de la manera más entretenida.
Nuestra galería de fotografías captura los disfraces más ingeniosos, las poses más divertidas y los momentos más electrizantes de quienes se atrevieron a vivir una noche de “pelos de punta” con estilo.