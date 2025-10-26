martes, octubre 28, 2025

“Met Galaween”: la fiesta de disfraces más divertida de San Pedro Sula

Eva Canales, José Calix, Tamar Pineda y Maria Obregón. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Gran derroche de color y creatividad invadió la atmósfera de entretenimiento de la escalofriante y divertida fiesta de Halloween que, como cada año, realiza el Hotel Real InterContinental de San Pedro Sula. Esta celebración, considerada la más esperada y preferida por la juventud sampedrana, superó las expectativas con una producción de alto impacto.

Enoc Mejía y Jayko Armando.
Los personajes más tétricos se hicieron presentes en la espeluznante velada.

Alrededor de las 9:30 pm, los jóvenes de todas las edades empezaron a llegar al lobby y salones del hotel, luciendo ingeniosos y originales disfraces que competían en talento por el premio a los tres mejores disfraces. La energía del festejo se desató con la música en vivo, que puso a bailar a todos los asistentes. La cabina de DJ estuvo a cargo de la invitada especial Beats by DJ Saw, directamente desde Colombia, junto al talento local de DJ Zacapa.

Sidney Alemán, Alejandra Morales y Cristian López.
Samuel Montoya, Marlen y Fernando Martínez.

Los amantes de este tipo de eventos sucumbieron a la espeluznante noche, inmersos en una atmósfera y decoración original creada por el personal de la casa hotelera. Los ambientes tradicionales se renovaron, predominando los efectos visuales y luminosos que pusieron los “pelos de punta” de la manera más entretenida.

Jorge Castillo y Cristian Robles.
Hannia Davadí, Leonardo Ortíz y Tifany Interiano.

Nuestra galería de fotografías captura los disfraces más ingeniosos, las poses más divertidas y los momentos más electrizantes de quienes se atrevieron a vivir una noche de “pelos de punta” con estilo.

Tamara Rosales, Patrick James y Elia Ramos.
Suany Rivera y Joseline Reyes.
Osman Bonilla y Daniela Aldana.
Sofia Díaz y Carmen Herrera.
María José Ramírez, Nicky Escobar, Raquel Ramos y Meylin Cárdenas.
Cecilia Bendeck, María José Espinoza, Suelen Argeñal y Alexandra Morales.
Camila Medina y Aaron Maldonado.
Camila Lara y Aylin López.
Andrea Zúniga y Ariel Ardón.
Fred Menjívar y Manuel Pavón.
Victoria Zelaya y Emiliano Mendoza.
Walter Paz y César Navas.
Melanie Pérez y Guillermo Galeas.
Rubén Díaz, Lucy Reyes, Oscar Castaneda y Mario Núñez.
Jonathan Argueta y Pedro Zelaya.
Jason Enamorado y Karen Contreras.
Vilma Reyes y Carolina Portillo.
Los personajes más tétricos y divertidos tomaron vida durante esta aterradora noche.

El Diario HN
El Diario HN

