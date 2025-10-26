Diunsa le da la bienvenida a la Navidad

San Pedro Sula. – Diunsa dio la bienvenida a la temporada más esperada del año con el tradicional evento “Diunsa Enciende la Navidad”, celebrado en su tienda Diunsa Pedregal, en San Pedro Sula. La actividad reunió a decenas de familias que disfrutaron de una tarde mágica, llena de alegría, color y espíritu navideño.

El evento inició con la encantadora presentación del Coro Navideño, que llenó el ambiente de melodías y esperanza. Posteriormente, el público disfrutó de la energía y talento del Show de Ballet, una presentación artística que cautivó a grandes y pequeños.

El momento más esperado de la noche fue el Show Mágico de Disney, que culminó con el gran Encendido del “Árbol Navideño”, un espectáculo lleno de luces, fantasía y emoción que marcó el inicio oficial de la Navidad en Diunsa. Los asistentes vivieron una experiencia inolvidable, acompañada de personajes, actividades especiales y muchas sorpresas.

Con este evento, Diunsa, la tienda por departamentos más grande de Honduras reafirma su compromiso de brindar lo mejor siempre, celebrando sus 49 años de historia junto a sus clientes y encendiendo la ilusión que caracteriza esta época del año.