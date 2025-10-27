lunes, octubre 27, 2025

Javier Milei, logra una sorprendente victoria en las elecciones intermedias y revitaliza el impulso reformista en Argentina

Internacionales
El presidente de Argentina, Javier Milei (c), celebra tras conocer los resultados de las elecciones legislativas este domingo, en Buenos Aires, Argentina. / Foto EFE

Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, celebró este domingo el triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas y consideró que el Gobierno pasó «el punto bisagra» y comenzará ahora «la construcción de la Argentina grande».

«Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina», señaló Milei desde el búnker de LLA en la ciudad de Buenos Aires, donde celebró, junto a su equipo, tras la victoria en las elecciones con el 39 % de los votos y la amplia diferencia con la peronista Fuerza Patria y sus aliados, que obtuvieron el 29,4 %.

Por otra parte, el mandatario anticipó que «el nuevo Congreso será fundamental para asegurar el cambio de rumbo» y anunció que hará importantes reformas.

«Durante los próximos dos años tenemos que avanzar el camino reformista que emprendimos», dijo el mandatario ultraderechista, al destacar que los proyectos que impulsará son necesarios para «consolidar el crecimiento y el despegue de la Argentina».

«A partir del 10 de diciembre tendremos sin lugar a dudas el Congreso más reformista de la historia argentina», añadió, poco después de conocerse que su partido ganó las elecciones con el 39 % de los votos y obtuvo una amplia diferencia respecto a la peronista Fuerza Patria y sus aliados, con el 29,4 %.

Con información de EFE

