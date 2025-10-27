Buque de guerra estadounidense atraca en Trinidad y Tobago mientras Trump intensifica la presión militar sobre Venezuela

Un buque de guerra estadounidense atracó en la capital de Trinidad y Tobago el domingo mientras la administración del presidente estadounidense Donald Trump aumenta la presión militar sobre la vecina Venezuela y su presidente Nicolás Maduro.

La llegada del USS Gravely, un destructor de misiles guiados, a la capital de la nación caribeña se suma a la del portaaviones USS Gerald R. Ford , que se acerca a Venezuela. Maduro criticó el movimiento del portaaviones como un intento del gobierno estadounidense de fabricar “una nueva guerra eterna” contra su país.

Trump ha acusado a Maduro, sin aportar pruebas, de ser el líder de la banda del crimen organizado Tren de Aragua.

Funcionarios gubernamentales de la nación de dos islas y de Estados Unidos dijeron que el enorme buque de guerra permanecerá en Trinidad hasta el jueves para que ambos países puedan realizar ejercicios de entrenamiento.

Un alto oficial militar de Trinidad y Tobago declaró a Associated Press que la medida se programó recientemente. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar del asunto públicamente.

Kamla Persad-Bissessar, la primera ministra de Trinidad y Tobago, ha sido una firme defensora de la presencia militar estadounidense y de los letales ataques contra lo que Estados Unidos alega son barcos cargados de drogas en aguas cercanas a Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses han hecho estallar al menos 10 barcos que, según afirmaron, transportaban narcóticos, matando al menos a 43 personas, y Trump también ha amenazado con ataques terrestres contra presuntos cárteles en Venezuela.

Dos hombres trinitenses murieron en un ataque a un barco que partió de Venezuela a mediados de octubre, según sus familias.

La madre de una de las víctimas insistió en que era pescador y no narcotraficante.

La Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jenifer Neidhart de Ortiz, dijo en un comunicado que los ejercicios buscan “abordar amenazas compartidas como el crimen transnacional y desarrollar resiliencia a través de entrenamiento, misiones humanitarias y esfuerzos de seguridad”.

Venezuela calificó este domingo la “peligrosa realización de ejercicios militares” en aguas de un país vecino como una “grave amenaza” para la región caribeña y una “provocación hostil” hacia la nación sudamericana, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La visita se produce una semana después de que la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago advirtiera a los estadounidenses que se mantuvieran alejados de las instalaciones del gobierno estadounidense en la isla. Las autoridades locales afirmaron que una supuesta amenaza contra estadounidenses motivó la advertencia.

Mucha gente en Trinidad y Tobago critica el atraque del buque de guerra en la ciudad.

“Si algo llegara a pasar con Venezuela y Estados Unidos, nosotros como gente que vivimos en las afueras… podríamos terminar recibiendo un latigazo en cualquier momento”, dijo a la AFP Daniel Holder, un rastafari de 64 años que vestía un turbante blanco. “Estoy en contra de que mi país sea parte de esto”, agregó.

En una manifestación reciente frente a la Embajada de Estados Unidos, David Abdulah, líder del partido político Movimiento por la Justicia Social, dijo que Trinidad y Tobago no debería haber permitido que el buque de guerra ingresara a sus aguas.

“Este es un buque de guerra en Trinidad, que estará anclado aquí durante varios días a pocas millas de Venezuela cuando haya amenaza de guerra”, dijo Abdulah. “Es una abominación”.

Caricom, un bloque comercial regional integrado por 15 países caribeños, ha hecho un llamado al diálogo. Trinidad y Tobago es miembro del grupo, pero Persad-Bissessar ha afirmado que la región no es una zona de paz, citando el número de asesinatos y otros delitos violentos.

Con información de FRANCIA 24 / AP y AFP