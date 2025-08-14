Doña María Elena Micheletti celebra su 86 cumpleaños con fiesta tropical

San Pedro Sula. – La apreciada dama María Elena Micheletti celebró su 86º cumpleaños con una alegre fiesta de temática tropical el miércoles 13 de agosto en el Salón Real del Hotel InterContinental.

Doña María Elena Micheletti con sus hijos Wendy y William Hall.

El emotivo agasajo fue organizado por sus hijos, William y Wendy Hall Micheletti, junto a sus nietos y nuera, quienes quisieron honrar a su madre y abuela en esta fecha tan especial. El ambiente festivo estuvo lleno de alegría y cariño, reflejando el espíritu cálido y generoso de la homenajeada.

María Elena Micheletti compartió con sus amigos la dicha de cumplir un año mas de vida.

Entre los asistentes se encontraban sus más queridas amigas de toda la vida y miembros de su grupo de la iglesia católica, quienes compartieron anécdotas y buenos deseos con la cumpleañera.

Familiares y amigos le cantan el feliz cumpleaños a María Elena Micheletti.

La celebración, además de ser un momento de encuentro y alegría, tuvo un noble propósito. En lugar de regalos personales, doña María Elena pidió a sus invitados que hicieran donaciones al Hogar Buen Samaritano, una institución que ella apoya y que brinda ayuda a quienes más lo necesitan. Este gesto altruista es un testimonio de su continua dedicación a la filantropía y su compromiso con la comunidad.

La fiesta de cumpleaños de la señora Micheletti fue un hermoso recordatorio de que la vida, la amistad y la generosidad son las celebraciones más importantes.

Digna Rodríguez, María Elena Micheletti, José Martínez e Hilda de Córdoba.

Alejandra Cervantes, Carla Gallegos y Sofia Rivera.

Lucy Hhoury, María Elena Micheletti, Orlanda de Noriega y Gilma Noriega.

Rosa Deras, Linda Coello, Marlen Corleto y Mirna Erazo.

Sara Canahuati, Jackie Torres, Montserrat Barahona y Oneyda Figueroa.

Omar Gómez, María Elena Micheletti, Matilde Torres y Sofia Gómez.

Iris Mendoza, Evelyn de Cruz, Isela Cabrera y Paty Poujol.

Trini Aparicio, Mercedes Paz, Jackie Torres y Talia Paz.

Marisela Varela, Paola Vilorio y Waleska Gómez.

María Elena Micheletti con el padre Alex Ramos.

Eugenia Platero y Norma Bejerano.

Marisela Varela y Grace Ramírez.

Ivone Flores, Digna Rodríguez, Manuela Vásquez y Rosario Zelaya

Doña María Elena Micheletti compartió con hermanos en la fe y sus amistades.