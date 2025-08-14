Doña María Elena Micheletti celebra su 86 cumpleaños con fiesta tropical

San Pedro Sula. – La apreciada dama María Elena Micheletti celebró su 86º cumpleaños con una alegre fiesta de temática tropical el miércoles 13 de agosto en el Salón Real del Hotel InterContinental.
El emotivo agasajo fue organizado por sus hijos, William y Wendy Hall Micheletti, junto a sus nietos y nuera, quienes quisieron honrar a su madre y abuela en esta fecha tan especial. El ambiente festivo estuvo lleno de alegría y cariño, reflejando el espíritu cálido y generoso de la homenajeada.
Entre los asistentes se encontraban sus más queridas amigas de toda la vida y miembros de su grupo de la iglesia católica, quienes compartieron anécdotas y buenos deseos con la cumpleañera.
La celebración, además de ser un momento de encuentro y alegría, tuvo un noble propósito. En lugar de regalos personales, doña María Elena pidió a sus invitados que hicieran donaciones al Hogar Buen Samaritano, una institución que ella apoya y que brinda ayuda a quienes más lo necesitan. Este gesto altruista es un testimonio de su continua dedicación a la filantropía y su compromiso con la comunidad.
La fiesta de cumpleaños de la señora Micheletti fue un hermoso recordatorio de que la vida, la amistad y la generosidad son las celebraciones más importantes.