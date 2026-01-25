En el Día de la Mujer hondureña: Diunsa empodera el talento femenino a través de su programa ‘Espacio para Crecer’

San Pedro Sula. – En el marco del Día de la Mujer hondureña, Diunsa reafirmó su compromiso con el desarrollo económico femenino mediante un desayuno especial que dio inicio a las actividades anuales del programa Espacio para Crecer. El encuentro tuvo como propósito alinear expectativas y reconocer el valioso aporte de las emprendedoras que integran esta iniciativa.

Mujeres emprendedoras hondureñas junto a ejecutivas de Diunsa celebrando el inicio de actividades de Espacio para Crecer 2026.

Con más de una década y media de trayectoria, Espacio para Crecer se ha consolidado como un pilar fundamental para el emprendimiento en Honduras. El programa facilita espacios gratuitos dentro de las tiendas Diunsa para la realización de expo-ventas, priorizando aquellos negocios liderados por mujeres.

Diana Faraj de Larach, directora de RSE de Diunsa, dirigiéndose a las participantes durante el desayuno por el Día de la Mujer Hondureña.

“Espacio para Crecer es una ventana que permite a las emprendedoras proyectarse y dar a conocer sus productos, mientras facilita oportunidades clave de aprendizaje y networking”, destacó Diana Faraj de Larach, Directora de RSE de Diunsa.

La consultora de Protocolo y Talento, Tesla Callejas impartiendo charla motivacional “Mujeres con propósito” a un grupo de 60 mujeres emprendedoras en un evento de RSE de Diunsa.

El evento contó con la participación de más de 60 emprendedoras, quienes disfrutaron de un espacio de intercambio de experiencias y una conferencia motivacional a cargo de la consultora Tesla Callejas.

Gladys Alejandra Ramírez, Gerente de RSE de Diunsa, expresó que “en 2025 este programa contó con la participación de 220 emprendimientos a nivel nacional”.

Gladys Ramírez, dirigiéndose a las presentes durante el desayuno por el Día de la Mujer Hondureña.

El programa Espacio para Crecer forma parte de la estrategia de RSE y sostenibilidad de Diunsa, alieada con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 5, Igualdad de Género; ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico y ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos.

Gladys Ramírez, Elisa Pineda, Consuelo Zambrano, Waldina Bográn y Michelle Sabillón.

Cindy Valladares, Edith García, Diana Faraj-Larach, Magdalena Bueno y Vilma Enamorado.

Para el desarrollo de expoventas mensuales, Diunsa cuanta con aliados estratégicos: Voces Vitales de Honduras, Junior Achievement, Municipalidad de Comayagua, Cámara de Comercio de Comayagua, Oficina Municipal de la Mujer, en La Ceiba; Cámara de Comercio de Tocoa y Municipalidad de Danlí.

Emprendedoras hondureñas conversando e intercambiando experiencias de negocios durante el evento de Diunsa en San Pedro Sula.

Este esfuerzo fue reconocido internacionalmente en 2017 por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), calificándolo como una de las Mejores Prácticas de RSE en América Latina en la categoría de comunidad.

Gladys Ramírez, Diana Faraj-Larach, Cindy Valladares, Jhoisy Pérez y Elisa Pineda.

Karina Lobo, Margarita Flores, Pilar Zaldivar y Olga Rivera.

Jhoisy Pérez, Waldina Bográn y Consuelo Zambrano.

Gladys Ramírez y Marlen Moreno.

Claudia Ramos, Reina Barahona y Glenda Matute.

Tania Hernández, Patricia Móncada, Mariangela Larach y Diana Faraj-Larach.

Cindy Valladares y Michelle Sabillón.

Suyen Hipp, Gladys Espinal y Edith García.

Margarita Flores, Kenia Rodríguez y Elisa Pineda.

Magdalena Bueno y Fanny Cáceres.

Xiomara Méndez, Ester Amaya y Sandra Alvarado.

Lilia Cuellar, Vilma Enamorado y Ely Condres.

Katherine Morel, Jessie Schaw y María José Cubas.