Martha Abarca y Carolina Vélez reciben el galardón ‘Esencia de Mujer’ por su huella altruista en Honduras

El Centro Cultural Sampedrano celebra el Día de la Mujer hondureña con la entrega de “Esencia de Mujer” 2026.
San Pedro Sula. En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, el Centro Cultural Sampedrano (CCS) celebró la vigésima sexta entrega de los reconocimientos “Esencia de Mujer” 2026. Este galardón, que nació en 2001, continúa consolidándose como la plataforma más emblemática para honrar la trayectoria y el impacto social de mujeres ejemplares en el país.
Más que una ceremonia de premiación, el evento se erigió como un recordatorio histórico del papel vital que la mujer desempeña en la construcción de la identidad hondureña, una tradición que ha puesto rostro y nombre al coraje y la entrega femenino.
La velada del jueves 22 de enero estuvo marcada por la emotividad. En esta edición, el CCS decidió enfocar su reconocimiento al servicio desinteresado, otorgando el galardón en la Categoría Altruista a dos figuras cuya labor ha sido un bálsamo para la comunidad: La doctora Carolina Vélez, cuya vocación médica ha trascendido las consultas para convertirse en un pilar de esperanza y compromiso social. Mientras que doña Martha Abarca, es un referente de solidaridad ciudadana, cuya vida ha sido un testimonio constante de entrega hacia los sectores más vulnerables.
Como complemento estético al reconocimiento, los asistentes fueron testigos de la inauguración de una muestra pictórica colectiva. Esta exposición, integrada por pinceladas de diversas artistas hondureñas, no solo decoró las paredes de la Galería Colibrí, sino que ofreció una narrativa visual sobre la sensibilidad y el vigor del talento femenino en las artes plásticas.
La conmemoración extiende su reconocimiento hacia el corazón del país. El próximo viernes 30 de enero, el Hotel Vuestra Casa en Siguatepeque se vestirá de gala para reconocer la Categoría Empresarial. En esta sede, la distinción será para la doctora Zeny Padilla, una líder que ha sabido amalgamar la excelencia profesional con una visión estratégica, impulsando no solo el desarrollo económico de la región, sino también abriendo brecha para que más mujeres asuman puestos de toma de decisiones.
La velada en Siguatepeque promete ser una experiencia sensorial completa, integrando un programa cultural especialmente diseñado para exaltar la creatividad local en un entorno de elegancia y celebración.
Un legado de 26 años
Con más de 60 mujeres laureadas a lo largo de su historia en San Pedro Sula, el programa “Esencia de Mujer” ha evolucionado de ser un evento local a convertirse en un referente nacional de prestigio. Al descentralizar la entrega y llegar a ciudades como Siguatepeque, el CCS reafirma su misión de ser un puente entre la cultura y el reconocimiento social.
Este 2026, “Esencia de Mujer” no solo se define por el éxito individual, sino por la capacidad transformadora de aquellas que, con su trabajo diario, reescriben el futuro de Honduras.