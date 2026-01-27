JCI San Pedro Sula juramenta a su Junta Directiva 2026

La JCI San Pedro Sula celebra su 77 aniversario con la juramentación de su Junta Directiva 2026, encabezada por Selena Ramírez Calderón.

San Pedro Sula. – En una noche que conjugó la elegancia con el compromiso, la JCI San Pedro Sula celebró la solemne juramentación de su nueva Junta Directiva para el periodo 2026, enmarcada en el septuagésimo séptimo aniversario de fundación de la organización.

El evento, que tuvo lugar el pasado sábado 17 de enero en el salón Jordán del Club Hondureño Árabe, reunió a líderes locales, representantes de la sociedad civil y delegaciones nacionales para dar inicio a una nueva etapa de liderazgo joven en la capital industrial.

La presidenta entrante, Selena Ramírez Calderón, junto a Carlos Luis Gutiérrez Durante, presidente saliente y actual asesor legal de la organización.

La joven Abogada Selena Ramírez Calderón, asumió la presidencia de la organización. Con una destacada trayectoria en el manejo de equipos de voluntariado y liderazgo cooperativo, Ramírez Calderón se perfila como una líder visionaria. Durante su discurso, enfatizó que su gestión buscará recuperar la beligerancia y el dinamismo que ha caracterizado a la JCI a nivel global desde su origen en 1915.

Para el periodo 2026, la Junta Directiva de la JCI San Pedro Sula queda conformada de la siguiente manera: acompañan a la Presidenta Selena Ramírez Calderón, los Juniors Paola Ocampo (Secretaria) y Ana Mendoza (Tesorera). En las áreas operativas, asumen los VP de Oportunidades: Karen López, Manuel Cabrera, Daniel Menjívar y Marcela Barrientos. El cierre de la directiva lo encabeza Carlos Luis Gutiérrez, aportando su experiencia como Asesor Legal y Presidente Saliente.

Norma Calderon, Selena Ramírez y Jenny Ramírez.

La ceremonia también fue un espacio para el reconocimiento y la nostalgia. Se premió la labor de los juniors sobresalientes del año 2025, cuyo esfuerzo fue vital para el crecimiento de la organización.

Asimismo, se vivió un momento de profunda solemnidad con un minuto de silencio en memoria del Senador José María Deras, pasado presidente y pilar fundamental de la institución, cuyo legado continúa inspirando a las nuevas generaciones.

Yorlin Hernández, Bryan Discua, Marcela Chinchilla e Ibrán Rodríguez.

La velada contó con la distinguida presencia de la Junta Directiva Nacional, liderada por la presidenta de JCI Honduras, Marcela Chinchilla, y el presidente del Senado JCI San Pedro Sula, Juan Bendeck. Además, asistieron representantes del cuerpo consular y delegaciones de las organizaciones JCI de Tegucigalpa, Comayagua, La Ceiba y Roatán, reafirmando la unidad de la organización en todo el país.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Waler Hernández, Selena Ramírez y Gabriel Martínez.

Michael Núñez, Sharon Rivera y Derian Espinal.

Lester Herrera e Ingrid Villalta.

Haidi García y Josué Reyes.

Cindy y Noel Araujo.