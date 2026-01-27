CANATURH SPS y Buró de Convenciones celebran Cóctel de Año Nuevo 2026

San Pedro Sula. – En un ambiente de fraternidad y compromiso gremial, la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, capítulo San Pedro Sula (CANATURH SPS) y el Buró de Convenciones de San Pedro Sula unieron esfuerzos para celebrar su tradicional Cóctel de Año Nuevo 2026.

Representantes del Buró de Convenciones de San Pedro Sula brindan por un 2026 de crecimiento y colaboración mutua durante el tradicional Cóctel de Año Nuevo.

El evento, realizado el pasado lunes 19 de enero en el Salón San Pedro del Hotel Copantl, tuvo como objetivo principal reconocer la labor de los medios de comunicación, aliados estratégicos que permiten dar visibilidad a las iniciativas que impulsan el desarrollo turístico de la zona norte.

El Cóctel de Año Nuevo 2026 reunió a los principales actores de la industria del turismo en un evento enfocado en fortalecer los lazos de cooperación para el nuevo ciclo anual.

Durante los actos protocolarios, Ana Morales, presidenta de CANATURH SPS, y Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, destacaron que el trabajo articulado entre el sector turístico y la prensa es vital para proyectar una imagen positiva de la ciudad.

Ana Morales, presidenta de CANATURH SPS

“La colaboración y la comunicación son pilares esenciales para el crecimiento sostenible del turismo en nuestra ciudad”, coincidieron ambos líderes gremiales.

Ana Morales, Dora Suazo y Gullermo Orellana.

Representantes de CANATURH SPS y el Buró de Convenciones de San Pedro Sula realizaron la entrega oficial de una donación de L 60,000.00 al Museo de Antropología e Historia, gracias a lo recaudado en el Bingo Turístico 2025.

Uno de los momentos más relevantes de la noche fue la entrega oficial de una donación de L 60,000.00 a la Junta Directiva del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Estos fondos fueron recaudados a través del Bingo Turístico San Pedro Sula 2025, una iniciativa que contó con el respaldo del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) como patrocinador oficial, además del apoyo de empresas y aliados solidarios.

Como parte de los atractivos de la noche, los invitados disfrutaron de exclusivos sorteos que incluyeron certificados de estadía en hoteles de prestigio, así como experiencias gastronómicas en los mejores restaurantes de la ciudad.

El evento incluyó además espacios de convivencia, dinámicas y rifas, así como un reconocimiento público a los patrocinadores de montaje, boquitas, bebidas y premios, cuyo apoyo fue fundamental para la realización del evento.

Ana Morales, Oswaldo Salinas, Cecilia Menjívar y Merary Ramírez.

Con este evento, CANATURH SPS y el Buró de Convenciones de San Pedro Sula reafirman su compromiso de trabajar de la mano con los comunicadores y aliados estratégicos para seguir posicionando a San Pedro Sula como un destino de referencia a nivel nacional e internacional.

Fotos El Dirio HN / Hugo Díaz.

Reynaud, Gullermo Orellana Natalia Larach y Helga Bahr.

Nacy Machado, Susana Ham, Dina Núñez y Paty Poujol.

Caroline Bolduc, Ángel Moncada, Wendy Pineda e Ingrid Erazo.

Juan José Zelada, Guadalupe Hernández, Clarissa Nieto Daniel Valladares.

Elder Maldonado, Dina y Juan Bendeck con Marisa Rodríguez.

Débora Appenxeller, Alejandra Alfaro, André Paz, Suyapa Argueta y Mith Rodríguez.

Alan Caballero, Azucena Maldonado, Amalia Altamirano y Eddy Sarmiento.

Juan Pablo, Virginia y Hernando Moreno.

Krissel Espinal, Ruth Arita y Raquel Palacios.

Margie Villalta, Roberto y Denia FloresGomez.

Jeimmy Marquez, Jan Carlos López y Veraly Erazo.

Roberto y Tania Díaz del Valle.

María Fernanda Cruz y Cecilia Cálix.

Teresa y Anibal Suazo.

Indira Flores y Thalia López.

Fernel Villanueva y Luis Mendieta.

Esteban y Miriam Guity.

Gilberto Chávez, Andrea Barahona y Oscar Coto.

Keren Bocanegra y Alexis Moncada.

Dora Suazo y Guillermo Orellana.

Josué Cortés y Nayeli Martínez.

Gabriela Tejada, Ronny Mejía y Lourdes Calindo.