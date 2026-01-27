CANATURH SPS y Buró de Convenciones celebran Cóctel de Año Nuevo 2026

San Pedro Sula. – En un ambiente de fraternidad y compromiso gremial, la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, capítulo San Pedro Sula (CANATURH SPS) y el Buró de Convenciones de San Pedro Sula unieron esfuerzos para celebrar su tradicional Cóctel de Año Nuevo 2026.
El evento, realizado el pasado lunes 19 de enero en el Salón San Pedro del Hotel Copantl, tuvo como objetivo principal reconocer la labor de los medios de comunicación, aliados estratégicos que permiten dar visibilidad a las iniciativas que impulsan el desarrollo turístico de la zona norte.
Durante los actos protocolarios, Ana Morales, presidenta de CANATURH SPS, y Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, destacaron que el trabajo articulado entre el sector turístico y la prensa es vital para proyectar una imagen positiva de la ciudad.
“La colaboración y la comunicación son pilares esenciales para el crecimiento sostenible del turismo en nuestra ciudad”, coincidieron ambos líderes gremiales.
Uno de los momentos más relevantes de la noche fue la entrega oficial de una donación de L 60,000.00 a la Junta Directiva del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Estos fondos fueron recaudados a través del Bingo Turístico San Pedro Sula 2025, una iniciativa que contó con el respaldo del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) como patrocinador oficial, además del apoyo de empresas y aliados solidarios.
El evento incluyó además espacios de convivencia, dinámicas y rifas, así como un reconocimiento público a los patrocinadores de montaje, boquitas, bebidas y premios, cuyo apoyo fue fundamental para la realización del evento.
Con este evento, CANATURH SPS y el Buró de Convenciones de San Pedro Sula reafirman su compromiso de trabajar de la mano con los comunicadores y aliados estratégicos para seguir posicionando a San Pedro Sula como un destino de referencia a nivel nacional e internacional.