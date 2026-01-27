Nasry Asfura asume la presidencia de Honduras bajo una promesa de austeridad

Tegucigalpa – En una ceremonia marcada por la ruptura de tradiciones y un llamado al servicio, Nasry ‘Tito’ Asfura fue juramentado este martes como el nuevo presidente de la República de Honduras para el período 2026-2030.

Acompañado por su familia y con la mano izquierda sobre la Biblia, Asfura recibió la banda presidencial en la sede del Congreso Nacional. Su discurso de toma de posesión fue breve pero enfático: «Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución y las leyes como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos», declaró el líder del Partido Nacional.

El presidente del Congreso de Honduras, José Tomás Zambrano, felicita al presidente del país, Nasry Asfura.

Asfura llega al poder tras imponerse en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Su victoria estuvo respaldada por un espaldarazo estratégico del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apenas tres días antes de los comicios.

Sin embargo, el camino a la silla presidencial no estuvo exento de fricciones. La mandataria saliente, Xiomara Castro, no reconoció formalmente el triunfo de Asfura alegando supuestas irregularidades en el proceso. Pese a la denuncia de «fraude», Castro suavizó su postura el lunes pasado, deseándole suerte al nuevo gobernante. «Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento; eso lo deseamos todos los hondureños», afirmó en su último acto oficial.

Tras concluir su investidura, el nuevo mandatario hondureño, Nasry Asfura, abandonó la sede del Congreso Nacional en Tegucigalpa en compañía de su esposa.

En un giro inesperado para la política hondureña, Asfura decidió prescindir del despliegue habitual en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera. Argumentando razones de austeridad, el mandatario optó por una ceremonia sobria en el Parlamento, sin la presencia de jefes de Estado extranjeros.

Con este acto, Honduras inicia un nuevo ciclo político bajo la promesa de una gestión enfocada en la eficiencia operativa y el cumplimiento de la ley.