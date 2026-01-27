Chicha y Limón martes 27 de enero de 2026

¡¡VICEVERSA!!… Inicia la nueva era política: la toma de posesión de Nasry “Tito” Asfura… Sin mucha pompa, pero con mucha expectativa, el nuevo presidente de los hondureños asumió su cargo en una ceremonia marcada por la sobriedad en el Congreso de la República…Se fue el primer mes de este 2026… ¡El año del suspiro! …Esta semana están de plácemes: Carolina Rosa Rauscher y Wendy Sing-Rajan…Milagro Flores se lució con Supreme el domingo en Casa Campo…#priveparty32…Diego Mendoza y Susina Pinto ya son esposos…Vilma Gonzales: Mujer del Año del IWC…Juancito Bendeck preside el senado de la JCI de SPS…Pasajes de la boda Contreras-Maldonado…Fechas celebres…Astros y Chismes random…#Arrancamos.

¿La gran ausente o la gran olvidada? Se rumora que una ex-primera dama estuvo esperando su invitación para la toma de posesión en el Congreso hasta el último minuto… Cuentan que ya tenía el vestido de diseñador listo y la cita en el salón programada, pero el mensaje de confirmación nunca llegó. ¡Parece que la “austeridad” del nuevo gobierno empezó por recortar la lista de invitados VIP!

Elegantemente ataviados de amor y encanto nupcial, los jóvenes profesionales de la medicina Susina Pinto y Diego Mendoza concretaron su sueño de novios, al llegar puntuales al altar donde fueron consagrados como esposos…Susina enfundada en primoroso ajuar corte princesa, con sutil escote halter recamado de encaje y caída natural con destellos tornasolados…Diego súper elegante de smoking, no paraba de admirar a su amada…¡Ambos perfectos!

*.-La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Iglesia Cristo Resucitado, ante la mirada de sus padres: José de la Cruz Mendoza y Digna Carolina Vargas, padres del apuesto Diego…y Edgardo Armando Pinto y Marina Dolores Maldonado, progenitores de la bella Susina…al igual que sus padrinos Hortensia Celina Pinto y Carlos René Galindo, la pareja intercambió sus votos en una noche que jamás olvidaran.

*.-Tras ser declarados marido y mujer, los recién casados y su selecto grupo de invitados se trasladaron al Hotel Maya Colonial…En una recepción que destacó por su originalidad, los novios celebraron su unión en una velada diseñada por Selenia Lara by Slara Decoraciones…quien logró un idílico montaje en rosa y blanco…La noche cerró con broche de oro entre ritmos vibrantes y la alegría de una nueva etapa que apenas comienza….¡Bendiciones al nuevo hogar Pinto-Mendoza!

Otra estimada pareja de jóvenes que arranco el año con boda es la formada por David Contreras y Jenny Maldonado…quienes luego de cultivar su relación sentimental durante cuatro años, fijaron enero del 2026 como el mes donde legalizaron su idilio con velo, corona y papel firmado…El altar de la iglesia La Sagrada Familia fue el recinto donde la pareja intercambio votos de amor y fidelidad.

*.-El banquete nupcial celebrado en los Salones Napoleón del Centro de Convenciones Hotel Copantl, transportó a los invitados a un jardín encantado…La decoración, una magistral mezcla de ecología natural, lienzos, cristales y majestuosos chandeliers, recreo una atmósfera etérea donde cada detalle fue personalizado…Desde la fuente que recibía a los asistentes hasta las delicadas estaciones de fiambres, la puesta en escena fue impecable en todos los espacios del recinto…¡Romance absoluto!

*.-Jenny deslumbró con una pieza arquitectónica en encaje chantilly de Elie Saab con escote corazón “off the shoulder” y guipur francés, que resaltaba su elegancia clásica…Por su parte, Josué David lució un impecable smoking oscuro, personificando al caballero moderno…Fue una noche de instantes inolvidables, marcada por un vals emotivo y una alegría desbordante que se prolongó hasta el amanecer…#Blessings.

*.-Una beldad que este domingo amanece rodeada de sendos arreglos florales y desayunando con tiramisú de café de La Moderna, es la preciosa dama Pilar Verdial de Torres…quien en pleno 1 de febrero suma otra vuelta más al sol…más plena y realizada como glamurosa abuela…Se unen a las muestras de afecto su numeroso círculo social…Felicidades Pily.

Este domingo 1 se despierta al son de Las Mañanitas la distinguida y altruista dama Ana Patricia Girón-Ayala, dilecta esposa del dinámico caballero German Ayala…Casas Viejas y Taco Birria ya lucen como nunca para ese brindis familiar y se suman sus compañeras del Club Rotario Merendón…¡Los saraos en honor a Paty arrancan desde este viernes!

*.-Si de bellas se trata…la dinastía Barletta-Yacamán está de plácemes este fin de semana con la celebración del cumpleaños de la preciosa Carmen de Racciatti, hija de don Héctor y doña Magda Yacamán de Barletta…Carmen es hermana de las exitosas Ana Cecilia, Angelina, Alejandra y Karlita Barletta de Ayala…¡Muchas Felicidades Carmen!

*.-Celebró su cumpleaños la gentil dama Delfina Ruiz de Fernández, quién fue agasajada por su esposo Julio Cesar Fernández y su hija Arleth…desde Canadá se unieron en congratulaciones sus hijas Cesia Michelle y Aby Dalexa por lo cual estaba muy feliz y agradecida con Dios por otro año más que le permitió celebrar con su familia y amistades…¡Bendiciones Delfina!

*.-Solo acuarianas bellas y exitosas apagan velitas de pastel por estas fechas, tal es el caso de Beatriz Ochoa…La Miss Honduras Mundo del 2011 cumple 32 años este domingo 1 de febrero y en meses recientes obtuvo su licenciatura en enfermería en la UNICAH…se unen a la dicha sus padres Rolando y Bessy López-Ochoa y de su preciosa hija Elenita Pineda…¡Ahora viene la carrera de medicina!…¡Bendiciones y muchos éxitos más!

La bella y joven ejecutiva de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Mileno, Alexandra Suazo Fernández, se encontró de plácemes en fecha reciente…super consentida por el personal de la casa de estudios superiores que rectoran sus padres: Abogada María Antonia Fernández de Suazo y el Ing. Rolda Suazo Nuila…Alexa sigue abriendo finísimos presentes, entre ellos, esas exquisitas piezas de Zared Joyeros…#Kisses.

*.-Bendito entre tanta dama guapa, corona esta sección de cumpleañeros el honorable empresario don Afif Diek, quien en fecha reciente sumo otro exitoso año más de vida…consentido por el amor de su guapa esposa Jackie de Diek, hijos y nietos…¡La celebración más esperada en ambas familias y donde todos los años tiran la casa por la ventana!…#Dichosos77.

*.-Desde algún rincón de Comayagüela, de cuyo nombre no quiere revelarnos, nos textea El Zambo Cipriano para reportarnos los cumpleañeros del llamado “Distrito Central”…arranca con la presentadora de El Hilo Gabriela Galeas…quien este fin de semana celebra otro año más de éxitos…los convivios empiezan el viernes en Canal 5 con pastel y sorpresas…prosiguen en SPS y Roatán…¡Super consentida por Indriago!

*.-Cipriano también nos comenta que este lunes 2 amanece de plácemes su amigo, el reconocido empresario de la telefonía móvil don Antonio Tavel Otero… motivo por el cual su dinámica esposa Anny, hijos y cercanos, lo congratulan en su día…La Cumbre y El Castillo, siempre chic en espera de los Otero para el brindis más esperado de la familia.

*.-Este fin de semana… otro clan capitalino brinda con Moet & Chandon por sus hijos…Sebastián y Miguel Pastor muy pronto agregan otro año más de vida y siempre lucen impecables, gracias al amor de sus esposas Pía Ferrari y Liduvina Melgar…¡Aparecieron en la toma de Juan Diego!…Los brindis arrancan este fin de semana en las cumbres capitalinas, donde ambas familias recibirán las muestras de afecto de sus más allegados.

Rodeada de flores y el calor de su hogar, Vianka Tabora-Fiallos celebró por todo lo alto su cumpleaños este pasado 20 de enero. Su esposo Ian, sus hijos y sus fieles amistades se encargaron de que cada detalle fuera perfecto, reflejando el gran cariño que despierta en su círculo social. ¡Bendiciones para Vianka!.

*.-Por estas fechas del 2025 se celebraba el enlace civil de Rene Prieto y Annie Erazo…donde las familias Prieto-Rivera & Erazo-López fungieron como excelsos anfitriones de una velada de corte familiar que copo en su totalidad Meza23 en el Club Hondureño Árabe.

*.-Los enamorados departieron mesa por mesa con los suyos y nos adelantaron que la ceremonia religiosa se celebró el 20 de septiembre…Muy elegantes lucieron los padres de los ya esposos: Toribio y Mónica Rivera-Prieto junto con Daniel y Annie López-Erazo…#Blessings.

*.-Ya celebran por sus “Bodas de Papel Couche” Andrés Segebre y Alejandra Méndez…por estas fechas del 2025 coronaron su noviazgo con una íntima unión efectuada en tiempo y forma en los salones San Pedro del Centro de Convenciones Copantl…dos personalidades tan únicas como especiales y los que tienen el honor de conocerlos lo certifican.

*.-Dennise Gonzales fue artífice de plasmar el sueño de amor de Andrés y Alejandra en una bella puesta en escena…Al mejor estilo Chanel, una de las firmas indispensables en Alejandra, la estancia fue ornamentada en tonos blanco y negro…elegancia, minimalismo y distinción en cada detalle…A brindar con champaña por este primer año de casados.

Otra de nuestras cumpleañeras más apreciadas es la distinguida Mery de Handal… La calidez de su hogar y el entusiasmo de sus amigas del Club Internacional de Mujeres, han hecho de su cumpleaños en este mes de enero una fecha colmada de detalles y alegrías. ¡Le deseamos lo mejor hoy y siempre!

*.-Muchas felicidades a Henry Franco y Zury Estrada en su quinto aniversario matrimonial…enlace oficiado en tiempo y forma en la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa y la recepción postboda en el Hotel Copantl Salones Emperadores…donde Lidabel y Scarleth Mena trasformaron el salón en un jardín floral con una tarta giratoria de doble cara, una boda con muchos detalles…Henry y Zury celebran su primer lustro en Orlando Florida donde residen junto a su bella hija Sofia Franco Estrada.

*.-Otros tortolitos brindan con champagne por su cuarto año de casados son William y Daniela Chávez de Dox…un memorable enlace del 2022 que hoy recordamos…Las familias Dox-Montes & Chávez-Rodríguez fueron los gentiles oferentes de una idílica boda que tuvo como escenario el Centro de Convenciones Copantl…Los Dox-Chavez aquilatan sus “Bodas de Lino”.

*.-Otra pareja de tortolos que celebra cuatro años de matrimonio son Belizario y Ana Vanessa Vallecillo de Altamirano, quienes luego de seis años de romance y espera, estamparon sus rubricas en dos enlaces memorables…la ceremonia civil oficiada por el abogado Vladimir Altamirano en los jardines del Copantl y la religiosa por el pastor Rubén Matute…El salón Pulhapanzak fue el escenario perfecto para el ágape.

*.-En una velada familiar animada por DJ B3is, se celebró con júbilo en 2022 el enlace religioso de los jóvenes Román y Melissa Rodríguez de Soto…amantísimos hijos de Ernesto y Betulia de Soto y de nuestros amigos, los destacados rotarios Víctor Manuel y Lizeth de Rodríguez…la iglesia escogida fue Nuestra Señora de Suyapa y el recinto el Copantl.

*.-Este lunes 2 es Día de La Candelaria, patrona de Veracruz y cuando pagan la “tamaleada” los que sacaron el niño en la rosca de Reyes…los tamales más ricos de la ciudad están en Panadería Moderna…y el martes 3 es el Día de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras…La Aldea Suyapa ya luce sus mejores galas para celebrar a la patrona de los catrachos…sampedranos a venerarla en la Catedral San Pedro Apóstol.

Siguiendo con ciudadanos ejemplares…En una velada marcada por la solemnidad y el espíritu de servicio, se llevó a cabo la juramentación de la nueva Junta Directiva del Senado JCI San Pedro Sula…El salón de eventos Forjadores de La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, se convirtió en el escenario perfecto para que el Senador Juan Antonio Bendeck asumiera las riendas de la organización, reafirmando su compromiso con el desarrollo social y su liderazgo de impacto.

*.-CANCER, tu señal cósmica: El florecimiento…El color del año: el rosa coral…tu elemento: el agua…Tu planeta regente: la luna…tu regencia anatómica: el pecho, los senos y el estómago…y tu piedra es la piedra lunar…Este 2026 para mis amados cangrejos del zodiaco, animal que sin importar lo que le pase se transforma: es el único que se regenera en el universo…Vivirán movimientos celestiales que agitarán sus aguas internas.

*.-Venus entra en Cáncer el 18 de mayo: van a tener un gran despertar porque su dulzura y deseo de conexión emocional…también con la energía de Mercurio el primero de junio agudizará esa intuición y les dará una energía de grandes sentimientos, pero con claridad.

*.-Marte encenderá sus emociones a partir del 11 de agosto para luchar por lo que aman en un año para sanar…Y recuerden que tendrán a Júpiter, el planeta de la expansión y la cosecha, hasta el 31 de junio, atrayendo gran prosperidad y un año de muy buena suerte para ustedes.

*.-Dinero…En la cuestión monetaria, serán el sabio alquimista del hogar que transforma todo lo que toca en estabilidad…Este 2026 encontrarán nuevas fórmulas de abundancia que se la está generando Júpiter…Gracias al ingreso también de Mercurio surgirán oportunidades en bienes raíces, terapias emocionales.

*.-Lo que es la decoración y el arte culinario activará grandes cosas en ustedes…Sin embargo, Marte los va a retar en el segundo semestre del año para que administren mejor sus recursos y evitar gastos en tu parte emocional…A administrarse mucho mejor en el segundo semestre cancer.

*.-Cancer deberá aprender a invertir en lo que le dejan las energías de bienes raíces y mirar lo que será un nuevo empleo, trabajo, proyecto que atraerá mucha riqueza…Amor, para los que están en pareja, el guardián de los sentimientos, con Venus en tu signo, el romance se volverá más profundo y reconfortante, especialmente cuando quedan solos en casa.

La apreciada fémina que se enfundo en encaje blanco de pies a cabeza, es la Dra. Vilma Gonzáles, quien fue reconocida como “Mujer del Año del Club Internacional de Mujeres” …en el marco del te de enero que tuvo su epicentro en el Salón Merendón del Club Árabe…La Dra. Gonzáles fue la gran protagonista de la jornada, al ser investida con el máximo galardón que la institución otorga anualmente…La presidenta del club, la distinguida dama Rita de Simón, inauguró la ceremonia con palabras cargadas de afecto, describiendo a la homenajeada como una socia cuya esencia está definida por un carisma inagotable y un don de gentes que ha fortalecido los lazos del club.

*.-LEO, tu señal cósmica para este 2026: El Renacimiento…Tu color del año, el dorado solar…El elemento, el fuego…el planeta regente, el sol…y tu regencia anatómica, el corazón y tu columna vertebral…el elemento alquímico, el oro y tu piedra, la citrina…Leo, eres el rey del zodiaco. Prepárate para rugir más fuerte que nunca en un año que no olvidarás…#zgjl…Los astros conspiran para colocarte de nuevo en el centro del escenario cósmico…¡Bebe en puerta aun para las cuarentonas! …#wtf.

*.-Venus llegará el 13 de junio a suavizar tu alma y embellecer tus vínculos…Júpiter el 30 de junio promete expansión, suerte y crecimiento en áreas claves…Luego Mercurio con el paso en tu signo del 9 de agosto acelera tu mente y tu voz…Pero la gran joya es el eclipse solar total en tu signo el 12 de agosto…Una oportunidad poderosa para renacer mientras Marte llega el 27 de septiembre, a encender tu coraje y determinación. Será un año de grandes oportunidades, alianzas y conexiones importantes.

*.-En el dinero, Leo, en las finanzas serás el empresario real…Con Júpiter, iluminando tu signo desde junio llega una etapa de crecimiento económico, un aumento en tus ingresos y un reconocimiento por tu liderazgo…Este año tu carisma no solo abre puertas, las derrumba…Las inversiones en imagen, proyectos creativos o marcas personales te traerá resultados sólidos…¡Un gran viaje se vislumbra para el segundo semestre!

*.-El eclipse solar traerá un cambio de dirección…Puede que dejes una alianza laboral para emprender por tu propia cuenta o escales a un rol superior…La clave, no temas mostrar tu brillo siempre, porque será un año de gran protagonismo en el amor para los que están en pareja…para ti, mi querido amante del sol, serás el protagonista de un año emocionalmente intenso con Venus visitando tu signo en junio…¡Estarán en la palestra!

*.-Activarán su magnetismo por todo lo alto…Recuerden que aquellos que están casados o ennoviados renacerán la pasión y los sueños compartidos. Viajes, compromisos y hasta embarazo están favorecidos en este 2026. Solteros y solteras de Leo, prepárense para vivir un amor de película, para vivir allí con admiración genuina, porque podría llegar en el segundo semestre…Sin embargo, el eclipse te pedirá dejar atrás idealizaciones para no romantizar el sexo y para que puedas construir vínculos más reales.

Sus ‘Bodas de Papel’, celebran Fabricio Rodríguez y Abdy Brito… Cómo olvidar aquella romántica cita en los jardines del Hilton Princess, donde el Pastor Saúl Brito, padre de la novia, los unió bajo la bendición divina con un emotivo mensaje de fidelidad. La magia continuó en el Salón Oxford, transformado en un jardín de ensueño por la experta Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos, quienes apostaron por la elegancia de los tonos ivory y follajes orgánicos. ¡Muchas bendiciones a los esposos Rodríguez-Brito!

*.-VIRGO 2026, tu señal cósmica: La purificación…El color del año es el marrón, pero con un toque de dorado…El elemento la Tierra…tu planeta regente Mercurio…tu regencia anatómica, el sistema digestivo, los intestinos…tu elemento alquímico, la arcilla…y tu piedra de la suerte, la agata de fuego…su aroma: Cream of Clouds de Fragrance World…#luck.

*.-En el 2026 comienza un momento de revelación poderosa…El 3 de marzo, un eclipse total de luna llena ocurrirá en tu signo y marcará un antes y un después…Esta luna te va a llevar a iluminar heridas, cerrar ciclos emocionales y sanar desde adentro…Luego, Venus, el planeta del deseo, entra el 9 de julio a suavizar relaciones y atraer belleza.

*.-Mercurio, tu regente te visita el 25 de agosto afinando tu pensamiento y tu comunicación…Y Marte, el 25 de noviembre activará tu fuerza interna para tomar decisiones valientes que pensabas no hacer…#virgo2026.

*.-Será un año de grandes sorpresas…En el dinero para ti, signo de Virgo, el estratega silencioso, te encuentras en un tiempo de organización financiera impecable…Tus negocios comenzarán a fluir y el eclipse de marzo te llevará a replantear gastos innecesarios, deudas emocionales y alianzas económicas…¡dividen, triunfan y se rebuscan!…#santisimo.

*.-El segundo semestre se presentará fértil para consolidar grandes proyectos y asumir un liderazgo más visible…Aunque no te guste figurar, este año deberás brillar por tu precisión…con Marte activando tu productividad a fin de año, Virgo podría asumir un nuevo rol o liderar un emprendimiento con gran impacto dándote resultados…No tengas miedo y confía en el proceso económico que vivirás…¡Año de sorpresas!

Derroche de estilo: La guapa Milagro Flores acaparó todas las miradas el domingo en Casa Campo, luciendo espectacular con su outfit de Supreme durante el exclusivo #priveparty32.

Cerramos con los escasos Tauro que andan buscando empleo: apliquen en línea desde HOY hasta el sábado 31 en todas las empresas de su interés, que en febrero pueden estar firmando el contrato de sus sueños en una empresa donde laburaran “media” vida…Un fuerte abrazo con aroma a Angham de Lattafa: una de las fragancias de suerte para todos los Acuario este 2026… Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense muchos amigos, ya saben que los queremos en P!”#$%&.

¡Walder Cruz en modo vacaciones! El modisto estrella de Ocotepeque cambió el taller por las orejitas de Mickey en un viaje inolvidable por Disney… Durante su estancia, Walder se ha dedicado a disfrutar como un niño de cada atracción y parque temático… Tras este break de ensueño, el diseñador volverá renovado para seguir deleitando a su exclusiva clientela del occidente con esos diseños que lo han vuelto un referente de la moda regional.







