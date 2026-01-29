La ACCS inicia el 2026 con una elegante recepción en San Pedro Sula

El Consulado de Bélgica fue el anfitrión de una elegante recepción en El Mezzonite, donde se mezclaron los honores diplomáticos, las despedidas afectuosas y el compromiso social.

San Pedro Sula. – La elegancia y la fraternidad que caracterizan a la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS) se hicieron presentes en la primera cita del año. El Cónsul Honorario del Reino de Bélgica, dirigido el cónsul Gerardo Gutiérrez, junto a su esposa Laura de Gutiérrez, ofrecieron una recepción en el exclusivo ambiente de El Mezzonite Bistro & Deli para celebrar la reunión mensual correspondiente a enero.

El Cónsul del Reino de Bélgica, Gerardo Gutiérrez, y su esposa, Laura de Gutiérrez, anfitriones de la primera reunión del año de la ACCS.

Bajo la dirección del Sr. José Martín Chicas, Presidente de la ACCS, la noche transcurrió entre protocolos que fortalecen la unidad diplomática. Uno de los momentos cumbres fue la juramentación de la honorable señora Tania Hernández, Cónsul de Guatemala, quien se integró oficialmente como Miembro Activo de la asociación.

María Isabel Rodríguez con Tania Hernández.

La nostalgia y el respeto se apoderaron del salón al rendir tributo al honorable señor Karl Berkling. Tras dos décadas de servicio impecable como Cónsul Honorario de Alemania, Berkling recibió el título de Miembro Emérito. El reconocimiento fue entregado por el Presidente Chicas y el Decano de la ACCS, Raymound Maalouf, en un gesto que celebró no solo la carrera de Berkling, sino también el legado familiar que inició su madre, la recordada Ruth Klara de Berkling.

Karl y Nadia Berkling.

La familia consular también se volcó en atenciones para el honorable señor Gilberto Limón, Cónsul de México, y su esposa, Maribel de Limón. Entre aplausos y muestras de sincero aprecio, la pareja se despidió de la comunidad diplomática sampedrana tras finalizar su misión en la ciudad, dejando tras de sí una estela de grandes amistades.

Gilberto y Maribel Limón.

Más allá del brindis, la reunión tuvo un matiz solidario con la presentación del Programa Kappa Computación de la Fundación Hondureña para el Desarrollo Humano (FUDEH). Jorge Panayotti y Cherly Loredo (de UNITEC) expusieron el éxito de este proyecto que dota de tecnología y valores a escuelas públicas, despertando el interés de los diplomáticos en apoyar la formación integral de la niñez hondureña.

Elías Kharoufeh, Jorge Panayotti y José Martín Chicas.

La velada culminó con una cena exquisita, donde los invitados departieron en una atmósfera de camaradería y amistad, brindando por un 2026 de éxitos compartidos y fortalecimiento de las relaciones internacionales en la capital industrial.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Los miembros de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano celebraron su primera reunión del año, teniendo como anfitrión a Gerardo Gutiérrez, cónsul del Reino de Bélgica.

Gerardo Gutiérrez con Verónica y José Martín Chicas.

Raymound Maalouf, Gregory Werner y Gerardo Gutiérrez.

Gilberto y Maribel Limón con Laura y Gerardo Gutiérrez.

Gerardo y Laura de Gutiérrez con Silke Koehl y Alejandro Holiday.

Suyapa Chiovelli, Samia Jarufe y Laura Gutiérrez.

Karim y Ellen Qubain con Jorge Panayotti.

Jose Dhming, Gregory Werner y Jairo Mejía.

Gilberto Limón, Juan Bendeck y Ricardo Mejía.

Cherly Loredo, Jezoar Aguilar y Alondra Cruz.

Carmen y Roberto Dibán.

Humberto Salgado con Juan Bendeck.

Suyapa y Maurizio Chiovelli.

Elías y Reina Kharoufeh con Juan Bendeck.

Maurizio Chiovelli con Riccardo Bizzarri.