Seniors 2026 de Saint Peter’s Academy dan la bienvenida a su último año con un desayuno al estilo Santorini

San Pedro Sula. Con el entusiasmo y la elegancia que definen a la Generación 2026 de Saint Peter’s Academy, los futuros graduandos celebraron su esperado “Seniors Breakfast”. El evento, que marca el inicio oficial de su último año de secundaria, tuvo como escenario el exclusivo Club Hondureño Árabe.

Sofía Paz, Valeria Machado, Ana Fernández, Emily Fernández, Andrea Díaz, Valeria Machad y Alison Zelaya.

Desde temprano, los 85 jóvenes acudieron puntualmente al Salón Jordán, el cual fue transformado en un rincón del Mediterráneo. La estancia lució una impecable decoración inspirada en la isla de Santorini, una creación del decorador Elías Delcid, que transportó a los asistentes con sus vibrantes tonos blancos y azules.

Diago Chacón, Carlos Banegas, Ashbi Zelaya, Carlos Fernández y Jamer Bardales.

Entre risas y anécdotas sobre sus años de vida estudiantil, los jóvenes disfrutaron de un exquisito desayuno mientras compartían sus ambiciosos proyectos a futuro, destacando sus planes de ingreso a prestigiosas universidades nacionales e internacionales.

Keren Gavarrete, Shadia Yuja y María José Jiménez.

Santiago Borjas y Ashby Zelaya.

Karoline Orellana y Emily Fernández.

Lanzando una apuesta por el estilo, los estudiantes lucieron atuendos de cóctel que resaltaron la sobriedad y frescura de la ocasión. Cada rincón del salón fue el marco perfecto para las fotografías del recuerdo, capturando una jornada donde el compañerismo fue el protagonista indiscutible.

La Asociación de Padres de Familia cuidó cada detalle para que el Breakfast 2026 fuera un éxito rotundo.

El evento fue coordinado minuciosamente por la Asociación de Padres de Familia, quienes supervisaron cada detalle para asegurar que la primera actividad del año fuera un éxito rotundo.

Miriam Alemán y Valeria Machado.

James Bardales y Carlos Fernández.

Andrea Rivera, Paola Anariva y Lizzy Sauceda.

La Clase 2026 ya tiene la mirada puesta en su gran meta final: la gala de graduación, programada para este próximo 28 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

Mario Prince, Carlos Romero y Javier García.

Ariana y Camila Rodríguez.

Mateo Madrid, David Sabillón y Lucas Gómez.

Sandra López, Yaroslav Storcheus y Valery Hernández.

Katherine Grinber, Andrea Acosta y Briana Joch.

Pedro Servellón, diego Duarte y Luis Orellana.

Rachel Gavarrete e Ilse López.

Javier Ochoa y José López.

Victoria Hernández, Sofía Paz y Dana Nones.

Javier Sierra, Osman Hernández y Juan Chávez.

Bely Caballero, Keysy Castro y Shelsy Martínez.

Lineth López, Ivanna Umaña y Ethel Agurcia.

James Bardales, Osman Hernández y Carlos Fernández.

Andrea Rivera, Diana Rodríguez y Gina Carranza.