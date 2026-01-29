Seniors 2026 de Saint Peter’s Academy dan la bienvenida a su último año con un desayuno al estilo Santorini

San Pedro Sula. Con el entusiasmo y la elegancia que definen a la Generación 2026 de Saint Peter’s Academy, los futuros graduandos celebraron su esperado “Seniors Breakfast”. El evento, que marca el inicio oficial de su último año de secundaria, tuvo como escenario el exclusivo Club Hondureño Árabe.
Desde temprano, los 85 jóvenes acudieron puntualmente al Salón Jordán, el cual fue transformado en un rincón del Mediterráneo. La estancia lució una impecable decoración inspirada en la isla de Santorini, una creación del decorador Elías Delcid, que transportó a los asistentes con sus vibrantes tonos blancos y azules.
Entre risas y anécdotas sobre sus años de vida estudiantil, los jóvenes disfrutaron de un exquisito desayuno mientras compartían sus ambiciosos proyectos a futuro, destacando sus planes de ingreso a prestigiosas universidades nacionales e internacionales.
Lanzando una apuesta por el estilo, los estudiantes lucieron atuendos de cóctel que resaltaron la sobriedad y frescura de la ocasión. Cada rincón del salón fue el marco perfecto para las fotografías del recuerdo, capturando una jornada donde el compañerismo fue el protagonista indiscutible.
El evento fue coordinado minuciosamente por la Asociación de Padres de Familia, quienes supervisaron cada detalle para asegurar que la primera actividad del año fuera un éxito rotundo.
La Clase 2026 ya tiene la mirada puesta en su gran meta final: la gala de graduación, programada para este próximo 28 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.