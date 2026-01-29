jueves, enero 29, 2026

Top 5

Más Noticias

Seniors 2026 de Saint Peter’s Academy dan la bienvenida a su último año con un desayuno al estilo Santorini

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
La Clase 2026 de la Saint Peter’s Academy inició sus actividades senior con un desayuno inolvidable en el Club Hondureño Árabe. / Fotos El Diario HN.

San Pedro Sula. Con el entusiasmo y la elegancia que definen a la Generación 2026 de Saint Peter’s Academy, los futuros graduandos celebraron su esperado “Seniors Breakfast”. El evento, que marca el inicio oficial de su último año de secundaria, tuvo como escenario el exclusivo Club Hondureño Árabe.

Sofía Paz, Valeria Machado, Ana Fernández, Emily Fernández, Andrea Díaz, Valeria Machad y Alison Zelaya.

Desde temprano, los 85 jóvenes acudieron puntualmente al Salón Jordán, el cual fue transformado en un rincón del Mediterráneo. La estancia lució una impecable decoración inspirada en la isla de Santorini, una creación del decorador Elías Delcid, que transportó a los asistentes con sus vibrantes tonos blancos y azules.

Diago Chacón, Carlos Banegas, Ashbi Zelaya, Carlos Fernández y Jamer Bardales.

Entre risas y anécdotas sobre sus años de vida estudiantil, los jóvenes disfrutaron de un exquisito desayuno mientras compartían sus ambiciosos proyectos a futuro, destacando sus planes de ingreso a prestigiosas universidades nacionales e internacionales.

Keren Gavarrete, Shadia Yuja y María José Jiménez.
Santiago Borjas y Ashby Zelaya.
Karoline Orellana y Emily Fernández.

Lanzando una apuesta por el estilo, los estudiantes lucieron atuendos de cóctel que resaltaron la sobriedad y frescura de la ocasión. Cada rincón del salón fue el marco perfecto para las fotografías del recuerdo, capturando una jornada donde el compañerismo fue el protagonista indiscutible.

La Asociación de Padres de Familia cuidó cada detalle para que el Breakfast 2026 fuera un éxito rotundo.

El evento fue coordinado minuciosamente por la Asociación de Padres de Familia, quienes supervisaron cada detalle para asegurar que la primera actividad del año fuera un éxito rotundo.

Miriam Alemán y Valeria Machado.
James Bardales y Carlos Fernández.
Andrea Rivera, Paola Anariva y Lizzy Sauceda.

La Clase 2026 ya tiene la mirada puesta en su gran meta final: la gala de graduación, programada para este próximo 28 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

Mario Prince, Carlos Romero y Javier García.
Ariana y Camila Rodríguez.
Mateo Madrid, David Sabillón y Lucas Gómez.
Sandra López, Yaroslav Storcheus y Valery Hernández.
Katherine Grinber, Andrea Acosta y Briana Joch.
Pedro Servellón, diego Duarte y Luis Orellana.
Rachel Gavarrete e Ilse López.
Javier Ochoa y José López.
Victoria Hernández, Sofía Paz y Dana Nones.
Javier Sierra, Osman Hernández y Juan Chávez.
Bely Caballero, Keysy Castro y Shelsy Martínez.
Lineth López, Ivanna Umaña y Ethel Agurcia.
James Bardales, Osman Hernández y Carlos Fernández.
Andrea Rivera, Diana Rodríguez y Gina Carranza.
María José Flores, Alondra Turcios y Nataly Idiaquez.

Previous article
La ACCS inicia el 2026 con una elegante recepción en San Pedro Sula
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

La ACCS inicia el 2026 con una elegante recepción en San Pedro Sula

Destacada 0
El Consulado de Bélgica fue el anfitrión de una...

Chicha y Limón martes 27 de enero de 2026

Chicha y Limon 0
¡¡VICEVERSA!!... Inicia la nueva era política: la toma de...

Nasry Asfura asume la presidencia de Honduras bajo una promesa de austeridad

Ciudad 0
Tegucigalpa – En una ceremonia marcada por la ruptura...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.