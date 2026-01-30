UTH Florida University fortalece innovación en la formación profesional y lazos de cooperación con el Tec de Monterrey

Monterrey, México. – En un movimiento estratégico para fortalecer la formación profesional de alto impacto de sus equipos docentes y líderes institucionales, UTH Florida University participó activamente en el IFE Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más influyentes en innovación educativa y liderazgo académico, organizado por el Institute for the Future of Education (IFE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey).
El evento, realizado del 27 al 29 de enero de 2026 en el campus Monterrey, reunió a más de 5,700 participantes de 46 países, 860 conferencistas y más de 500 actividades entre conferencias magistrales, paneles, talleres y espacios colaborativos, con el objetivo de co-crear soluciones frente a los desafíos actuales de la educación superior y el desarrollo del talento humano.
Altos ejecutivos y formadores de UTH Florida University participaron en intercambios académicos de alto nivel, abordando tendencias pedagógicas, liderazgo institucional, uso ético de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el diseño de ecosistemas educativos alineados con el futuro del trabajo y el aprendizaje continuo.
Esta experiencia permitió fortalecer capacidades para el diseño de experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante, la adopción de buenas prácticas internacionales y el enriquecimiento de las estrategias académicas institucionales.
Asimismo, la participación facilitó la consolidación de redes de cooperación con universidades, centros de investigación y organismos educativos, ampliando oportunidades para proyectos conjuntos de impacto global.
Con estos intercambios de formación continua, UTH Florida University avanza su compromiso con la innovación educativa y la profesionalización permanente de sus líderes y formadores, impulsando soluciones educativas transformadoras para su comunidad académica en un entorno global.