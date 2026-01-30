UTH Florida University fortalece innovación en la formación profesional y lazos de cooperación con el Tec de Monterrey

Monterrey, México. – En un movimiento estratégico para fortalecer la formación profesional de alto impacto de sus equipos docentes y líderes institucionales, UTH Florida University participó activamente en el IFE Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más influyentes en innovación educativa y liderazgo académico, organizado por el Institute for the Future of Education (IFE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey).

Líderes de UTH Florida colaborando con expertos de 46 países en el diseño de soluciones educativas de alto impacto.

El evento, realizado del 27 al 29 de enero de 2026 en el campus Monterrey, reunió a más de 5,700 participantes de 46 países, 860 conferencistas y más de 500 actividades entre conferencias magistrales, paneles, talleres y espacios colaborativos, con el objetivo de co-crear soluciones frente a los desafíos actuales de la educación superior y el desarrollo del talento humano.

El equipo académico de UTH Florida University durante su participación en el IFE Conference 2026, fortaleciendo alianzas estratégicas para la innovación educativa.

Altos ejecutivos y formadores de UTH Florida University participaron en intercambios académicos de alto nivel, abordando tendencias pedagógicas, liderazgo institucional, uso ético de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el diseño de ecosistemas educativos alineados con el futuro del trabajo y el aprendizaje continuo.

Participación de 860 conferencistas líderes en el sector educativo.

Esta experiencia permitió fortalecer capacidades para el diseño de experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante, la adopción de buenas prácticas internacionales y el enriquecimiento de las estrategias académicas institucionales.

Asimismo, la participación facilitó la consolidación de redes de cooperación con universidades, centros de investigación y organismos educativos, ampliando oportunidades para proyectos conjuntos de impacto global.

El equipo académico de UTH Florida University formó parte del IFE Conference 2026, un encuentro global con más de 5,700 participantes donde se consolidaron alianzas estratégicas para impulsar la innovación educativa.

Con estos intercambios de formación continua, UTH Florida University avanza su compromiso con la innovación educativa y la profesionalización permanente de sus líderes y formadores, impulsando soluciones educativas transformadoras para su comunidad académica en un entorno global.