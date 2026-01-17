sábado, enero 17, 2026

Top 5

Más Noticias

Juan Antonio Bendeck asume la presidencia del Senado JCI San Pedro Sula

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
El Senado JCI San Pedro Sula juramentó a su nueva Junta Directiva liderada por Juan Antonio Bendeck. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – En una velada marcada por la solemnidad y el espíritu de servicio, se llevó a cabo la juramentación de la nueva Junta Directiva del Senado JCI San Pedro Sula. El salón de eventos Forjadores de La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, se convirtió en el escenario perfecto para que el Senador Juan Antonio Bendeck asumiera las riendas de la organización, reafirmando su compromiso con el desarrollo social y el liderazgo de impacto.

Juan Antonio Bendeck, presidente del Senado JCI San Pedro Sula, durante su discurso destacó la importancia de la mentoría y el relevo generacional.

La ceremonia reunió a una selecta concurrencia, entre miembros de la organización, representantes del sector empresarial y figuras sociales, quienes fueron testigos del inicio de una nueva etapa de trabajo, enfocada en fortalecer el impacto positivo del Senado en la comunidad.

La nueva Junta Directiva 2026 del Senado JCI San Pedro Sula presidida por Juan Antonio Bendeck.

Acompañan a Bendeck en esta gestión un equipo de destacados profesionales: Jorge Luis Lazo, Vicepresidente; Lester Herrera, Secretario; Jesús Fiallos, Tesorero; Sandra Galindo, Asesor Legal; Vocal I, Pedro Pineda; Vocal II, Ricardo Paredes; Vocal III, Juan Carlos Meraz; y Consejero, Raúl Villalta.

Juan Antonio Bendeck y Marcela Chinchilla.

Durante el acto, Juan Bendeck asumió formalmente la presidencia, comprometiéndose a liderar con integridad, visión y vocación de servicio, valores que distinguen al movimiento de Senadores JCI. En su intervención, destacó la importancia de la unidad, la mentoría y el apoyo al desarrollo de liderazgo como pilares fundamentales de la labor del Senado.

Dina y Juan Antonio Bendeck con Tania Hernández, Cónsul de Guatemala.

“La experiencia y el compromiso de los senadores JCI son una herramienta poderosa para seguir impulsando iniciativas que contribuyan al crecimiento de la JCI y del Senado, expresó Bendeck.

Leonardo Villegas, Manuel Antonio Urbina, Ramón Irula y José Lasprilla.

El momento culmen de la noche llegó con el brindis de honor, ofrecido con elocuencia por el Senador y asesor Ramón Edgardo Irula, quien deseó éxitos a la nueva directiva. Tras el protocolo, los asistentes disfrutaron de un elegante cóctel, celebrando en un ambiente de camaradería los nuevos retos que el Senado JCI emprenderá bajo este renovado liderazgo.

Fotos El Diario HN

Marcela Chinchilla y Lester Herrera.
Juan Bendeck con Emma y Roger Valladares.
Juan Carlos Meraz, Jorge Luis Lazo y Ricardo Paredes.
Raúl Villalta, Jorge Dubón, José Martín Chicas y Alfonso Godoy.
Rolando Castejón, Sandra Zavala Castejón y Pedro Pineda.
Ligia Cardona, Marcela Chinchilla y Geovana Munguía.
Dina Bendeck con Tania Hernández.
Raúl y Claudia Villalta, Karina Irula y Alfonso Godoy.
Jorge y Elena Dubón.
José Lasprilla, Manuel Urbina y Ramón Irula.

Previous article
Supermercados Colonial te lleva al Mundial 2026 con su campaña “Viví La Pasión con Colonial”
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Supermercados Colonial te lleva al Mundial 2026 con su campaña “Viví La Pasión con Colonial”

Empresas 0
San Pedro Sula. -  En un ambiente cargado de...

Optimus Card, McDonald’s y UTH activan una alianza que transforma oportunidades en Honduras

Empresas 0
San Pedro Sula. -  En una apuesta innovadora por...

CCIC consolida agenda de propuestas para el crecimiento de la pequeña empresa

Ciudad 0
San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.