Juan Antonio Bendeck asume la presidencia del Senado JCI San Pedro Sula

San Pedro Sula. – En una velada marcada por la solemnidad y el espíritu de servicio, se llevó a cabo la juramentación de la nueva Junta Directiva del Senado JCI San Pedro Sula. El salón de eventos Forjadores de La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, se convirtió en el escenario perfecto para que el Senador Juan Antonio Bendeck asumiera las riendas de la organización, reafirmando su compromiso con el desarrollo social y el liderazgo de impacto.

Juan Antonio Bendeck, presidente del Senado JCI San Pedro Sula, durante su discurso destacó la importancia de la mentoría y el relevo generacional.

La ceremonia reunió a una selecta concurrencia, entre miembros de la organización, representantes del sector empresarial y figuras sociales, quienes fueron testigos del inicio de una nueva etapa de trabajo, enfocada en fortalecer el impacto positivo del Senado en la comunidad.

L a nueva Junta Directiva 2026 del Senado JCI San Pedro Sula presidida por Juan Antonio Bendeck.

Acompañan a Bendeck en esta gestión un equipo de destacados profesionales: Jorge Luis Lazo, Vicepresidente; Lester Herrera, Secretario; Jesús Fiallos, Tesorero; Sandra Galindo, Asesor Legal; Vocal I, Pedro Pineda; Vocal II, Ricardo Paredes; Vocal III, Juan Carlos Meraz; y Consejero, Raúl Villalta.

Juan Antonio Bendeck y Marcela Chinchilla.

Durante el acto, Juan Bendeck asumió formalmente la presidencia, comprometiéndose a liderar con integridad, visión y vocación de servicio, valores que distinguen al movimiento de Senadores JCI. En su intervención, destacó la importancia de la unidad, la mentoría y el apoyo al desarrollo de liderazgo como pilares fundamentales de la labor del Senado.

Dina y Juan Antonio Bendeck con Tania Hernández, Cónsul de Guatemala.

“La experiencia y el compromiso de los senadores JCI son una herramienta poderosa para seguir impulsando iniciativas que contribuyan al crecimiento de la JCI y del Senado, expresó Bendeck.

Leonardo Villegas, Manuel Antonio Urbina, Ramón Irula y José Lasprilla.

El momento culmen de la noche llegó con el brindis de honor, ofrecido con elocuencia por el Senador y asesor Ramón Edgardo Irula, quien deseó éxitos a la nueva directiva. Tras el protocolo, los asistentes disfrutaron de un elegante cóctel, celebrando en un ambiente de camaradería los nuevos retos que el Senado JCI emprenderá bajo este renovado liderazgo.

Fotos El Diario HN

Marcela Chinchilla y Lester Herrera.

Juan Bendeck con Emma y Roger Valladares.

Juan Carlos Meraz, Jorge Luis Lazo y Ricardo Paredes.

Raúl Villalta, Jorge Dubón, José Martín Chicas y Alfonso Godoy.

Rolando Castejón, Sandra Zavala Castejón y Pedro Pineda.

Ligia Cardona, Marcela Chinchilla y Geovana Munguía.

Dina Bendeck con Tania Hernández.

Raúl y Claudia Villalta, Karina Irula y Alfonso Godoy.

Jorge y Elena Dubón.