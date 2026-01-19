domingo, enero 18, 2026

Top 5

Más Noticias

Grato festejo de cumpleaños en honor a la abogada María Antonia de Suazo

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El selecto grupo de periodistas sampedranos que se reunió para brindar por la salud y los éxitos de su querida colega María Antonia, compartiendo una velada inolvidable.

San Pedro Sula. – En un ambiente lleno de fraternidad y alegría, un selecto grupo de comunicadores de la ciudad se dio cita en el Restaurante Past’s para festejar el aniversario de su apreciada colega, amiga y abogada, María Antonia Fernández de Suazo.

La abogada y periodista María Antonia Fernández de Suazo, captada en el Restaurante Past’s durante el agasajo organizado en honor a su aniversario natal.

La cita, marcada en el calendario personal de la agasajada como una de las más especiales, fue la ocasión perfecta para estrechar lazos de amistad. Entre risas y anécdotas, los asistentes disfrutaron de una exquisita cena, donde las amenas conversaciones y los buenos deseos para María Antonia fueron los protagonistas de la velada.

Dina Bulnes, María Antonia de Suazo y Mirtza Rivera.
Marlyn Elisa Rivera, María Antonia de Suazo y Yanina Romero.

Durante el convivio, los invitados aprovecharon la oportunidad para brindar por la vida de la cumpleañera, augurándole abundantes bendiciones, salud y bienestar en este nuevo año que comienza.

La agasajada al momento de partir su delicioso pastel de cumpleaños, rodeada del cariño y los buenos deseos de sus amigos de gremio.

El momento cumbre de la noche llegó con la degustación de un delicioso pastel, elaborado especialmente para la ocasión. Al unísono, el grupo entonó el tradicional “Feliz Cumpleaños”, cerrando la celebración con una lluvia de abrazos y múltiples muestras de afecto que reflejan el profundo cariño que el gremio periodístico siente por la especial María Antonia.

Lilian Caballero con María Antonia de Suazo.
María Antonia de Suazo con Ester Amaya.
María Antonia de Suazo con Blanca Rosa Baca.
María Antonia de Suazo con Samuel Romero.
María Antonia de Suazo con Sabino Gámez.
María Antonia de Suazo con Marlyn Elisa Rivera.
María Antonia de Suazo con Mirtza Rivera.
María Antonia de Suazo con Cristian Alvarado.

Previous article
Juan Antonio Bendeck asume la presidencia del Senado JCI San Pedro Sula
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Juan Antonio Bendeck asume la presidencia del Senado JCI San Pedro Sula

Destacada 0
San Pedro Sula. - En una velada marcada por...

Supermercados Colonial te lleva al Mundial 2026 con su campaña “Viví La Pasión con Colonial”

Empresas 0
San Pedro Sula. -  En un ambiente cargado de...

Optimus Card, McDonald’s y UTH activan una alianza que transforma oportunidades en Honduras

Empresas 0
San Pedro Sula. -  En una apuesta innovadora por...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.