Grato festejo de cumpleaños en honor a la abogada María Antonia de Suazo

San Pedro Sula. – En un ambiente lleno de fraternidad y alegría, un selecto grupo de comunicadores de la ciudad se dio cita en el Restaurante Past’s para festejar el aniversario de su apreciada colega, amiga y abogada, María Antonia Fernández de Suazo.

La abogada y periodista María Antonia Fernández de Suazo, captada en el Restaurante Past’s durante el agasajo organizado en honor a su aniversario natal.

La cita, marcada en el calendario personal de la agasajada como una de las más especiales, fue la ocasión perfecta para estrechar lazos de amistad. Entre risas y anécdotas, los asistentes disfrutaron de una exquisita cena, donde las amenas conversaciones y los buenos deseos para María Antonia fueron los protagonistas de la velada.

Dina Bulnes, María Antonia de Suazo y Mirtza Rivera.

Marlyn Elisa Rivera, María Antonia de Suazo y Yanina Romero.

Durante el convivio, los invitados aprovecharon la oportunidad para brindar por la vida de la cumpleañera, augurándole abundantes bendiciones, salud y bienestar en este nuevo año que comienza.

La agasajada al momento de partir su delicioso pastel de cumpleaños, rodeada del cariño y los buenos deseos de sus amigos de gremio.

El momento cumbre de la noche llegó con la degustación de un delicioso pastel, elaborado especialmente para la ocasión. Al unísono, el grupo entonó el tradicional “Feliz Cumpleaños”, cerrando la celebración con una lluvia de abrazos y múltiples muestras de afecto que reflejan el profundo cariño que el gremio periodístico siente por la especial María Antonia.

Lilian Caballero con María Antonia de Suazo.

María Antonia de Suazo con Ester Amaya.

María Antonia de Suazo con Blanca Rosa Baca.

María Antonia de Suazo con Samuel Romero.

María Antonia de Suazo con Sabino Gámez.

María Antonia de Suazo con Marlyn Elisa Rivera.

María Antonia de Suazo con Mirtza Rivera.