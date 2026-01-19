Isabella Marie Rivera celebra sus XV años entre la magia y la fantasía

San Pedro Sula. – El Salón Bristol del Hotel Hilton Princess se transformó en un escenario de ensueño para celebrar el 15 aniversario natal de la jovencita Isabella Marie Rivera Cano. Inspirada en la temática de la película “La Princesa y el Sapo”, la recepción transportó a los invitados a un jardín mágico lleno de elegancia y juventud.

La magia de “La Princesa y el Sapo” en los quince años de Isabella Marie Rivera.

La protagonista de la noche hizo su entrada triunfal al recinto del brazo de sus padres, Ricardo Felipe Rivera y María Isabel Cano Martínez. En un ambiente cargado de emotividad, se llevaron a cabo los actos protocolarios: el tradicional cambio de zapatilla y la entrega de una joya, simbolizando su transición de niña a mujer.

Ricardo Felipe Rivera y María Isabel Cano Martínez junto a su hija Isabella Marie.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada fue el vals, donde Isabella Marie y su padre se adueñaron de la pista ante la mirada orgullosa de los presentes. Posteriormente, la familia realizó un brindis por la salud, la felicidad y el brillante futuro que le depara a la bella cumpleañera.

Isabella Marie Rivera Cano debuta en sociedad con una noche de ensueño.

La atmósfera del salón fue una creación de la decoradora Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos, quienes lograron capturar la esencia de la temática. La estancia incluyó una exquisita estación de postres, coronada por un impresionante pastel de cumpleaños elaborado especialmente por su tía, Maritza Cano by Maritza Bakery.

Los XV años de Isabella Marie Rivera, una fascinare velada.

Apasionada del deporte rey, Isabella Marie combina su faceta académica con su amor por el fútbol, deporte que practica activamente.

Los compañeros de estudio de la Ágape Christian Academy, junto a familiares y amigos cercanos, llenaron de felicitaciones y muestras de cariño a Isabella. La celebración se prolongó por varias horas bajo los ritmos de un popular DJ, creando recuerdos imborrables para la agasajada, quien lució radiante y feliz en todo momento.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Isabella Marie acompañada por sus amigos y compañeros de estudio compartieron con ella la alegría de su aniversario natal con una con una coreografía especial.

Kersthin Quiroz, Ariana Carranza, Valeria Velásquez y Rebecca Bu.

Johana Mata y Daniela Navarro.

Melissa Paz y Camila Mejía.

Celeste Banegas y Diego Perelló.

Valeria García y Maritza Cano.

Camila Nelson, Larisss Mejía y Daphne Brizuela.

Aleshka Torres y Kimbely Rodríguez.