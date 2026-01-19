UCENM inaugura con éxito el Primer Período Académico 2026

San Pedro Sula. – En un ambiente de fraternidad y expectativas académicas, la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) celebró este lunes 19 de enero el inicio oficial del primer período académico de 2026, recibiendo a cientos de estudiantes de primer ingreso y reingreso en sus campus.

UCENM dio la bienvenida al I Período Académico 2026.

El evento de apertura reunió a la comunidad universitaria, incluyendo a las máximas autoridades académicas y coordinadores de carrera, quienes dieron la bienvenida a los estudiantes que hoy emprenden una nueva etapa de formación profesional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Vicerrector, Máster Faustino Cerrato .

La ceremonia oficial contó con la participación del Máster Faustino Cerrato, Vicerrector de UCENM, quien en su discurso de apertura instó a los jóvenes a asumir este reto con disciplina y una visión clara hacia el futuro.

“La formación profesional requiere compromiso, pero sobre todo la determinación de convertirse en agentes de cambio para nuestra sociedad”, enfatizó Cerrato.

El Máster Gustavo Mendoza, compartiendo un mensaje de fe, motivación y propósito para este nuevo comienzo.

Por su parte, el componente espiritual y motivacional estuvo a cargo del Máster Gustavo Mendoza, quien dirigió un espacio de reflexión enfocado en la importancia de iniciar este ciclo con propósito y fe, valores que constituyen la columna vertebral de la institución.

Los asistentes participaron en momentos de alabanza y adoración.

Durante la jornada se vivieron momentos especiales de alabanza y adoración, la proyección del video institucional de UCENM, así como dinámicas recreativas y entrega de premios, fortaleciendo la integración y el espíritu universitario.

Como cierre de la actividad, las autoridades y estudiantes compartieron un momento de convivencia alrededor de un pastel conmemorativo, celebrando el inicio de este nuevo ciclo.

Durante el evento, diversos estudiantes de las distintas facultades compartieron sus testimonios sobre su elección educativa. Entre los factores determinantes destacaron la calidad académica, el respaldo de los valores cristianos y las oportunidades de crecimiento que la universidad ofrece a nivel nacional.

Con este arranque, UCENM reafirma su compromiso de ser un espacio donde los sueños de los hondureños se transforman en realidades profesionales, bajo el lema: “Un lugar donde los sueños se forman y el futuro comienza hoy”.