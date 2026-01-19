Luto en la moda: Fallece el icónico diseñador italiano Valentino a los 93 años

El icónico diseñador italiano, Valentino Garavani, falleció este lunes a los 93 años de edad, informó la revista de modas Elle. El modista se había retirado de las pasarelas desde 2008. Sin embargo, el mundo de la moda considera que este sastre ha dejado “un inmenso legado difícil de igual e imposible de superar”.

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en la localidad italiana de Voghera, en Lombardía. Según Elle, el costurero “siempre sintió una enorme pasión por la moda” e incluso desde niño ayudaba a su tía modista.

“Con 17 años se trasladó a París para estudiar en la prestigiosa École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Allí se convirtió en aprendiz de Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche, y en 1959 regresó a Roma para, ayudado por sus padres, abrir su propio estudio en la Via Condotti”, añade la mencionada revista.

Valentino mantuvo una relación sentimental desde 1960 con Giancarlo Giammetti, quien además se convirtió en su socio. Juntos fundaron la Maison Valentino y desde entonces se hizo íntimo de personalidades reconocidas como Jackie Kennedy, a quien vistió en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, así como en su boda con Aristóteles Onassis.

Igualmente mantuvo una amistad “muy estrecha” con celebridades de distinta índole como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, la princesa Diana de Gales, Naty Abascal y Gwyneth Paltrow.

Valentino influenció el mundo de la moda con “fabulosos diseños” y con los “looks más glamurosos y sofisticados de las alfombras rojas globales“, resalta Elle. Además, su legado en Hollywood ha quedado estampado con su ‘rojo Valentino’, que es considerado como sinónimo de éxito.

Su primera colección de Alta Costura fue presentada en 1962 en el Palacio Pitti de Florencia. Tras su retiro, la dirección creativa de su empresa ha sido tomada por Alessandra Facchinetti, luego por Maria Grazia Chiuri y Pierpalo Piccioli. Actualmente la firma de Valentino está en manos de Alessandro Michele, desde abril del 2024.

En 2008 fue presentado el documental ‘Valentino: The Last Emperor‘, que dirigió Matt Tyrnauer y que mostró una visión íntima del modista, que capturó parte de su genio creativo.

Además, el modista también recibió importantes reconocimientos. En 2023 fue honrado con un premio a la trayectoria destacada en los Premios de la Moda Británica de Londres.

Otros galardones fueron la Legión de Honor francesa (2006), el Premio al Mérito del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) por su Trayectoria Profesional (2000) o la Medalla de Oro al mérito cultural que le otorgó la ciudad de Roma (2006).

Fuente RT