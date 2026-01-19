lunes, enero 19, 2026

Ben Affleck y Matt Damon cuestionan como las plataformas de streaming están cambiando el cine

Farandula
Autor: El Diario HN
Ben Affleck y Matt Damon durante la promoción de El botín, su más reciente colaboración cinematográfica.(Foto: Reuters)

La conversación pública sobre los cambios en la industria cinematográfica volvió a intensificarse tras las declaraciones de Ben Affleck y Matt Damon durante su participación en The Joe Rogan Experience, uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos. 

Lo que inició como parte de la promoción de su nueva película derivó en una discusión más amplia sobre los métodos de producción impuestos a los cineastas y las tensiones entre creatividad, mercado y consumo digital.

El intercambio tuvo lugar pocos días después del estreno de El botín, largometraje protagonizado y producido por ambos actores, que rápidamente se posicionó como el título más visto a nivel global en la plataforma que lo distribuye. 

Las declaraciones no estaban centradas en el desempeño comercial del filme, sino en los criterios narrativos y estructurales que hoy condicionan la realización de contenidos audiovisuales.

Lejos de una polémica aislada, las palabras de Damon reactivaron un debate persistente en Hollywood: la manera en que los hábitos de consumo han modificado las decisiones creativas, la escritura de guiones y la lógica de riesgo financiero en la industria del cine contemporáneo.

El estreno de ‘El botín’ y el contexto de la conversación

El botín fue estrenada el 16 de enero y está dirigida por Joe Carnahan. La historia se centra en un grupo de policías de Miami cuya relación profesional se fractura tras el hallazgo de millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. El proyecto marca un nuevo trabajo conjunto entre Affleck y Damon, colaboradores desde hace más de dos décadas.

La promoción de la película incluyó entrevistas, apariciones en medios y conversaciones en formatos no tradicionales, como los podcasts de gran alcance. Fue en ese contexto donde ambos actores abordaron, con franqueza, las diferencias entre los modelos clásicos de producción cinematográfica y los actuales esquemas dominados por el streaming.

El diálogo se volvió relevante no solo por los nombres involucrados, sino porque reflejó inquietudes compartidas por guionistas, directores y productores que han señalado cambios estructurales en la forma de concebir y financiar películas destinadas al consumo doméstico.

Con información de Excelsior

