Chicha y Limón martes 20 de enero de 2026

Rememorando al México de oro del siglo pasado, con su emblemática y ya mítica cantina Tenampa…en el corazón de la Plaza Garibaldi del Centro Histórico, se brindó por un ciclo más de éxito y felicidad en la vida del honorable empresario don Roger D. Valladares…quien muy agradecido departió con amigos, hijos, nietos y por su puesto su guapa esposa Emma Mejia…todos flanqueados por sus colaboradores… En la gráfica don Roger Valladares con Jorge Canahuati y su esposa Emma Mejía-Valladares.

*.-Una noche memorable en el Salón Armenta de la UTH, recinto transformado en su totalidad por las tradiciones, historia y cultura del Mexico de ayer, hoy y siempre…porque el Tenampa sigue tan atemporal como hace un siglo…algunos invitados al guateque de don Roger llegaron ataviados con la moda de la época, otros más cómodos y relajados, congratularon al patriarca y empresario en su día de días.

*.-Cobijado por el amor de sus hijos: Emma Valentina, Ruth Michelle, Roger Mauricio, Roger Andre y Roger Enrique, don Roger Danilo disfruto de principio a fin su cumpleaños, al ver realizados completamente a sus hijos mayores con ejemplares hogares y a su pequeña Emma creciendo a pasos agigantados…¡Esta preciosa la nena!…y los Roger que faltan en esa dinastía, porque seguirá la mata dando, como dicen…¡Bendiciones!

*.-Otros distinguidos invitados a la fiesta azteca de don Roger Valladares fueron: Jorge Canahuati Larach, Juan Bendeck, Luis Larach, Kamal Diek, Manuel Urbina, Edgardo Enamorado…y la plana ejecutiva de damas y caballeros de la UTH, encabezada por la guapa Ruth Arita…Muchos años más de vida y éxitos para don Roger Danilo Valladares.

La abogada María Antonia Fernández de Suazo es otra de las dilectas capricornio que festejo en fecha reciente por una vuelta más al sol…pletórica de bendiciones, tanto en su vida personal como en el aspecto profesional rectorando la UCENM…recinto que sirvió de marco para brindar con su gente al mejor estilo Chanel por otro año más de vida.

*.-Ataviados con el “dress code” de la celebración, la abogada María Antonia agradeció y departió con los presentes, en un convite conducido por el popular locutor Jimmy Tovar y animado musicalmente por la talentosa Karlibeth Ortega…La diva de la bachata deleito a los presentes con los temas que han marcado la vida de la abogada Fernández en décadas…Todo en modo Chanel, desde la mantelería hasta el rico cake.

*.-Elegantemente ataviada en blanco y negro y destilando Coco Noir, la feliz esposa del Master Roldan Suazo Nuila, igualmente vestido con los tonos de la maison parisina, departió mesa por mesa con los distinguidos invitados…entre quienes se encontraba su hijo Roldan Suazo y sus lindas nietas Danielle y Hayde…La abogada Fernández de Suazo la paso a todo dar con su clan sanguíneo y la familia que ha formado con la UCENM.

*.-La espiritualidad tuvo un lugar privilegiado en el protocolo…La oración inicial fue realizada por el Máster Gustavo Mendoza, seguida por las palabras de bendición del Pastor Daniel Romero, quienes elevaron plegarias por la salud y éxito continuo de la homenajeada…quien, como buena comunicadora social, se decanta por los icónicos aromas de la firma Chanel, entre ellos: Chance, Coco Mademoiselle, Chanel No 5 y Gabrielle.

*.-Tres reconocidas socialités de la ciudad parten pastel este fin de semana…la dinámica rotaria Laurita Enamorado, Miriam di Marzio y la bella Wendy de Rajan…quienes siguen agradeciendo en redes sociales las numerosas muestras de afecto de sus múltiples amistades… El C Bari Artisan & Deli del Copantl las espera en familia por más brindis ladies.

*.-Otra honorable cumpleañera de estas fechas es doña Marla Paguada y la fecha fue propicia para festejar a la matriarca, por parte de su linda hija Elenita Cruz y su nieta, la bella Roxy Reyes…Los ágapes en honor a doña Marla se prolongan esta semana por parte de sus amigas más cercanas.

Quien no parará de recibir agasajos es el apuesto sampedrano, Rodolfo Lugo que celebró su cumple a lo grande en la Capital del sol, Miami, junto a sus amigos y familiares que lo congratularon a lo grande… Desde San Pedro Sula también se unieron sus familiares y amigos, quienes le desearon los mejores augurios al cumpleañero.

*.-Quien departe toda la semana por una vuelta más al sol es la siempre guapa y gentil Eva Lissette Barahona…ex Chica Charlie, diva de La Casa de Estudios y Miss Honduras 1982 brinda y viaja con su apuesto marroquí e hijos…Y este fin de semana arranca saraos de cumple otra ex reina de belleza: Carolina Rosa Rauscher, Miss Honduras 1977…¡Bendiciones!

*.-El altar de la iglesia San Vicente de Paul se engalano en el 2025 con una emotiva homilía nupcial: el enlace del profesional de la odontología, Uri Alemán y Coralia Andino…quienes arrancaron ese año con una tremenda bendición familiar, al abrir otro capítulo más de su idilio, pero esta vez unidos bajo el sagrado sacramento del matrimonio…El padre Marcio Matute los declaro marido y mujer…¡Ya brindan por sus “Bodas de Papel”!

*.-Otro primer aniversario de bodas es el que protagonizan los jóvenes y destacados profesionales de la medicina: Eduardo Nazar y Michelle Pinto…su enlace civil lo presidio el abogado Salomón Nazar en el Salón Poinsettia de Angeli Gardens…enchulado en tonos perla y blue navy por las firma Acontecimientos…recinto que nuevamente espera a los Nazar-Pinto por ese especial brindis que conmemora sus bodas de papel couche.

*.-Otra parejita de tortolos que regresa a Angeli Gardens para un brindis muy especial son: Christopher y Janina Flores de Matute, quienes por estas fechas celebran sus “Bodas de Lana”…Se unen a la dicha de esta pareja sus hermanos en fe de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días… Los Matute-Flores se unieron en solemne ceremonia en pleno Merendón.

*.-La estimada pareja conformada por Christian y Nevia Alejandra Montes de Mejía, se disponen a celebrar en familia este venidero fin de semana, por su séptimo año de casados… Unas “Bodas de Lana” que los Mejía-Villanueva & Montes-Rápalo disfrutaran de viaje o en algún mesón chic de la ciudad…¡Bendiciones!

Alejandro Martínez…el apuesto y joven profesional hijo del empresario del gourmet Ing. Arnaldo Martínez…y feliz esposo de la bella Paola Pineda Kattán…celebró su onomástico en el marco de un íntimo sarao familiar…el agasajo fue en Arnie’s para tan memorable fecha…Se une a estas celebraciones su guapa suegra Rosa Kattan…Congratulaciones Alejandro.

*.-Otra pareja que rememora su enlace nupcial son los guapísimos Hansel y Sheila Lemus de Lindo, quienes en un enero mejor que este allá por el 2019, cristalizaron su sueño de amor en el marco de un idílico montaje en La Viñera de Angeli Gardens…exquisita creación en silver y azul royal by Lidabel de Mena y sus bebas de la firma Acontecimientos…Los Lindo-Lemus vuelven a Angeli Gardens para brindar por su séptimo aniversario.

*.-El hotel Maya Colonial abrió sus puertas en el 2020 para celebrar una esperada boda: Alex y Blanca Mercedes Yuja de Antúnez se unieron por las leyes civiles y cristianas…ceremonias celebradas con familiares, cercanos y hermanos en fe…el enlace civil fue oficiado por el abogado Julio Cesar Lagos y el religioso por el anciano Audencio Fernández.

*.-De punta en blanco, Alex y Blanca disfrutaron al máximo la coronación de un noviazgo que duro más de 3 años… Pilar Cole ambientó los espacios en tonos suaves, donde el blanco fue el rey indiscutible de la velada…Las familias Antúnez-Guevara & Yuja-Sikaffy recuerdan entre vinos y delis esta unión…Toda la dicha del mundo para ellos…Felices Bodas de Sándalo.

En una atmósfera llena de amor y elegancia, Kevin Corrales y Larissa Aguilar unieron sus vidas por lo civil en el Isabella Boutique Hotel. La ambientación, una impecable creación de Scarleth y Lidabel de Mena de la firma Acontecimientos, destacó por sus detalles en marfil, dorado y verde. Fue una velada inolvidable donde sus seres queridos los acompañaron con sinceras muestras de cariño y buenos deseos.

*.-En otro orden de ideas…se conecta Grimorio, desde su natal y bella tierra Ilama, con ese rostro super hidratado con las “Milky Toners” del momento, entre ellas la de Rhode, de su íntima amiga Hailey Bieber…esa caratula luce más glazed, glowy & glossy…tal cual actores koreanos del K Drama…jijijijiji…¡Esas leches faciales son magnificas luego de la limpieza!

*.-Otros “lechazos” que son el must have para día y noche siempre, son las refrendadas por firmas como: Tir Tir, Anua 70+, Arocell, Laneige, Haru Haru Wonder, Some By Mi, Ilia y Violet_Fr…Tonicos, hidratantes y hasta “premiers”…¡todo en un solo bote!…entre otras con las 3B altamente recomendadas por expertos beauty vlogers en redes sociales…#trendy.

*.-Mi amigo nos recomienda la Extra Firming (Jour & Nuit) Cream de Clarins, como el mejor de los colágenos luego del baño diario…y la Total Eye Lift de la misma firma, como el mejor de los contornos de ojos…ya saben que es la zona facial que primero se cuetea con el paso de los años, el desvelo y las rumbas…¡Hasta la pantalla del móvil o PC revienta los ojos!…Ya saben que lo mejor de Clarins está en Almacenes El Record.

*.-Y para los escasos adolescentes que padecen de acne, la limpieza facial es básica con un buen cleanser…#cerave…#larocheposay…#neutrogena…#bioderma…#eucerin…#vanicream…y como tónico para esas pieles de grasas a sensibles el té verde…naturalito de la firma Bigelow 100 % orgánico que encuentran en Supermercados Colonial: hierven 3 bolsitas de té, ya frio lo envasan y a la nevera…se aplican con discos de algodón dos veces al día luego de baño.

*.-Y como el mejor de los cicatrizantes, el bestseller del Dr. Althea: 345 Realief Cream…con suerte la encuentran en algun establecimiento de la city y como dice la guapísima Dra. Emmy Marzuca: “si no está aquí, ni siga buscando”…#cierto…igual si viene alguien de la USA o España la encargan o de plano en línea…¡Es buenísima cipotes!…Las rodajas de papa cruda frotadas al secarse el té verde, antes de dormir, igual de mágica y eficaz…les queda efecto talco…así la dejan…duermen y amanecen mejor.

¡ El nuevo fichaje del “Monstruo Verde”!… el dinámico joven Mario Faraj Jr. asume el liderazgo del área de mercadeo del Club Deportivo Marathón…Con su llegada, la institución busca fortalecer su imagen y estrategia comercial.

*.-ARIES: Su señal cósmica para este 2026 es el aprendizaje…Los colores que te dan mucha fuerza y energía: el rojo rubí y el blanco plateado…tu elemento: el fuego…tu planeta regente: Marte…tu regencia anatómica: la cabeza, el rostro y el cerebro…y tu elemento alquímico: el azufre…la piedra: jaspe, ruby y coral rojo…mis carneros del zodiaco, los astros tienen la mirada puesta sobre ustedes este año y pasarán por grandes lecciones.

*.-El universo los va a hacer pasar por el fuego, pero para convertirse en oro puro, prepárense Aries porque este año los planetas se mudan a su signo como si fuera la gran autopista cósmica del cambio…Desde el 26 de enero, Neptuno, el planeta de los sueños, entra en su signo y comenzará allí a disolver tu antigua identidad para crear un nuevo ser…¡Fuego María!

*.-Luego el 13 de febrero, Saturno aterriza con fuerza para darles estructura, límites y pruebas de carácter…Más tarde, Venus, el planeta del deseo y del amor, entrará en su signo el 6 de marzo, suavizando tus emociones…Allí activarás tu magnetismo, revolcando todo lo sentimental.

*.-Marte el 9 de abril, que es su planeta regente, enciende el fuego vital y los impulsa a actuar con coraje, pero también con conciencia…Mercurio, el 14 de abril abre su mente y su voz llevándolos a comunicarse con la verdad interior…Y Quirón, que está retrogradando en su signo, el 17 de septiembre va a remover su pasado para que sanen lo no resuelto y transforme su dolor en luz…si es que así, ustedes lo desean y permiten.

*.-Dinero 2026 para Aries…Este año tienen que ser ante todo el guerrero, pero con calculadora, porque Saturno les exige madurez en sus finanzas, no más improvisación de estar allí lanzando flechas sin tener un enfoque…No más gastos sin sentido, no más gastos de hormiga solo por aparentar…Con estructura y estrategia, lograrán construir algo duradero.

*.-Júpiter los observará desde un ángulo protector en ciertos momentos del año, impulsando proyectos educativos, digitales y de gran liderazgo en su vida…Amor, para los que están en pareja Aries, tendrán que dejar de jugar con fuego, cuidado con triángulos amorosos y entregarse de verdad.

*.-Con Venus y Marte tocando su signo, las pasiones se encenderán nuevamente, pero también los macaneos…Este año los vínculos se volverán intensos, profundos y a rato serán peligrosamente tóxicos, muy posesivos con esa persona…Si no saben manejar, muy bien sus emociones. Si estás pasando por un periodo delicado, prepárense para una historia intensa que les cambiará su vida…Con esa aspectación activando su aura, atraerán personas que vienen a enseñarles, pero también a confrontarlos.

*.-El corazón va a latir mucho más fuerte que antes y especialmente recuerden Aries, que ustedes son los protagonistas de su vida porque los solteros van a estar viviendo una novela mexicana en su mayor esplendor y aparecerá alguien especial que no se esperan…#surprise

*.-En la salud, este año Aries enfrentan el espejo de su cuerpo y de su alma…Quirón activará memorias físicas de heridas emocionales pasadas…Podrían experimentar fatiga, jaquecas, ansiedad, dolores sin causa aparente…No ignoren las señales…La clave será sanar desde adentro…El agua, la meditación y los espacios de silencio les ayudarán en este 2026 a calmar esa fogata interna que los consume día a día.

*.-Cuiden especialmente la cabeza, el sistema nervioso y la vista…su consejo astral: este no es un año para correr, es para avanzar con propósito…Los astros no quieren que sean más rápidos, quieren que sean más sabios, que dejen de huir de si y miren de frente al alma que realmente son…Sanar no los debilita, los hace invencibles y los fortalece.

Doña Mery de Handal, junto a Sandra y Raúl Faraj, compartieron la alegría de la boda de Sofía Jaar y Adel Abudayeh… Los distinguidos invitados disfrutaron de una velada inolvidable celebrada en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

*.-TAURO…su señal cósmica: abundancia…el color para este año: el verde, su elemento: la tierra…su planeta regente: Venus…la regencia anatómica: la garganta, el cuello y sus cuerdas vocales…El elemento alquímico: el cobre…y su piedra de buena suerte: la esmeralda y el jade…#zared…Tauro, el 2026 despierta sus sentidos y su conexión con la belleza de la materia.

*.-Este es un año fértil, lento, pero seguro…En él cada paso debe estar guiado por la certeza interna…Los cielos les regalan un desfile de alineaciones poderosas sobre su signo, Tauro…Venus entra en ustedes el 30 de marzo, exaltando su magnetismo, su poder de atracción y su capacidad de gozar la vida desde el cuerpo…#grrr.

*.-Tomarán grandes decisiones en muchas de las negociaciones que se les presentarán…Mercurio el 2 de mayo afinará su pensamiento práctico y la manera en la que negocian y comunican su valor…Marte, el 18 de mayo activará su fuerza para conquistar objetivos materiales, pero les pide no caer en terquedades…#tauro2026

*.-Quirón el 19 de junio señala heridas ancestrales que merecen ser liberadas para no repetir viejos patrones…Y la luna llena del 26 de octubre cierra un ciclo de 6 meses iluminando el camino de la de lo que ya no deben retener…Dejen todo aquello que les apega…¡Suelten y liberen!

*.-En el dinero, Tauro, se convertirán en el arquitecto silencioso de la prosperidad…Con Venus y Mercurio de su lado, sus dones encuentran ese valor en el mercado y su intuición financiera se va a fortalecer…se les vislumbran grandes inversiones inteligentes…¡Movimientos financieros!

*.-Conexión con proyectos sostenibles y talentos relacionados con el arte, la comida, el diseño o lo natural, estará floreciendo en ustedes…No se desesperen si todo parece lento, en este año…las raíces crecen antes de que la flor se muestre…Tengan paciencia y cosecharán muchas maravillas.

*.-Amor para los que están en pareja: Tauro, en el amor, son el amante de la tierra fértil, ese que se enfrenta a una revolución emocional que lo lleva a la estabilidad, a la autenticidad…Venus, su planeta regente en su signo, encenderá esa pasión, despertará sensualidad y conectará una energía muy especial por lo que verdaderamente desean…¡Tienen full sex appeal!

*.-Tauro en pareja es un año para reconstruir desde la verdad muchas conversaciones pendientes donde llegarán allí a una gran respuesta. También heridas no dichas y cambios en la rutina permitirán que el amor madure y evolucione para no vivir en fricciones que no tienen fuerza.

*.-El 2026 trae la claridad para cerrar ciclos y muchos se pueden estar separando…Solteros y solteras, el amor llegará cuando se reconcilien con ustedes mismos…Aparecerán personas con una energía diferente a lo que están acostumbrados…Deben abrir su corazón y su mente sin dejar de poner límites…El magnetismo que emanan atraerán almas afines si se muestran tal y como son…Va a ser un año para conciliar una gran pareja.

*.-Tauro en salud: son los guardianes de su cuerpo y el goce físico…les hablará de lo que retienen…La garganta será el termómetro emocional y las tensiones también, en cuello y espalda, mostrarán lo que requieren soltar…Ideal este año para conectar con terapias de voz, con masajes, con ensaladas y jugos verdes, carnes magras y con el contacto de madre tierra.

*.-El exceso de trabajo, el descuido del descanso puede jugar en contra. No todo es producir, también merece recibir y disfrutar los resultados de su gran laburo…¡Duran “añales” en el mismo trabajo amasando fortunas!

*.-El Consejo astral para este 2026, Tauro, el universo les recuerda que la abundancia no es tener más, sino vivir en armonía con lo que los sostiene. Este es el año para cultivar su paz interna, trabajar con propósito y abrirse al amor real desde la ternura y autenticidad…¡La familia siempre primero!

El reconocido socialité progreseño Guillermo Mahchi ha compartido la inmensa alegría de convertirse en abuelo… Con mucha emoción, presentó a la nueva integrante de la familia: su hermosa nieta, Diana Mahchi. ¡Felicidades a la familia!

*.-GEMINIS…tu señal cósmica en este 2026: Agradecimiento…bella palabra, porque les traerá cosas fabulosas…El color del año: el amarillo mostaza…su elemento: el aire…su planeta regente, Mercurio…su regencia anatómica, los pulmones, brazos y sistema nervioso…El elemento alquímico es el aire transmutado por el fuego…y su piedra de la suerte es la ágata amarilla…su fragancia del año: Eshal Vanilla de Paris Corner.

*.-La danza cósmica comienza para Géminis, el 24 de abril…Prepárense porque con el ingreso de Venus va a activar su capacidad de seducción y se conectarán en un año con nuevas formas de amar…El 25 de abril, Urano también entrará en su signo trayéndoles un sacudón de cambio que no podrás evitar…Todo lo inesperado, todo lo revelador, eso que los revoluciona va a tocar su esencia…¡Siete años de puros revolcones!…#wtf.

*.-El 17 de mayo, Mercurio, el planeta de la comunicación, que es su planeta regente, se instala en casa brindándoles claridad mental, velocidad de pensamiento y una energía inquieta para aprender a explorar y comunicar lo que desean…Este va a ser un año para reinventarse tanto por dentro como por fuera y con conciencia de lo que no se transforma.

*.-Este año Géminis es el mensajero, un ser ágil, curioso, lleno de ideas y de muchas conexiones y personas influyentes…#papi…En el terreno financiero se embarcan en nuevos caminos…ante todo caminos donde profesionales les ayudarán con la mejor herramienta para conectar su gran negocio…Con Mercurio en casa desde mayo, su mente se va a convertir en una máquina de generar oportunidades e ideas…La clave está en sostener el enfoque y no distraerse entre tanto lio…#asfura.

*.-Urano reta a Géminis a salir de lo tradicional para que puedan hacer cosas con este mundo digital: criptomonedas, inteligencia artificial, medios alternativos que pueden ser sus nuevos escenarios…Si fluyen con los cambios y estructuras en sus proyectos, podrían tener una revolución económica muy positiva…Deben de confiar en el proceso del año 2026.

*.-Amor…para los que están abonados en pareja, mis queridos geminianos, el 2026 les propone amar, pero con conciencia, libertad y verdad…En el amor son el amante alquímico y es importante que puedan tener un gran laboratorio de transformación, porque Venus activará sus relaciones con dulzura en abril…mientras que Urano puede estar provocando un giro inesperado en la forma en la que dan y reciben…#wtf.

*.-Puede que decidan replantearte aquella relación que tienen actualmente o soltar vínculos que ya no resuenan con su evolución…El desafío estará en comunicar lo que realmente sienten y no actuar desde la evasión…#rrpl…Momento de tomar una gran responsabilidad emocional. Solteros y solteras de Géminis, el año les abrirá un romance poco convencional: Podían enamorarse de alguien muy diferente a lo esperado o vivir un amor a distancia, de forma virtual…#tinder…#grnder…#whatever

*.-Abran sus mentes y sus corazones para que el amor llegue por rutas inesperadas…Esto va a ser muy transformador en este nuevo aprendizaje emocional…Salud: En su viaje de año serán el sanador con decretos, alguien que sana a través de lo que comunica…Este año su salud mental será prioridad…El exceso de estímulos, sustos, desvelos, paranoia, hiperactividad y sobre exigencia, podrían alterar sus propios nervios.

*.-Urano y entes ancestrales sacudirán su sistema nervioso, así que la clave está en regular el estrés…#Papi…Traten de dormir bien y practicar disciplinas como el yoga, la meditación o incluso el silencio digital…su consejo astral, Géminis: Este es el año para reinventarse desde el pensamiento…usen su palabra como herramienta de transformación y abrasen los cambios sin miedo…Cuando comprendan que el caos es un mensajero del despertar, nada podrá detener su vuelo cósmico este año.

La flamante relacionista pública y exreina de belleza, Ruth Arita vivió un momento muy especial al reencontrarse con el icónico personaje de McDonald’s, evocando los mejores recuerdos de su infancia.

