La CCIC impulsa la empleabilidad en el Valle de Sula con la feria “Tu empleo aquí”

San Pedro Sula.– Con el objetivo de dinamizar el mercado laboral y responder a los desafíos de ocupación en el país, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) anunció la realización de su Feria de Oportunidades: “Tu empleo aquí”. Este evento busca ser el punto de encuentro directo entre el sector productivo y el talento humano de la región.

La jornada se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., en las instalaciones de la CCIC, contando con la participación de empresas líderes de todo el Valle de Sula que ofrecerán vacantes para diversos perfiles profesionales y técnicos.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó la relevancia de esta iniciativa para fortalecer la economía formal: “Invitamos a empresas y buscadores de empleo a aprovechar este espacio gratuito. A la fecha, contamos con más de 100 empresas inscritas y una oferta que supera las 1,400 plazas vacantes; cifra que esperamos continúe creciendo en los próximos días”.

Por su parte, Mary Leiva, gerente de Recursos Humanos de la institución, subrayó la importancia de la preparación de los postulantes: “Esperamos una afluencia masiva, por lo que instamos a los candidatos a presentarse con su currículo actualizado, una imagen profesional y, sobre todo, una actitud positiva para enfrentar los procesos de entrevista”.

Un puente hacia la formalidad Las inscripciones continúan abiertas tanto para empresas que deseen captar nuevo talento como para ciudadanos interesados en postularse.

En un país donde el acceso al empleo formal sigue siendo un reto crítico —especialmente para la juventud y quienes buscan la reinserción laboral—, la CCIC reafirma su rol como facilitador del crecimiento económico. Con esta feria, la institución no solo promueve la empleabilidad, sino que consolida un vínculo estratégico que aporta directamente al bienestar de las familias hondureñas y al fortalecimiento del sector productivo nacional.