UTH y aliados responden a alerta sanitaria con exitosa jornada de vacunación

Ciudad
UTH y aliados concluyen con éxito la Jornada Gratuita de Vacunación “Educar con Propósito: Cuidamos la Vida” en apoyo a la alerta nacional por sarampión

San Pedro Sula.– Bajo el compromiso de salvaguardar la salud de la población frente a la alerta nacional por sarampión, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) lideró este sábado la brigada “Educar con Propósito: Cuidamos la Vida”, logrando inmunizar a cientos de ciudadanos en su campus central.

La iniciativa, realizada en alianza estratégica con la Secretaría de Salud, el CPN, Elevate Hub y CIS Fesitranh, ofreció un blindaje sanitario completo. Además de la vacuna contra el sarampión, se aplicaron dosis contra el VPH, influenza, varicela y esquemas especiales para mujeres embarazadas y menores de cinco años.

“Educar con propósito es también cuidar el bienestar de las familias hondureñas”, destacó Emma Mejía de Valladares, Directora de Mercadeo Corporativo de UTH, quien subrayó que la respuesta masiva de la comunidad motiva a la institución a seguir impulsando proyectos que unan la academia con el servicio social.

Con esta movilización, UTH reafirma su liderazgo en responsabilidad social, demostrando que la unión de esfuerzos entre el sector educativo y las autoridades de salud es la ruta más efectiva para la prevención y el bienestar nacional.

La CCIC impulsa la empleabilidad en el Valle de Sula con la feria “Tu empleo aquí”
