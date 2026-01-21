Educación, salud y bienestar financiero se unen en una alianza que beneficia a Honduras

San Pedro Sula. – Cuando las instituciones que nacen del pueblo trabajan juntas, los beneficios se sienten en todo el país. Bajo esta premisa, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Laboratorio Bueso Arias, Optimus Card y las empresas financieras del Grupo Inversa anunciaron una alianza estratégica que integra educación superior, salud preventiva y bienestar económico para miles de hondureños.

Este convenio permitirá a los afiliados de Optimus Card acceder a un 15 % de descuento en todos los servicios de Laboratorio Bueso Arias a nivel nacional, con cobertura en San Pedro Sula, El Progreso, Choloma, Villanueva y Tegucigalpa, Siguatepeque , fortaleciendo el acceso a la salud como un derecho cercano, oportuno y humano.

Como parte del acuerdo, UTH otorgará un 20 % de descuento en carreras de pregrado y un 15 % en su Escuela de Posgrado, además de programas de capacitación en habilidades blandas, reafirmando su compromiso con una formación integral que trasciende las aulas y genera impacto real en la vida de las personas.

Adicionalmente, los colaboradores del laboratorio y sus familias contarán con beneficios financieros preferenciales a través de Credirapid, Credimovil, PrestaAuto y PrestaYa, que incluyen tasas preferenciales, cobertura vial gratuita y múltiples facilidades, ampliando las oportunidades de estabilidad y crecimiento económico.

Durante el evento, Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card, expresó su agradecimiento a Dios por permitir una alianza de alto valor social. “Sabemos que juntos realizaremos proyectos importantes en beneficio de la comunidad. Para Optimus Card es un orgullo estrechar lazos con instituciones que comparten nuestra visión de impacto y servicio”, afirmó.

Por su parte, el doctor Josías Guzmán, representante de UTH, destacó que esta alianza es la continuidad de un trabajo construido con cercanía y compromiso. “Hemos venido trabajando de la mano con Laboratorio Bueso Arias en diferentes programas de becas. Hoy damos un paso más, trabajando aún más cerca, generando beneficios para los hondureños y para los colaboradores del laboratorio. UTH y Bueso Arias son instituciones del pueblo; la cercanía que han forjado y el cariño que les tiene la población así lo demuestran”, expresó.

En representación de la gerencia de Laboratorio Bueso Arias, la licenciada Valeria Bueso subrayó el impacto humano de esta alianza. “Hoy nuestros colaboradores y la familia Bueso Arias podrán acceder a educación superior de calidad. Creemos firmemente que la salud, la educación y la calidad de vida deben ir de la mano. Me siento orgullosa y agradecida porque los afiliados podrán realizar realizar chequeos preventivos y cuidar lo más valioso: su salud, Gracias al descuento brindado’’, manifestó.

El acto se oficializó en un evento acompañado por autoridades institucionales, aliados estratégicos y medios de comunicación, en un ambiente marcado por la gratitud, la cercanía y la celebración de una alianza que apuesta por el bien común. La experiencia y cobertura creativa del evento estuvieron a cargo de ElevateHub, agencia responsable de la estrategia creativa, cobertura integral y producción audiovisual, aportando una narrativa visual que reflejó el espíritu humano y transformador de esta unión.

Esta alianza marca un precedente en la forma de construir responsabilidad social en Honduras, demostrando que cuando la educación, la salud y los beneficios financieros se integran con propósito, el resultado no es solo un convenio, sino una promesa cumplida de bienestar y futuro para la comunidad.