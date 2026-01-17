Supermercados Colonial te lleva al Mundial 2026 con su campaña “Viví La Pasión con Colonial”

San Pedro Sula. – En un ambiente cargado de energía deportiva y sabor local, Supermercados Colonial dio el pitazo inicial a su más reciente promoción: “Viví La Pasión con Supermercados Colonial”. La campaña, que arrancó oficialmente este viernes 16 de enero, promete llevar la emoción del fútbol directamente a las manos de sus clientes más fieles.

El evento de presentación tuvo como escenario el complejo deportivo Sportmania, donde una cancha de fútbol sirvió de marco principal para recibir a medios de comunicación, influencers, invitados especiales y ejecutivos de la cadena. Los asistentes disfrutaron de una experiencia inmersiva con comida típica de estadio, reforzando el espíritu deportivo que define esta iniciativa.

“Con ‘Viví La Pasión con Colonial’, reafirmamos nuestro compromiso de premiar la lealtad de quienes eligen Supermercados Colonial. A través de nuestro programa de Puntos Colonial, no solo ofrecemos productos de calidad, sino experiencias exclusivas que marcan la diferencia”, destacó Francisco Pereira, gerente de mercadeo de Supermercados Colonial durante la inauguración.

¿Cómo participar y ganar?

La mecánica de la promoción está diseñada para que todos los clientes que forman parte del programa de lealtad Puntos Colonial tengan la oportunidad de ganar premios extraordinarios: Por cada 400 Puntos Colonial canjeados, el cliente recibe un boleto electrónico para participar en el sorteo de paquetes todo incluido al Mundial 2026. Estos paquetes de lujo incluyen: Entradas Hospitality FIFA Pavilion. Hospedaje en hotel. Pasajes aéreos.

Premios instantáneos: Para incentivar la participación, por cada 20 boletos canjeados, el cliente recibirá un “raspable” con el que podrá ganar cientos de premios al instante, tales como: Parlantes Bluetooth, hieleras y balones Colonial. Termos y bonos de consumo. Kits de asados: Incluyen una box de carnes de Meat House, una caja de cerveza y carbón Aries.

Esta campaña es una realidad gracias a la asociación estratégica con LTN Sports y el respaldo de marcas patrocinadoras que se han sumado para potenciar los beneficios otorgados a los consumidores.

Supermercados Colonial invita a toda la población a mantenerse informada sobre los términos, condiciones y nuevos anuncios a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok bajo el usuario @supercolonial.