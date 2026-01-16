Optimus Card, McDonald’s y UTH activan una alianza que transforma oportunidades en Honduras

San Pedro Sula. – En una apuesta innovadora por el fortalecimiento del talento humano y el bienestar integral de los colaboradores, McDonald’s Honduras, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Optimus Card formalizaron una alianza estratégica que generará beneficios educativos, comerciales y financieros para cientos de familias hondureñas.

El acuerdo integra a las instituciones del ecosistema UTH, Optimus Card y Grupo Inversa, entre ellas el Centro Politécnico del Norte (CPN), PrestaAuto, PrestaYa, Coberturas y Garantías, CrediRapid y CrediMóvil, consolidando un modelo de colaboración que conecta educación, consumo inteligente y desarrollo sostenible del capital humano.

Uno de los pilares más relevantes de esta alianza es el acceso preferencial a la educación superior para los colaboradores de McDonald’s. UTH otorgará un 20% de descuento en carreras de pregrado y un 15% en programas de posgrado, además de tres becas completas de excelencia académica, cuyo valor individual supera los L 300,000, destinadas a colaboradores destacados que mantengan un índice académico mínimo del 90%. Estas becas serán entregadas durante la convención anual de la compañía.

Adicionalmente, el Centro Politécnico del Norte ofrecerá un 20% de descuento mensual en ciclo común y bachillerato acelerado, ampliando el impacto educativo hacia los núcleos familiares, ya que los beneficios también aplican para cónyuges e hijos de los colaboradores.

En el ámbito financiero, Grupo Inversa y sus marcas CrediRapid, Cogasa, PrestaAuto, PrestaYa y CrediMóvil otorgarán a los colaboradores de McDonald’s beneficios preferenciales permanentes, que incluyen: Cero gastos de cierre en sus operaciones crediticias,Tasa preferencial del 3%, y Financiamiento de hasta el 65% del valor del avalúo del vehículo, fortaleciendo el acceso responsable a soluciones financieras.

Como parte del fortalecimiento del desarrollo profesional, UTH patrocinará un conferencista especializado en habilidades blandas y ventas para la convención anual de McDonald’s, y pondrá a disposición sus salones ejecutivos Río Blanco y Armenta para la realización de eventos corporativos, sin costo en dos ocasiones al año.

Desde el componente comercial, los clientes que presenten su Optimus Card en restaurantes McDonald’s podrán acceder a beneficios exclusivos, fortaleciendo la fidelización y el valor agregado para los usuarios.

Optimus Card, por su parte, garantizará una comunicación efectiva de los beneficios mediante campañas digitales, notificaciones en su aplicación y activaciones de marca mensuales, en alianza con la agencia Elevate Hub HN.

Asimismo, McDonald’s facilitará espacios internos para promover las iniciativas educativas y financieras del programa, además de impulsar contenido colaborativo para campañas de mercadeo y comunicación institucional.

La alianza entrará en vigor el 16 de enero de 2026, consolidando un ecosistema de cooperación que promueve educación accesible, bienestar laboral, innovación comercial y crecimiento sostenible.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de las organizaciones involucradas con la transformación positiva del país, apostando por la educación como motor de progreso y por alianzas estratégicas que generan valor real para las personas, las empresas y las comunidades.

