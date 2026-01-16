CCIC consolida agenda de propuestas para el crecimiento de la pequeña empresa

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) desarrolló este jueves un conversatorio con empresarios y empresarias de la pequeña empresa, con el objetivo de escuchar de primera mano sus principales retos, necesidades y oportunidades, y avanzar en la construcción de una agenda de propuestas orientadas a fortalecer este sector clave de la economía nacional.

El encuentro reunió a más de 200 representantes de la pequeña empresa de distintos rubros como servicios, construcción, sector industrial, comercio y agroindustria entre otros, quienes compartieron sus experiencias y preocupaciones ante el entorno económico actual, así como ideas y propuestas para mejorar las condiciones que permitan su crecimiento, competitividad y sostenibilidad.

Liderazgo de la CCIC prioriza a la pequeña empresa en su nueva agenda de desarrollo.

Durante su intervención, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó que la pequeña empresa es un pilar fundamental para la generación de empleo y el desarrollo del país, y subrayó la importancia de promover espacios de diálogo directo como base para construir soluciones efectivas.

“Creemos firmemente en el diálogo como un instrumento esencial para construir mejores propuestas y políticas públicas. Escuchar a la pequeña empresa nos permite comprender mejor sus realidades y plantear iniciativas que respondan a sus necesidades reales”, expresó.

Qubain reconoció que la pequeña empresa enfrenta desafíos históricos como el acceso al financiamiento, la carga tributaria, la complejidad de los trámites y un entorno económico desafiante, factores que inciden directamente en su capacidad de crecimiento y formalización. En ese sentido, recordó que cerca del 80 % de los afiliados de la CCIC pertenece a este sector, lo que lo convierte en una prioridad permanente dentro de la agenda gremial.

La CCIC impulsa el crecimiento de la pequeña empresa mediante una agenda de propuestas estratégicas.

Asimismo, señaló que desde la CCIC se impulsan iniciativas orientadas a facilitar la recuperación y sostenibilidad de la pequeña empresa, entre ellas la aprobación de la Ley de Empleo Parcial y la promoción de una amnistía tributaria y aduanera, como mecanismos para preservar y generar empleo, así como fortalecer la competitividad empresarial.

El presidente de la CCIC explicó que los aportes, propuestas y planteamientos recogidos durante el conversatorio serán sistematizados y elevados a las nuevas autoridades de Gobierno, como parte de una agenda de trabajo que contribuya a la formulación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo económico y social del país.

“Cuando la pequeña empresa crece, se dinamiza la economía, se generan más empleos y se fortalecen las comunidades. Nuestro compromiso es seguir siendo un aliado del sector empresarial y promover condiciones que permitan su desarrollo”, concluyó.

La CCIC reiteró su disposición de continuar generando espacios de participación y escucha activa, reafirmando su rol como representante del sector empresarial y promotora de iniciativas que impulsen el crecimiento sostenible de Honduras.