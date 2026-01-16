CCIC consolida agenda de propuestas para el crecimiento de la pequeña empresa

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) desarrolló este jueves un conversatorio con empresarios y empresarias de la pequeña empresa, con el objetivo de escuchar de primera mano sus principales retos, necesidades y oportunidades, y avanzar en la construcción de una agenda de propuestas orientadas a fortalecer este sector clave de la economía nacional.
El encuentro reunió a más de 200 representantes de la pequeña empresa de distintos rubros como servicios, construcción, sector industrial, comercio y agroindustria entre otros, quienes compartieron sus experiencias y preocupaciones ante el entorno económico actual, así como ideas y propuestas para mejorar las condiciones que permitan su crecimiento, competitividad y sostenibilidad.
Durante su intervención, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó que la pequeña empresa es un pilar fundamental para la generación de empleo y el desarrollo del país, y subrayó la importancia de promover espacios de diálogo directo como base para construir soluciones efectivas.
“Creemos firmemente en el diálogo como un instrumento esencial para construir mejores propuestas y políticas públicas. Escuchar a la pequeña empresa nos permite comprender mejor sus realidades y plantear iniciativas que respondan a sus necesidades reales”, expresó.
Qubain reconoció que la pequeña empresa enfrenta desafíos históricos como el acceso al financiamiento, la carga tributaria, la complejidad de los trámites y un entorno económico desafiante, factores que inciden directamente en su capacidad de crecimiento y formalización. En ese sentido, recordó que cerca del 80 % de los afiliados de la CCIC pertenece a este sector, lo que lo convierte en una prioridad permanente dentro de la agenda gremial.
Asimismo, señaló que desde la CCIC se impulsan iniciativas orientadas a facilitar la recuperación y sostenibilidad de la pequeña empresa, entre ellas la aprobación de la Ley de Empleo Parcial y la promoción de una amnistía tributaria y aduanera, como mecanismos para preservar y generar empleo, así como fortalecer la competitividad empresarial.
El presidente de la CCIC explicó que los aportes, propuestas y planteamientos recogidos durante el conversatorio serán sistematizados y elevados a las nuevas autoridades de Gobierno, como parte de una agenda de trabajo que contribuya a la formulación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo económico y social del país.
“Cuando la pequeña empresa crece, se dinamiza la economía, se generan más empleos y se fortalecen las comunidades. Nuestro compromiso es seguir siendo un aliado del sector empresarial y promover condiciones que permitan su desarrollo”, concluyó.
La CCIC reiteró su disposición de continuar generando espacios de participación y escucha activa, reafirmando su rol como representante del sector empresarial y promotora de iniciativas que impulsen el crecimiento sostenible de Honduras.