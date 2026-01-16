Supermercados La Colonia ya tiene ganadores de la promoción“Navidad de lujo al estilo Suzuki”

San Pedro Sula. – Supermercados La Colonia culminó con éxito las celebraciones de su 50 aniversario con el sorteo final de la promoción “Navidad de lujo al estilo Suzuki”. Esta campaña, diseñada para premiar la lealtad de sus clientes en las zonas norte, litoral y occidente, anunció como ganadores a Ana María López y Sergio Moncada (San Pedro Sula), Claudia Moya (La Ceiba) y Telma Villeda (Tocoa).

Ana María López es una de los felices ganadores de la la promoción “Navidad de lujo al estilo Suzuki con La Colonia”.

Durante el sorteo se definieron los ganadores de cuatro vehículos Suzuki: un Jimny, dos Fronx y un Dzire, modelos que destacan por su estilo, tecnología y desempeño. A lo largo de la vigencia de la promoción también se entregaron 60 carretazos al instante, una experiencia emocionante que permitió a los ganadores llenar sus carritos con todos los productos que desearon.

Los felices ganadores son Ana María López, Sergio Moncada de San Pedro Sula, Claudia Moya de La Ceiba y Telma Villeda de Tocoa.

“Con el cierre de la promoción ‘Navidad de lujo al estilo Suzuki con Supermercados La Colonia’ culminamos un año muy especial para Supermercados La Colonia, en el que celebramos 50 años de historia junto a las familias hondureñas. La respuesta de nuestros clientes superó nuestras expectativas, con más de 4.2 millones de cupones depositados, reafirmando la confianza que tienen en nuestras promociones, diseñadas para generar alegría, experiencias y excepcionales beneficios que se quedan en la memoria de los hondureños”, expresó Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte.

Colaboradores de Supermercados La Colonia estuvieron presentes como testigos del sorteo final de la campaña ‘Navidad de lujo al estilo Suzuki’, garantizando la correcta selección de los ganadores.

La dinámica de participación fue sencilla: por cada compra mínima de L350, los clientes recibían un cupón y, al incluir productos de las marcas patrocinadoras, acumulaban cupones adicionales para participar en el gran sorteo de cuatro vehículos Suzuki, además de optar a premios instantáneos como 60 carretazos navideños, que hicieron aún más especial la temporada.

La “Navidad de lujo al estilo Suzuki con Supermercados La Colonia”, estuvo vigente del 23 de octubre al 11 de enero de 2026 en las tiendas de Supermercados La Colonia de la zona norte, occidente y litoral (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Choloma, Villanueva, Santa Rosa de Copán, La Lima, Olanchito, Tocoa y Santa Bárbara).