Una recepción al estilo Chanel: El inolvidable natalicio de la abogada María Antonia Fernández de Suazo

En una atmósfera de absoluta elegancia y distinción, la rectora institucional de la UCENM celebró su aniversario natal rodeada del cariño de su familia, colaboradores y amigos, reafirmando su legado de liderazgo y calidez humana.

San Pedro Sula. – Hay mujeres que no solo ocupan espacios, sino que los transforman con su presencia. Así es la Abogada María Antonia Fernández de Suazo, Rectora Institucional de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), quien el miércoles 14 de enero protagonizó una celebración por su natalicio marcada por el buen gusto y la sofisticación. Inspirada en la icónica estética de Chanel, la recepción se convirtió en un reflejo fiel de su personalidad: distinguida, visionaria y profundamente humana.

Abogada María Antonia Fernández de Suazo en su celebración de cumpleaños estilo Chanel.

El evento, organizado como un almuerzo sorpresa por los colaboradores de UCENM San Pedro Sula, no fue solo un festejo, sino un sincero tributo a una mujer que inspira a través de su vocación de servicio, su faceta como periodista y su trayectoria jurídica, honrada con el título de Doctora Honoris Causa.

Radiante y distinguida: La Abogada María Antonia Fernández de Suazo, Rectora Institucional de la UCENM, personificó la elegancia en una celebración que honró su trayectoria y liderazgo, junto a su esposo Roldan Suazo Nuila.

La decoración transportó a los asistentes a un mundo de armonía visual. Bajo la temática Chanel, cada rincón de la estancia —desde los finos detalles de mesa hasta el fabuloso pastel— estuvo impregnado de la clásica paleta de colores y el estilo minimalista-lujoso que caracteriza a la “maison” francesa.

La cantante Karli Ortega deleitó a los presentes con las canciones favoritas de la homenajeada.

El ambiente se llenó de emotividad gracias a la voz de la artista hondureña Karli Ortega, quien interpretó las piezas favoritas de la Rectora, logrando instantes de profunda alegría. La conducción del evento estuvo a cargo del reconocido locutor Jimmy Tovar, quien guio la agenda con el dinamismo que lo caracteriza.

Un brindis por la vida y el legado de una mujer que transforma la educación en Honduras .

El equipo de UCENM San Pedro Sula agasajó a su Rectora con un almuerzo sorpresa, reafirmando los lazos de respeto y el compromiso compartido con la excelencia educativa.

La espiritualidad tuvo un lugar privilegiado en la agenda. La oración inicial fue realizada por el Máster Gustavo Mendoza, seguida por las palabras de bendición del Pastor Daniel Romero, quienes elevaron plegarias por la salud y éxito continuo de la homenajeada.

La Rectora junto a su esposo, el Máster Roldan Suazo Nuila, su hijo el Lic. Roldan Suazo Fernández y sus adoradas nietas, Danielle Marie y Hayde, en un momento de gratitud familiar.

El momento culminante llegó con el brindis, donde la Abogada Fernández de Suazo estuvo acompañada por los pilares de su vida: Su esposo, el Máster Roldan Suazo Nuila, su hijo, Roldan Suazo Fernández, y sus nietas, Danielle Marie Kattán y Hayde Suazo, quienes representan su mayor orgullo e inspiración.

“La elegancia es el equilibrio entre proporción, emoción y sorpresa”, y en esta celebración, la Abogada María Antonia demostró que su mayor elegancia reside en su liderazgo ejemplar y su compromiso inquebrantable con la educación superior en Honduras.

