San Pedro Sula inaugura comedor infantil “Nutriendo tu Futuro”: Un modelo de vanguardia para el rescate de la niñez en situación de calle

San Pedro Sula. – Con una visión centrada en la dignidad humana y el desarrollo social, la capital industrial de Honduras cuenta desde hoy con el primer Comedor Infantil Municipal “Nutriendo tu Futuro”. La obra, inaugurada por el alcalde Roberto Contreras, representa una estrategia integral para intervenir y proteger a los niños y niñas que actualmente se encuentran en situación de calle.

Ubicado en las antiguas instalaciones del Centro de Capacitación Técnico Sampedrano en el barrio Las Palmas, nace con la misión de ofrecer un refugio digno, alimentación y servicios básicos a la niñez más vulnerable de la ciudad, el centro funcionará como un núcleo de atención multidisciplinaria.

A diferencia de los centros de asistencia convencionales, “Nutriendo tu Futuro” funciona bajo un esquema autosustentable y multidisciplinario. El complejo cuenta con: Proyectos productivos, crianza de gallinas, cultivo de tilapia y huerto escolar. Salud y bienestar: Atención médica, odontológica, psicológica, servicios de barbería y aseo personal. Recreación: Áreas de juegos diseñadas para el sano esparcimiento.

“Este es un sueño que nació en 2022 y que hoy materializamos. Este comedor no solo ofrece un plato de comida; ofrece protección, afecto y el entorno seguro que todo niño merece para crecer lejos de los peligros de la calle”, manifestó el edil sampedrano.

La sostenibilidad del comedor está garantizada por una alianza estratégica con el sector privado y empresas socialmente responsables. La logística alimentaria será coordinada por EcoSocial, programa dirigido ad honorem por la licenciada Zoila de Contreras.

“Todos como sociedad debemos ser parte de esta solución. Nuestros niños son el presente y el futuro, y asegurar su bienestar es una responsabilidad compartida”, afirmó la directora de EcoSocial, cuyo liderazgo ha sido fundamental para articular el apoyo empresarial.

Para asegurar la asistencia de los beneficiarios, la Municipalidad ha dispuesto un bus exclusivo que recorrerá los puntos críticos y semáforos de la ciudad, facilitando el traslado seguro de los menores hacia el comedor.

La obra, ejecutada por la Gerencia de Infraestructura, contempló una renovación total del edificio: desde pisos de porcelanato y sistemas eléctricos modernos hasta una cocina industrial con cuartos de refrigeración. Actualmente, el centro tiene capacidad para 150 menores diarios, respaldado por un censo previo que permitió identificar a las familias más vulnerables.

Respaldo de la sociedad civil

Representantes de la Iglesia Católica y organizaciones internacionales como la Fraternidad Internacional de Jóvenes y Misión Rescate elogiaron la iniciativa. El Padre Matías García destacó que “la ubicación y la iniciativa son excelentes; los niños son los predilectos de Dios y merecen este cuidado especial”.

Con la puesta en marcha de “Nutriendo tu Futuro”, San Pedro Sula se proyecta hacia el 2026 como una ciudad referente en políticas de protección infantil, priorizando la educación y la salud sobre la precariedad de las calles.