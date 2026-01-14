miércoles, enero 14, 2026

Nasry Asfura agiliza reactivación económica de vendedores del mercado Medina tras incendio

El presidente electo Nasry Asfura entrega 1.6 millones de lempiras a los 160 vendedores afectados por el incendio en el mercado Medina para reactivar su economía.

San Pedro Sula.- El presidente electo de Honduras, Nasry Juan Asfura, consolidó este día el apoyo a los a los 160 vendedores afectados que perdieron su patrimonio en el incendio que recientemente devastó sectores del mercado Medina, mediante la entrega de 1.6 millones de lempiras en asistencia económica directa.

La entrega de los recursos fue delegada a Junior Burbara, quien actuó en representación del presidente electo. El líder nacionalista enfatizó que esta acción no es un hecho aislado, sino el cumplimiento de una promesa empeñada apenas días atrás, cuando ambos recorrieron los pasillos calcinados del mercado para escuchar las necesidades de los afectados y evaluar los daños estructurales.

El aporte económico fue entregado por Junior Burbara en representación del mandatario electo.

“Pasamos de la palabra a los hechos. El compromiso de Nasry Asfura fue volver con soluciones reales, y hoy estamos garantizando que estos 160 emprendedores tengan el capital semilla necesario para levantar sus puestos”, manifestó Burbara durante el acto.

El evento tuvo lugar en la sede de la Casa del Partido Nacional, donde los comerciantes fueron citados para recibir el aporte de forma organizada. La celeridad del proceso fue diseñada para evitar que el cese de actividades prolongara la crisis económica de las familias afectadas, permitiéndoles reabastecer sus inventarios de manera inmediata.

Por su parte, los representantes de los vendedores expresaron su alivio ante la pronta respuesta. Muchos de los beneficiarios coincidieron en que la presencia de las autoridades en el lugar del siniestro, seguida de una acción administrativa rápida, marca un precedente en la atención de emergencias para los mercados municipales.

Con esta inyección de capital, se espera que el mercado Medina recupere su dinamismo comercial en los próximos días, minimizando el impacto negativo en la economía local de la zona.

