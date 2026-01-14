Una celebración “de oro” para festejar la vida de don Roger D. Valladares

San Pedro Sula. – En una atmósfera donde la nostalgia y la distinción fueron protagonistas, el Salón Armenta de UTH abrió sus puertas para celebrar la vida del destacado empresario sampedrano, Roger D. Valladares. El agasajado disfrutó de una velada íntima, rodeado de su núcleo familiar, colaboradores cercanos y amigos entrañables.

Don Roger D. Valladares en compañía de sus hijos: Roger Mauricio, Ruth Michelle, Emma Valentina, Melina, Roger André y Roger Enrique, compartiendo la alegría de una noche inolvidable.

Don Roger D. Valladares con su esposa Emma y su hija Emma Valentina Valladares.

La temática de la noche rindió tributo a la Época de Oro del cine mexicano. Gracias a la creatividad de la decoradora Gabriela Morales, el recinto se transformó en un escenario de esplendor clásico, destacando un recorrido simbólico por la icónica Cantina Tenampa. El banquete, una exquisita propuesta mexicana a cargo del Hotel Copantl, complementó a la perfección la experiencia sensorial.

Como pieza central de la mesa de postres, el colorido pastel reflejó con maestría la temática de la celebración, fusionando arte y tradición.

Talento en escena: Colaboradores de UTH interpretando los momentos cumbres del cine de oro mexicano en honor a don Roger D. Valladares.

Emma de Valladares en una de sus interpretaciones románticas a su amado esposo don Roger D. Valladares.

El programa artístico fue un despliegue de dinamismo y afecto. Desde proyecciones de escenas emblemáticas interpretadas por el equipo de UTH, hasta las participaciones musicales de Emma Mejía de Valladares y Jamil Toro. El broche de oro lo puso el imitador “Cachicha”, quien, junto al mariachi, infundió autenticidad y alegría al evento.

El momento cumbre de la noche llegó con el brindis de honor, el cual fue dirigido por Ricardo Luque, quien ofreció unas emotivas palabras celebrando la trayectoria y la vida de don Roger D. Valladares.

Bajo la cuidadosa organización de la señora Emma de Valladares junto a los hijos de agasajado, cada detalle reflejó el respeto hacia la trayectoria humana y profesional de un hombre que ha dejado una huella imborrable en el sector empresarial y educativo de Honduras. Una noche que, al estilo de los grandes clásicos, unió generaciones bajo el sello de la calidez y el legado.

El elenco de película época de oro México -UTH junto al homenajeado.

Roberto Contreras, Roger D. Valladares, Jorge Canahuati y Karim Qubain.

Jorge Lazo, Diego Chacón, Javier Mejía, Roger D. Valladares, Elena Cuéllar, José Mora y Edgardo Enamorado.

Jorge Canahuati Larach, Luis Larach, Juan Bendeck, Manuel Urbina, Roger D. Valladares, Ricardo Luque y Kamal Dieck.

Issabella y Roger Valladares.

Ana, Karol Carballo e Idania Maldonado.

Julio Valladares, Roger D. Valladares y José Miguel Sánchez.

Rubén Mejía, Jamil Toro y Edgardo Enamorado.

Melina y Ruth Michell Valladares.

Keily Gallegos y Laura Aguero.

Juan Bendeck y Ruth Arita.

Rubén y Yaqui Mejía.

María José Córdova y Olmàn Turcios.

Sandra Reyes , Roger D. Valladares, Mayra González, Idania Maldonado.

Padre Julián Quimbayo , Ruth Arita y Padre Daniel Fernández.

Idalmi Borjas, Roger D. Valladares y Hugo Triviños.