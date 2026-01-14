Una celebración “de oro” para festejar la vida de don Roger D. Valladares

San Pedro Sula. – En una atmósfera donde la nostalgia y la distinción fueron protagonistas, el Salón Armenta de UTH abrió sus puertas para celebrar la vida del destacado empresario sampedrano, Roger D. Valladares. El agasajado disfrutó de una velada íntima, rodeado de su núcleo familiar, colaboradores cercanos y amigos entrañables.
La temática de la noche rindió tributo a la Época de Oro del cine mexicano. Gracias a la creatividad de la decoradora Gabriela Morales, el recinto se transformó en un escenario de esplendor clásico, destacando un recorrido simbólico por la icónica Cantina Tenampa. El banquete, una exquisita propuesta mexicana a cargo del Hotel Copantl, complementó a la perfección la experiencia sensorial.
El programa artístico fue un despliegue de dinamismo y afecto. Desde proyecciones de escenas emblemáticas interpretadas por el equipo de UTH, hasta las participaciones musicales de Emma Mejía de Valladares y Jamil Toro. El broche de oro lo puso el imitador “Cachicha”, quien, junto al mariachi, infundió autenticidad y alegría al evento.
Bajo la cuidadosa organización de la señora Emma de Valladares junto a los hijos de agasajado, cada detalle reflejó el respeto hacia la trayectoria humana y profesional de un hombre que ha dejado una huella imborrable en el sector empresarial y educativo de Honduras. Una noche que, al estilo de los grandes clásicos, unió generaciones bajo el sello de la calidez y el legado.