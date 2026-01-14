Chicha y Limón martes 13 de enero de 2025

AÑO FLASH!!…¿Como los trata la cuesta de enero?…¡Este año será un suspiro y se ira como agua entre las manos!…¡En un mes arranca la cuaresma!…y la dinastía Coello-Abufele-Duarte & Rietti lo sabe: Brindan por el segundo año de Pescadores…Miss Honduras Universo se casa…Imágenes de los dorados XV de Daniela Castro…¿Quiénes celebran por una vuelta más al sol?…Efemérides y las predicciones para los primeros signos…¡Están de alarido total!

Una elegante dama de la sociedad sampedrana que festeja su cumple mañana miércoles 14 de enero… es la querida periodista y abogada María Antonia Fernández de Suazo, Rectora de la UCENM…sus colaboradores brindarán por la dicha de la esposa del Ing. Roldan Suazo Nuila…Se unierán a las felicitaciones y buenos deseos sus hijos Alexandra y Roldan, al igual que sus nietas…María Antonia una dama de incansable trabajo y solidaridad…#Bless&Kiss.

*.-Una constelación de familiares se dejaron venir desde Texas y España para celebrar las fiestas de fin de año y una efeméride muy esperada: El debut en sociedad de Lizzy Daniela Castro Enamorado…quien brindo en familia por sus quince primaveras en el marco de una rumbosa fiesta juvenil en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

*.-Espacios sutilmente ornamentados entre globos, flores y finos lienzos, el marco perfecto de un sarao que se prolongó hasta las primeras horas del día siguiente…arrancando con el protocolo y entrada triunfal de Lizzy Daniela, ataviada en vaporoso vestido corte princesa en chiffon de seda y tul celeste…toda la noche cobijada por el amor de sus padres y hermanos.

*.-El protocolo, cargado de emoción y simbolismo, inició con el tradicional cambio de zapatilla realizado por su padre, Darwin Castro…Acto seguido, su madre, Jenny Enamorado, colocó sobre su sien una delicada tiara, simbolizando su transición a una nueva etapa, mientras que sus padrinos, Melvin y Dania Enamorado, hicieron entrega de una joya conmemorativa como muestra de su especial vínculo.

Desde Estados Unidos, Lizzy Daniela Castro Enamorado viajó para compartir con su familia la ilusión de sus quince primaveras. Fue una celebración mágica donde los sueños y la alegría de estar unidos fueron los grandes protagonistas.

*.-La ambientación, fue una creación magistral de Melissa Ramos, quien capturó la esencia de la temática con una paleta en tonalidades azul, blanco, plata y rose gold…La fusión de arreglos florales clásicos con modernos arcos de neón creó el marco perfecto para las fotografías del recuerdo….la casa hotelera se lució en catering y logística en una fiesta que los Castro-Enamorado y la misma Daniela jamás olvidarán…#blessings.

*.-Ya viene el Día de La Mujer y son varias agrupaciones las que ultiman detalles de distintos ágapes donde exaltaran a las féminas más destacadas del país… “por sus obras las conoceréis”…Tal es el caso de las altruistas damas del Club Internacional de Mujeres, que ya barajan varias socias para tan importante galardón…Igual el Centro Cultural Sampedrano con su ya tradicional evento “Esencia de Mujer”…Desde ya muchas felicidades.

*.-Nuestros amigos los hoteleros no se quedan atrás, pues de muy buena fuente nos hemos dado cuenta, que ya tienen en carpeta el programa especial para congratular a las damas el próximo viernes 23 de enero…Tal es el caso del Hilton Princess, que ofrece el Salón Bristol y el Garden Court como los epicentros de la celebración…con rico menú y hasta música en vivo.

*.-Real Intercontinental es otro de los recintos que ofrece tarifas corporativas en sus distintos salones…con un variado menú para deleitar a las féminas en su día…Fanny Hawit y su equipo siempre brillando en las efemérides más importantes del calendario y los eventos sociales que son tendencia en todas las plataformas digitales…Nos comentan que el Salón Mayor ya es “sold out” por estas fechas por parte de reconocida empresa.

*.-Este domingo…agrega un año más de feliz existencia la guapa socialité Belén Andonie, hija de Roberto y Paty de Andonie, quienes junto a sus apuestos hijos consintieron a Belén con una íntima velada en casa… Se unen en buenos deseos para esta damita, su generación de graduados de secundaria y universidad…Una fémina muy estimada en toda la society.

*.-Otra capricornio de altos kilates que apago velitas en fecha reciente es la bella Maribel Polanco de Hernández y los años no entran en ella como esas cavas de vinos con las cuales nos deleitan en Deriva Enoteca y Marcas Mundiales…Se unieron a las congratulaciones para Maribelita todas las divas del matriarcado de doña Loly y sus numerosas amistades.

Los fabulosos 60 de Sandra de Puerto… Con una alegre fiesta sorpresa, la familia Mena-Sánchez celebró las seis décadas de vida de la Lic. Sandra Puerto… La festejada, quien se desempeña como enfermera en el Hospital Aníbal Murillo de Olanchito, Yoro, estuvo rodeada del cariño de sus seres queridos… Su esposo, Felipe Puerto, junto a sus hijos Sergio Felipe, Ela y Feli, la colmaron de bendiciones y buenos deseos para esta nueva etapa que comienza.

La festejada, Sandra de Puerto, junto a su esposo Felipe y su hijo Sergio Felipe.

*.-De bellas va la cosa: Doña Aracely Cano de Downing estuvo de plácemes estos días y su linda hija, Dra. Giselle de Paz, fue la oferente de un íntimo ágape en honor a esta altruista ex reina de belleza…se suman a la fecha sus amigas de la Liga Contra El Cáncer…#Congratulaciones.

*.-Si de divas se trata: Lila Handal…quien el pasado fin de semana agrego un dichoso año más de feliz existencia…cada vez más guapa la hija del recordado empresario de la locución Víctor “Tito” Handal y de doña Ruth Franco de Handal…Lilita celebro en familia con tarta de Versalles.

*.-Este fin de semana agrega un “enero” más de vida la apreciada Nuria Mahomar, dilecta hija del odontólogo Neyib Mahomar y la siempre inolvidable dama Sorea Abufele…Alexandra Mahomar y sus lindas nenas se suman a las felicitaciones para esta mariana de la Clase 95.

*.-Las talentosas damas del Club de Jardinería de Tegucigalpa, se congregan en el chat de siempre para congratular a una de sus socias: doña Lily de Bendeck, esposa del recordado don Schucrie, quien estará de manteles largos y más regia que nunca…Bendiciones Doña Lily.

*.-Felicidades en su segundo añito a la princesa Fernanda Ester Castillo Pineda, sus padres Fernando y Candy Ester Pineda de Castillo la festejaron con dos alegres fiestas infantiles con una temática muy especial…su tía Maritza´s Bakery elaboro una rica tarta…Sus abuelos Nahún y Corina de Castillo y Ester Mendoza al igual que sus bisabuelos felices de festejar a Fernanda Ester… familiares y amistades la acompañaron y dieron gracias a Dios por el segundo año de la primogénita de la familia Castillo-Pineda.

Rodeado de afecto y atenciones, el Dr. Jorge Alberto Coto continúa celebrando su natalicio. En esta ocasión, lo vemos acompañado de una figura emblemática de la cultura nacional: el maestro del violín Ángel Ríos, con quien mantiene una entrañable amistad. Nos sumamos a las muestras de cariño y felicitaciones para este especial caballero. ¡Muchas felicidades, Dr. Coto!

Las celebraciones en honor al distinguido caballero Jorge Alberto Coto persisten, pues sus múltiples amistades han querido agasajarlo en su “día de días”.

*.-Ocho años de feliz matrimonio recuerdan por estas fechas la joven pareja conformada por Ángel y Tina María Mena de Fajardo, quienes en un enero mejor que este, departían con los suyos en el Centro de Convenciones Copantl…esculpida por Bridie Zoar y estilizada por Sandra Hércules la hija de los honorables abogados Ricardo Mena y Fátima Baide.

*.-Ángel y Tania Portillo de Mencía cumplen por estas fechas otro año más de dichosa vida matrimonial…inolvidable “bodón” celebrado con toda la pompa y circunstancia en varios salones de Angeli Gardens…planeación, organización y montaje con el sello Acontecimientos…Los Mencía-Portillo pasearon su amor por Paris, Suecia, Islandia hasta llegar a Dubái…y de “retache” al Continente Americano, se dieron gusto en Nueva York.

*.-Los jóvenes Marcelo Gargano y Sonja Mejía, festejan su tercer aniversario de bodas… con una ceremonia realizada en la Iglesia María Reina del Mundo celebrada por el Padre Leonardo Serrano fueron unidos en sagrado matrimonio… posteriormente se trasladaron al Hotel Copantl los salones San Pedro para su fiesta postboda que lució transformado en un jardín floral, en tonos morado con abundantes follajes… Lidabel y Scarleth Mena fueron las decoradoras de la Iglesia y el salón… David Galindo animo el sarao de principio a fin…Felices “Bodas de Cuero”.

*.-Desde algún rincón de Comayagüela, cuyo nombre se reserva por el momento, se conecta El Zambo Cipriano para comentarnos que les depara a los primeros signos, iluminados por el sol en estas fechas: Capricornio, Acuario y Piscis…si el espacio lo apremia claro esta…¡Por cierto!…nuestro psíquico nos comenta que un “ente raro” le pegaron a su paisana Gladys Aurora…porque lo de ese mortero, fue una “enviación” de inframundo.

¡Campanas de boda! Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, anuncia su compromiso… La reina de belleza nacional, Alejandra Fuentes, compartió la feliz noticia de su compromiso con Manuel Bardales… El romántico momento tuvo lugar en una locación de ensueño, digna de una postal de revista, donde Manuel hizo la gran pregunta entregándole una espectacular sortija. Deseamos que esta nueva etapa esté colmada de amor, complicidad y bendiciones infinitas. ¡Felicidades a la pareja por este amor que hoy celebran y que promete crecer cada día más!

Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025 muestra el anillo de compromiso.

*.-Capricornio 2026, tu señal cósmica: La construcción…tu color del año, el gris balanceado con negro…el elemento, la tierra…tu planeta regente Saturno…tu regencia anatómica, las rodillas, los huesos, la piel, los dientes y la columna vertebral…tu elemento alquímico, el plomo convertido en oro…y tu piedra de la suerte es elis.

*.-Capricornio inicia ciclo con fuerza y con mucha estructura…El año inicio con Mercurio ingresando a tu signo el primero de enero, aportándote ante todo el año claridad mental, visión estratégica y enfoque para planificar tus próximos pasos…El 18 de enero, la luna nueva en tu signo marca un potente nuevo ciclo personal, ideal para que puedas sembrar tus propósitos realistas pero inspiradores.

*.-Este será un año donde tus decisiones marcarán huellas profundas en tu vida y en los otros…Es el momento de liderar con sabiduría desde la experiencia y con corazón, porque activarás una gran prosperidad con personas influyentes, personas prósperas, con todo lo relacionado a importaciones y exportaciones en el dinero…Capricornio, el constructor del éxito, trabaja ante todo con tenacidad y visión a largo plazo.

*.-Este año se consolidan proyectos que vienen sembrando desde años atrás, especialmente si están ligados al ámbito financiero, inmobiliario o empresarial…El mundo automotriz será el llamado para liderar y asumir responsabilidades o iniciar una inversión muy sólida en otras tierras…¿Un autolote quizás?…Eso sí, cuida de no volverte esclavo del trabajo…A veces el verdadero lujo es el tiempo bien administrado en el amor.

*.-Para los que están en pareja…mis queridos capricornianos, ustedes son el guardián del corazón solapado, van a estar descubriendo nuevas formas de vincularte emocionalmente con ese ser que tanto amas …Este año aprenderás que el amor no se trata de compromiso, sino también de ternura, flexibilidad y presencia…Realizarás un viaje con alguien conocido a un lugar que cambiará su vida 180º…¡Ahí pasaran de amigos a algo más!

*.-Solteros y solteras, es el año de las grandes oportunidades para un amor maduro, estable y con visión de futuro…Puede llegar alguien que les admire por su coherencia, ética, serenidad y hasta desparpajo…Es el año de grandes sorpresas y de activar tu sexualidad como nunca…o lo que queda de ella…¡algo es algo y es lo que hay!…porque muchos “Capri” se llegan a autosabotear convirtiéndose en los sicarios de su propia libido.

*.-Salud, Capricornio: el guerrero de la resistencia…Deberás atender con más cuidado con tu estructura ósea, tus articulaciones y tu piel…Cuidado con ciertos movimientos haciendo ejercicios porque puedes tener un mal movimiento…Este año te beneficiará incorporar rutinas que te permitan descargar la rigidez…Debes hacer ejercicio suave, darte masajes con piedras volcánicas, terapias holísticas o momentos de descanso consciente…La clave será soltar la frigidez y permitirte ser humano.

*.-Tu consejo astral para ti, Capricornio, en este 2026 no se trata solo de alcanzar la cima, sino de disfrutar el camino que trazas…Suelta la carga de tener que controlarlo todo…Tu mayor poder este año será liderar desde la calma, desde la tranquilidad, abrir el corazón y confiar en que los frutos llegarán porque tu siembra ha sido firme, constante y verdadera.

Oneyda de América celebra su vida… Esta semana, la emblemática Oneyda de América celebró un año más de vida rodeada de afecto. Con una trayectoria de más de cinco décadas que la han consagrado en escenarios nacionales e internacionales, la artista recibió el cariño de sus múltiples amistades en una íntima reunión. ¡Muchas felicidades a nuestra querida Oneyda por seguir brillando con luz propia!

*.-Acuario 2026, tu señal cósmica: La autenticidad…el color del año, el morado, tu elemento, el aire…y tu planeta regente Urano…La regencia anatómica para tu signo es el sistema circulatorio, alergias, pantorrillas, tobillos y tu sistema nervioso…El elemento alquímico, los rayos cósmicos sobre metal líquido…y tu piedra de suerte, la amatista.

*.-Será año de grandes transformaciones y donde tendrás que tomar conciencia de todo lo que digas o hagas, porque Plutón estará todo el año contigo generándote un cambio radical…Iniciarás el año con una ráfaga de energía cósmica a tu favor…El 17 de enero, Venus entra en tu signo iluminando tus deseos, tu carisma y tu autenticidad…Le sigue Mercurio el 20 de enero trayendo claridad mental, ideas innovadoras y diálogos brillantes.

*.-Luego llega Marte el 23 de enero juntándose con tu sol, impulsando tu valentía, tu impulso rebelde y tu deseo de actuar sin pedirle permiso a nadie…El clímax llegará el 17 de febrero con un eclipse solar anular, con esa luna nueva en Acuario, marcando un antes y un después en tu propósito, identidad y visión de vida…Este es un año de reinvención total. La vida te pide ser tú, sin excusas, sin máscaras…Arriésgate en tu mayor proyecto.

*.-Dinero…Acuario: el inventor del porvenir…Sabes que el dinero es energía y movimiento…En 2026 se abren caminos inesperados para prosperar, especialmente si te atreves a salir de lo tradicional…Proyectos digitales, colaborativos o tiendas en cadena te abrirá un gran potencial…Tu intuición será tu mejor aliada…No dudes en apostar por una idea loca si resuena con tu esencia…Evita la dispersión, estructura bien tus sueños porque conocerás a gente muy influyente que apostarán por ti.

*.-Amor, para los que están en pareja…Acuario recuerda que eres el amante del alma libre…los eternos hippies del zodiaco…Vivirán un año emocionalmente desafiante, pero profundamente transformador…Está redefiniendo qué significa amar con libertad, autenticidad y sin perder tu individualidad.

*.-Será un año de grandes aprendizajes en pareja…ciertos acuarianos tienen un amor tapado o affair clandestino con alguien de Leo, que les quita la vida por ciertos vicios o manías, pero que en la intimidad les hace brotar la locura que todo acuario lleva dentro…¿será?

*.-Solteros y solteras de este signo, va a ser un año donde atraerán personas pocos convencionales, muy intensas, incluso hasta kármicas. Habrá conexiones inesperadas, pero también tendrán que decidir si eligen repetir patrones de desapego o abrirse a una relación más consciente sin perder su esencia…#miliflow …#acuario2026.

*.-En la salud…Acuario, el canal cósmico, debes cuidar especialmente de alergias y de tu sistema nervioso…Estarás muy alterado frente a todo lo que vivirás…La intensidad mental y emocional de este año puede agotarte más de lo habitual…Practica la desconexión digital…Busca momentos de silencio, terapias vibracionales o de respiración consciente…Tu cuerpo te pedirá descanso, pero también movimiento…Deberás encontrar tu ritmo en este nuevo tiempo…#balance.

*.-El Consejo astral para este 2026 te pide dejar de postergar tu revolución personal…Es tiempo de asumir tu diferencia como tu mayor poder…No busques validación, busca vibración.

Mary Sujey Caballero disfrutó de una inolvidable despedida de soltera en vísperas de su boda con Sergio Mendoza. El evento tuvo lugar en el exclusivo Hotel Hilton Princess y fue organizado por Jennifer Estrada y Karla Moradel, quienes cuidaron cada detalle de este estupendo festejo. Familiares y amigas compartieron una noche llena de alegría mientras Mary Sujey se prepara para dar el “sí” este 31 de enero.

Alejandra Alcántara, Jennifer Estrada, Mary Sujey Caballero, Carla Moradel y Dinora Caballero.

Samanta Laínez, Karina Castejón, Mary Sujey Caballero, Emperatriz Tinoco, Nohelia Laínez y Dinora Caballero.

*.-Piscis 2026…tu señal cósmica: La sensibilidad…El color del año, el azul. Tu elemento ante todo es el agua…el planeta regente Neptuno y la regencia anatómica, los pies, el sistema linfático e inmunológico…el elemento alquímico, agua lunar…y la piedra de suerte la acuamarina.

*.-Piscis inicia año envuelto en un velo de inspiración, intuición y revelaciones profundas…Al salir Saturno de tu signo, luego de estos últimos 3 años, tendrás una liberación total para que realices todo lo que deseas y más…Mercurio estará en tu signo el 6 de febrero, facilitando una conexión entre tu mundo interno y la comunicación con los demás…Las ideas fluyen como agua entre tus dedos, pero debes anclarlas.

*.-El 10 de febrero, Venus se une a tu son y tu magnetismo se vuelve sutil y muy poderoso…Estás listo para sanar y amar…Luego el 2 de marzo llega Marte encendiendo tu deseo de actuar, moverte, atreverte y defender tus sueños…Porque este 2026 va a ser un año de mucho movimiento, de muchos viajes, negocios y de una gran apertura…Piscis, el alquimista del alma, verás como el 2026 dará una nueva oportunidad para transformar tu relación con esta energía del dinero.

*.-Este no será ante todo un año para acumular, sino para dar valor a lo que haces desde el corazón…Las oportunidades surgirán en actividades artísticas, terapias, espiritualidad, religión o áreas que integren sensibilidad y servicio…Si estructuras tus dones con constancia, la abundancia fluirá para ti de diversas formas…No temas cobrar lo que mereces…vales lo que pesas en oro por merecimiento consciente…#piscis.

*.-Amor, para los que están en parejas, mis queridos pececitos, el amante del infinito…Vivirás un año de sanación emocional profunda…Venus en tu signo suaviza tus heridas pasadas y te recuerda que mereces amar sin perderte…Para los piscis solteros y solteras, este año podrán atraer almas afines, incluso relaciones kármicas que les mostrarán lecciones del alma.

*.-Si están listos para dejar el pasado atrás, podrán vivir un romance de película, pero con los pies un poco más en la tierra que antes y no estar allí pasando por circunstancias de desamores, porque ya aprendiste muy bien la lección…”no traten de ahogar las penas en alcohol…aprenden a nadar”.

*.-Salud, piscis: El canal espiritual…Deberás cuidar muchísimo tu sistema inmunológico en este 2026, también el sistema linfático…Al ser una esponja emocional, deberás protegerte energéticamente y evitar cargas que no te pertenecen…Deberás incorporar baños de sal marina, limpias de aura, terapias con agua o sonidos y descanso consciente…La meditación y la conexión con el arte también te mantendrá en equilibrio total.

*.-El consejo astral para Piscis este 2026: es el año en que tus sueños se hacen realidad…Tu misión no es solo imaginar, sino encarnar tu visión, colocarle estructura y ofrecerla al mundo.

Captadas en un ameno momento, Ruth Arita junto a Emma Mejía-Valladares en la ceremonia de izado de bandera alusivo al 40 aniversario de la UTH.

Agradeciendo su preferencia para esta sección, nos despedimos no sin antes adelantarles que por nada se pierdan los siguientes signos en nuestra próxima entrega…¡vienen tan impactantes como desopilantes!…Abrazos de oso con aroma a “Santal Complet” de Fragrance du Bois…otro aroma de suerte y cabala para Sagitario…Lo necesitan en su vida este 2026…#asap…Los queremos en P!”#$%.