Exalumnas del IMA 82 celebran su 60 aniversario en un crucero por las Bahamas

Miami, Florida – La nostalgia y la amistad se entrelazaron en el mar para un grupo de exalumnas del Instituto María Auxiliadora (IMA) de la promoción de 1982, quienes se reunieron en Miami para conmemorar su 60 aniversario. Doce compañeras de clase se embarcaron en una aventura inolvidable a bordo del crucero Wonder of the Seas de Royal Caribbean, con destino a las paradisíacas Bahamas.

El reencuentro fue posible gracias a la iniciativa de Sandra Faraj, quien organizó el itinerario para que este grupo de amigas pudiera disfrutar de un viaje lleno de diversión y camaradería. Durante el recorrido, las exalumnas participaron en diversas actividades a bordo y tuvieron la oportunidad de deleitarse con las impresionantes playas y las aguas cristalinas que caracterizan a las islas del Caribe.

Sandra Faraj, Julieta Faraj, Patricia Maldonado, Susy Kafaty, Tonia Quiroz, Isis Galdámez, Yolanda Solano, Ana Clemencia Bueso, Himilce Núñez, Ana Dunaway, Frances Salomón y Glenda Alas, vivieron una jornada inolvidable.

Este viaje no solo fue una celebración de seis décadas de vida, sino también un emotivo homenaje a la perdurable amistad que se forjó en las aulas del IMA, demostrando que los lazos de la juventud pueden resistir el paso del tiempo y la distancia.