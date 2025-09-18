Valeria Ortega celebra sus 15 años con un deslumbrante debut social

San Pedro Sula. – Radiante y bellísima lució Valeria Nicolle Ortega Mejía, en la mágica noche en que portó un elegante vestido de quinceañera para su debut social. El evento, que tuvo como telón de fondo el Club Hondureño Árabe, se convirtió en el escenario perfecto para celebrar este hito en su vida.

Valeria Nicolle con sus padres Ismena Mejía y Jesús Ortega .

Las miradas de sus familiares y amigos más cercanos se posaron en ella, apreciando el momento mágico en el salón Jordán. Entre ellos, sus orgullosos padres, Ismena Mejía y Jesús Ortega Pinto, quienes la acompañaron en cada paso de esta inolvidable velada.

Una noche de ensueño vivió Valeria en su fiesta de 15 años.

La celebración comenzó con un emotivo video que recopiló los momentos más importantes de la vida de la quinceañera. Acto seguido, se procedió al tradicional vals, primero con su padre y luego con su madre, un gesto lleno de significado y cariño. El brindis por el futuro prometedor de Valeria vendió este conmovedor momento.

Momento emotivo de Valeria con su padre.

Bajo la temática “Disco Party”, la velada se vistió de una paleta de colores sofisticada y vibrante: rosa, dorado, plata y gris. El salón se adornó con una variedad de flores de temporada que complementaron la decoración, destacando un hermoso pastel y un tentador candy bar lleno de delicias.

El pastel elaborado parcialmente para la ocasión.

La música, a cargo del popular DJ Luna, mantuvo el ambiente festivo y lleno de energía, garantizando que los invitados disfrutaran de una noche sumamente agradable.

El soñado debut social de Valeria Ortega.

Convertida en toda una señorita, Valeria compartió momentos inolvidables con las personas más importantes de su vida. Sus compañeros de la Escuela Episcopal El Buen Pastor y sus amistades juveniles se hicieron presentes para desearle lo mejor en una fecha tan especial de su calendario personal. Una noche que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos los que tuvieron el privilegio de ser parte de ella.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

