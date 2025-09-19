El esplendor de Ocotepeque: Las Palillonas que cautivaron al Occidente

Ocotepeque. – En el marco del 204 aniversario de la independencia de Honduras, las calles del país se vistieron de fiesta para rendir homenaje a la patria. En la pintoresca ciudad de Ocotepeque, la celebración alcanzó un punto culminante con la deslumbrante participación del cuadro de Palillonas del Centro de Educación Básica Gubernamental Guía Técnica #5 “Blanca Margarita Erazo”.

Con una gracia y precisión impecables, estas jóvenes se robaron todas las miradas. Sus vistosos atuendos en una combinación de azul turquesa y dorado creaban un espectáculo visual que irradiaba elegancia y vitalidad. Cada movimiento coreográfico estaba meticulosamente sincronizado, reflejando horas de dedicación y ensayo.

Bajo la experta dirección del Lic. Walder Cruz, el grupo de Palillonas no solo demostró un talento excepcional, sino que también consolidó su reputación como las mejores del occidente del país, convirtiéndose en el epicentro de la admiración y los aplausos durante los desfiles. Su actuación fue un claro ejemplo del compromiso y la pasión que los jóvenes hondureños sienten por sus tradiciones cívicas.

Estudiantes de diversas instituciones educativas, desde la capital Tegucigalpa hasta los rincones más lejanos, se unieron a la celebración, luciendo sus mejores galas y desbordando entusiasmo en los tradicionales desfiles cívicos. El sol radiante iluminaba los rostros de miles de jóvenes que marchaban con orgullo y fervor patriótico, demostrando que el espíritu de la independencia sigue más vivo que nunca.

Fotos Beto Arita para El Diario HN