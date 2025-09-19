viernes, septiembre 19, 2025

Davivienda presente en Expomóvil 2025 con las mejores condiciones del año en su préstamo de auto

El Diario HN
Autor: El Diario HN
Anunciaron que Davivienda ofrece las mejores condiciones del año en su préstamo de auto. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sua. – Davivienda se suma como aliado estratégico a la Expomóvil San Pedro Sula 2025, el evento automotriz más importante del país. La feria se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en Expocentro y la entrada es gratuita.

Durante estos tres días, los asistentes podrán acceder a las mejores condiciones del año para la compra de un vehículo. Davivienda ofrecerá a los hondureños un préstamo de auto con una tasa preferencial del 12%, un plazo de hasta 96 meses y un esquema de seguros altamente competitivo. Esta es la oportunidad ideal para quienes sueñan con estrenar su próximo auto de manera inmediata.

La Expomóvil reunirá a las marcas líderes del sector automotriz y espera a más de 5,000 visitantes diarios. El evento no solo es un espacio para concretar negocios, sino también una experiencia completa para toda la familia, donde podrán descubrir las últimas innovaciones en tecnología automotriz, disfrutar de actividades especiales y un ambiente dinámico.

Ginna Miller, Gerente de Mercadeo de Davivienda Honduras, destacó la importancia de esta alianza: “En Davivienda, nos enorgullece ser el puente que conecta a las familias hondureñas con sus sueños. La Expomóvil es el escenario perfecto para que nuestros clientes encuentren la oportunidad ideal de inversión con las condiciones más competitivas del año”.

Ginna Miller, Gerente de Mercadeo de Davivienda.

Es importante destacar que estos beneficios exclusivos estarán disponibles únicamente durante los tres días del evento, tanto en Expocentro como en todas las agencias Davivienda a nivel nacional.

La invitación está abierta para que todos los hondureños asistan a esta gran fiesta automotriz. Es una cita imperdible para vivir nuevas experiencias y dejarse cautivar por la pasión por los automóviles.

El esplendor de Ocotepeque: Las Palillonas que cautivaron al Occidente
El Diario HN

